Котики, лыжники и рыбаки: каким был первый день весны в Новосибирске — в 10 фотографиях

Ржака 1 мар 2020 в 17:07

Позвонила РСП одна я с ней на демке по другому не может быть и не будет я же настоящий мужчина новосибирска...говорит секс там будет супер то и сё... Я говорю алкаголь и закусь с тебя... Пойду в планета Одежда и обувь... Куплю сандалики прицепу за 250 рублей а то супер секса не видать... Только классика...