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Весна

Котики, лыжники и рыбаки: каким был первый день весны в Новосибирске — в 10 фотографиях

Город встретил весну немного по-зимнему

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В первый день весны по всему миру отмечают День кота — праздник неофициальный, но всё равно не забудьте поздравить сегодня своих пушистиков&nbsp;

В первый день весны по всему миру отмечают День кота — праздник неофициальный, но всё равно не забудьте поздравить сегодня своих пушистиков 

Сегодня, 1 марта, — первый день весны. По крайней мере, календарный. Каким он запомнится новосибирцам — смотрим на снимках нашего фотокорреспондента Ольги Бурлаковой.

Сегодня хоть и не было особого тепла, но не все лавочки пустовали — верный признак того, что тепло не за горами

Сегодня хоть и не было особого тепла, но не все лавочки пустовали — верный признак того, что тепло не за горами

Погода хорошая, весенняя и в меру прохладная. Для кого-то такие выходные — самое время испробовать лёд&nbsp;

Погода хорошая, весенняя и в меру прохладная. Для кого-то такие выходные — самое время испробовать лёд 

Ну а слепить снеговика — это важная часть мероприятий, которые нужно успеть сделать до того, как снег станет темнеть и таять&nbsp;

Ну а слепить снеговика — это важная часть мероприятий, которые нужно успеть сделать до того, как снег станет темнеть и таять 

Для некоторых сибиряков это воскресенье — самое время для того, чтобы уйти наконец от рутины и забыться за удочкой где-нибудь посередине холодной Оби&nbsp;

Для некоторых сибиряков это воскресенье — самое время для того, чтобы уйти наконец от рутины и забыться за удочкой где-нибудь посередине холодной Оби 

Любовь — это... кататься на «ватрушке» всей семьёй в первый день весны по новосибирскому снегу!

Любовь — это... кататься на «ватрушке» всей семьёй в первый день весны по новосибирскому снегу!

...ну или через мартовский сибирский лес — на лыжах!

...ну или через мартовский сибирский лес — на лыжах!

Этим солнечным днём лыжники встречались сплошь и рядом — поистине романтический вид спорта

Этим солнечным днём лыжники встречались сплошь и рядом — поистине романтический вид спорта

Дожить до весны в Сибири — очень важная задача для птиц, и эти птахи с нею справились&nbsp;

Дожить до весны в Сибири — очень важная задача для птиц, и эти птахи с нею справились 

Скоро на этих веточках распустятся клейкие зелёные листочки&nbsp;

Скоро на этих веточках распустятся клейкие зелёные листочки 

В эту субботу, 29 февраля, мы решили выяснить, каким будет первый месяц весны в Новосибирске. Судя по предварительным прогнозам, зима пока не собирается нас покидать.

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первый день весны
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КОММЕНТАРИИ (15)

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1 мар 2020 в 17:07

Позвонила РСП одна я с ней на демке по другому не может быть и не будет я же настоящий мужчина новосибирска...говорит секс там будет супер то и сё... Я говорю алкаголь и закусь с тебя... Пойду в планета Одежда и обувь... Куплю сандалики прицепу за 250 рублей а то супер секса не видать... Только классика...

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1 мар 2020 в 17:01

На первое марта на моём сайте 200 тыс просмотров в месяц... Ссылка в моем профиле...

Фото пользователя
1 мар 2020 в 16:53

Сегодня первый раз в этом году в Новосибирске прокатился на скутере в советском шлеме 1979 года и в тёмных очках...