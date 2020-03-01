В Новосибирском метрополитене обновили схему метро — на ней появилась станция «Спортивная»

В вагонах Новосибирского метрополитена появилась новая схема метро — теперь на ней среди прочих станций числится и станция «Спортивная», которую разместят в створе метромоста.
Схему обновили несмотря на то, что строительство станции всё ещё ведётся и до её открытия пока что далеко. Помимо этого на карте указано, на каком общественном транспорте можно добраться до станций метро — при этом будущей станции «Спортивная» в этом списке пока нет.
В ноябре прошлого года в Новосибирске представили четыре варианта, как будет выглядеть станция метро «Спортивная». В том же месяце НГС делал фоторепортаж с главной стройки города.
В конце прошлого года стало известно, что строители станции метро «Спортивная» — компания ООО СК «Градопроект» — приступили к сооружению основных конструкций.