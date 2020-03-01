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Происшествия

Новосибирец сбил 9-летнюю девочку на Курчатова — ребёнок переходил дорогу вблизи пешеходного перехода

Школьницу госпитализировали с переломом позвоночника

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На месте работает экипаж ГИБДД

На месте работает экипаж ГИБДД

Сегодня утром, 1 марта, возле дома по адресу улица Курчатова, 11 водитель Skoda Yeti сбил 9-летнюю девочку — ребёнок был госпитализирован с переломом позвоночника.

По данным ГИБДД, инцидент произошёл в 9:40.

— Водитель 1965 года рождения на автомобиле Skoda Yeti двигался по улице Курчатова со стороны улицы Тюленина в сторону улицы Рассветной. У дома 11 по улице Курчатова совершил наезд на пешехода, девочку 9 лет, которая, по предварительной информации, переходила вблизи пешеходного перехода, но вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

В данный момент на месте работает экипаж ГИБДД — выясняются обстоятельства происшествия.

Вы стали свидетелем этого ДТП? Вы проезжали мимо и видеорегистратор вашего автомобиля снял момент происшествия? Свяжитесь с дежурным журналистом НГС по телефону 8 (923) 157–00–00 (можно анонимно, WhatsApp, Viber, Telegram).

Минувшей ночью рядом с домом по адресу улица Одоевского, 6 произошло ДТП с участием автомобиля Ford Focus «Яндекс.Такси» и ВАЗ-2107 — в результате аварии погибла 23-летняя пассажирка одной из машин.

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ДТПсбили ребёнка
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КОММЕНТАРИИ (25)

_alex_
1 мар 2020 в 18:20

если в метре от перехода не пропустил (это если еще правда вне ПП), то и на ПП бы не пропустил

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1 мар 2020 в 18:23

Святая обязанность родителя - внушить ребёнку необходимость не нарушать правила ПДД никогда. Хотя , даже соблюдение правил не защитит пешеходов от безбашенных водителей. Нужны более жесткие меры по отношению к нарушителям, вплоть до реального срока. У нас же,зачастую, только пальчиком погрозить могут.

1 мар 2020 в 18:33

Где разметка? Где знаки?
Не город, а деревня
2020 год на дворе, но в сверхдержаве развитие остановилось в 90-ых
Квест перейди дорогу или умри