В ночном ДТП на Одоевского погибла девушка

ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего Фото: ГИБДД

Этой ночью, 1 марта, рядом с домом по адресу улица Одоевского, 6 произошло ДТП с участием автомобиля Ford Focus «Яндекс.Такси» и ВАЗ-2107. По сообщению ГИБДД Новосибирска, инцидент произошёл около часа ночи. Как пояснили в ведомстве, водитель ВАЗ-2107 двигался со стороны Матвеевки в сторону улицы Твардовского, и в указанном месте столкнулся с автомобилем Ford Focus, который двигался во встречном направлении.

В результате столкновения погибла пассажирка ВАЗ-2107 Фото: ГИБДД

— В результате девушка предположительно 22 лет, пассажирка ВАЗ-2107, получила травмы, несовместимые с жизнью. У водителя Ford Focus присутствуют признаки алкогольного опьянения. Также предварительно известно, что водитель Ford несовершеннолетний и у него отсутствуют документы на автомобиль. Работает экипаж ГИБДД, устанавливают все обстоятельства происшествия, — рассказал инспектор группы пропаганды Новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.