В Новосибирском метрополитене обновили схему метро — на ней появилась станция «Спортивная»

В вагонах Новосибирского метрополитена появилась новая схема метро — теперь на ней среди прочих станций числится и станция «Спортивная», которую разместят в створе метромоста.

Схему обновили несмотря на то, что строительство станции всё ещё ведётся и до её открытия пока что далеко. Помимо этого на карте указано, на каком общественном транспорте можно добраться до станций метро — при этом будущей станции «Спортивная» в этом списке пока нет.