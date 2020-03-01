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В Новосибирском метрополитене обновили схему метро — на ней появилась станция «Спортивная»

Новосибирцы заметили перемены на схеме задолго до открытия новой станции

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Новая схема метро появилась в вагонах совсем недавно&nbsp;

Новая схема метро появилась в вагонах совсем недавно 

В вагонах Новосибирского метрополитена появилась новая схема метро — теперь на ней среди прочих станций числится и станция «Спортивная», которую разместят в створе метромоста.

Схему обновили несмотря на то, что строительство станции всё ещё ведётся и до её открытия пока что далеко. Помимо этого на карте указано, на каком общественном транспорте можно добраться до станций метро — при этом будущей станции «Спортивная» в этом списке пока нет.

Теперь схема Новосибирского метрополитена выглядит так

Теперь схема Новосибирского метрополитена выглядит так

В ноябре прошлого года в Новосибирске представили четыре варианта, как будет выглядеть станция метро «Спортивная». В том же месяце НГС делал фоторепортаж с главной стройки города.

В конце прошлого года стало известно, что строители станции метро «Спортивная» — компания ООО СК «Градопроект» — приступили к сооружению основных конструкций.

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Новосибирский метрополитенсхема метро
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КОММЕНТАРИИ (5)

1 мар 2020 в 17:46

Самая не нужная из всех станций!

1 мар 2020 в 17:45

И всё же я рассмотрела лиц китайской наружности на фото. А ещё говорили, что в китайской команде нет китайцев. Даже в этом нельзя доверять мужчинам. Китаец, он и в Африке китаец.
Кто победил то? Не желаю читать статью.
Мне футбол нравится больше, только Дзюба бесит.

1 мар 2020 в 17:45

Бредовый праздник, если честно.
Зачем сжигать чучело
снежной бабы?
Изуверы. Можно без этого обойтись.