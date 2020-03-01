Котики, лыжники и рыбаки: каким был первый день весны в Новосибирске — в 10 фотографиях

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25 ноября 2019
НГС рекомендует, что почитать
Привет! У нас появился новый раздел, в котором мы делимся с вами крутыми историями из других городов. Интересные люди, необычные судьбы, громкие события — всё это вы найдете в специальном разделе «Рекомендуем» на главной странице НГС.
1 ноября 2019
Голосование за статьи (есть кое-что новое)
Вы же знаете, что на НГС можно проголосовать за каждую статью и тем самым показать свою реакцию: удивление, гнев, печаль, радость, одобрение? Теперь мы собираем количество голосов и показываем, сколько и за какой вариант проголосовали. Попробуйте прямо сейчас! Елена Ходырева, главный редактор НГС
Позвонила РСП одна я с ней на демке по другому не может быть и не будет я же настоящий мужчина новосибирска...говорит секс там будет супер то и сё... Я говорю алкаголь и закусь с тебя... Пойду в планета Одежда и обувь... Куплю сандалики прицепу за 250 рублей а то супер секса не видать... Только классика...