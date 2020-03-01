«Мы стоим, бензин закончился»: коллега погибшей в ночном ДТП на Одоевского рассказал подробности

— Они [с курьером] отвезли последний заказ и возвращались уже домой. У них закончился бензин, они позвонили другу и стояли на обочине, ждали, когда им привезут бензин. Там буквально за пару минут до происшествия пришло сообщение: «Мы стоим, бензин закончился». И потом уже звонит сам водитель «семёрки», наш курьер, и сообщает, что произошло ДТП. Авария произошла недалеко от дома, где начальник мой живёт — они буквально сразу были на месте после случившегося. Девушка у нас работала администратором, дружила с курьером, у них отношения завязывались, — поделился коллега.

Стали известны подробности смертельного ДТП, произошедшего сегодня ночью , 1 марта, возле дома по адресу улица Одоевского, 6. По сообщению МВД, в результате этой аварии погибла 23-летняя пассажирка «Жигулей».

Как сообщили в МВД, также в больницу доставлена 17-летняя пассажирка «Форда», получившая перелом носа, сотрясение головного мозга и ушибы лица.



— Сотрудники полиции установили, что управлявший «Фордом» молодой человек угнал автомобиль с автомойки, где работал сам, воспользовавшись ключами, оставленными владельцем транспортного средства. В настоящее время полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, а также проводят проверку по факту незаконного завладения транспортным средством, — говорится в сообщении.

Вы стали свидетелем этого ДТП? Вы знаете личность погибшей девушки или виновника аварии? Вы проезжали мимо, и видеорегистратор вашего автомобиля снял момент столкновения? Свяжитесь с дежурным журналистом НГС по телефону 8 (923) 157–00–00 (можно анонимно, WhatsApp, Viber, Telegram).



Днём 29 февраля произошло массовое ДТП на Гусинобродском тракте — при столкновении погиб человек.