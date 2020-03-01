1 марта воскресенье
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 3/10
usd 66.99
eur 73.72
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 3/10
usd 66.99
eur 73.72

Все новости

Все новости
Происшествия

«Мы стоим, бензин закончился»: коллега погибшей в ночном ДТП на Одоевского рассказал подробности

23-летняя девушка работала в службе доставки суши

4 112
27 Обсудить

Поделиться

Сейчас автомобили по-прежнему находятся на месте ДТП&nbsp;

Сейчас автомобили по-прежнему находятся на месте ДТП 

Стали известны подробности смертельного ДТП, произошедшего сегодня ночью, 1 марта, возле дома по адресу улица Одоевского, 6. По сообщению МВД, в результате этой аварии погибла 23-летняя пассажирка «Жигулей».

Как рассказал корреспонденту НГС коллега погибшей, девушка работала в службе доставки суши.

— Они [с курьером] отвезли последний заказ и возвращались уже домой. У них закончился бензин, они позвонили другу и стояли на обочине, ждали, когда им привезут бензин. Там буквально за пару минут до происшествия пришло сообщение: «Мы стоим, бензин закончился». И потом уже звонит сам водитель «семёрки», наш курьер, и сообщает, что произошло ДТП. Авария произошла недалеко от дома, где начальник мой живёт — они буквально сразу были на месте после случившегося. Девушка у нас работала администратором, дружила с курьером, у них отношения завязывались, — поделился коллега.

Машина «Яндекс.Такси» грязная — не видно даже полного номера

Машина «Яндекс.Такси» грязная — не видно даже полного номера

Как сообщили в МВД, также в больницу доставлена 17-летняя пассажирка «Форда», получившая перелом носа, сотрясение головного мозга и ушибы лица.

— Сотрудники полиции установили, что управлявший «Фордом» молодой человек угнал автомобиль с автомойки, где работал сам, воспользовавшись ключами, оставленными владельцем транспортного средства. В настоящее время полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, а также проводят проверку по факту незаконного завладения транспортным средством, — говорится в сообщении.

Вы стали свидетелем этого ДТП? Вы знаете личность погибшей девушки или виновника аварии? Вы проезжали мимо, и видеорегистратор вашего автомобиля снял момент столкновения? Свяжитесь с дежурным журналистом НГС по телефону 8 (923) 157–00–00 (можно анонимно, WhatsApp, Viber, Telegram).

Днём 29 февраля произошло массовое ДТП на Гусинобродском тракте — при столкновении погиб человек.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ДТП
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (27)

1 мар 2020 в 16:06

Заправок в округе полно . Бензин у них кончился,а мозги не начинались .Имбицила на такси не оправдываю . Надеюсь поедет комаров кормить .

Фото пользователя
1 мар 2020 в 16:09

Какой ужас.Тому,кто сидел за рулём Форда никогда не выдавать права ,и не важно, что ему 17 лет пусть ответит за то ,что за забрал жизнь..Пусть сидит в колонии для несовершеннолетних

Гость
1 мар 2020 в 16:11

Поспешишь- людей насмешишь.
Я однажды уже писал, что зачем публиковать непроверенные факты.
- Авто Жигули двигалось по дороге, где столкнулось со встречным авто и далее по тексту..
И что? Авто СТОЯЛО.
Теперь по теме статьи- комментатор блаблабла, одним словом всё сказал.
И вообще, должна быть полная ответственность владельцев СТО и различных моек. Сел твой работник за руль чужой машины- отвечай полностью на 100% за все последствия..