Новосибирец сбил 9-летнюю девочку на Курчатова — ребёнок переходил дорогу вблизи пешеходного перехода

— Водитель 1965 года рождения на автомобиле Skoda Yeti двигался по улице Курчатова со стороны улицы Тюленина в сторону улицы Рассветной. У дома 11 по улице Курчатова совершил наезд на пешехода, девочку 9 лет, которая, по предварительной информации, переходила вблизи пешеходного перехода, но вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

Сегодня утром, 1 марта, возле дома по адресу улица Курчатова, 11 водитель Skoda Yeti сбил 9-летнюю девочку — ребёнок был госпитализирован с переломом позвоночника.

В данный момент на месте работает экипаж ГИБДД — выясняются обстоятельства происшествия.

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Минувшей ночью рядом с домом по адресу улица Одоевского, 6 произошло ДТП с участием автомобиля Ford Focus «Яндекс.Такси» и ВАЗ-2107 — в результате аварии погибла 23-летняя пассажирка одной из машин.