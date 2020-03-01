В ночном ДТП на Одоевского погибла девушка

Этой ночью, 1 марта, рядом с домом по адресу улица Одоевского, 6 произошло ДТП с участием автомобиля Ford Focus «Яндекс.Такси» и ВАЗ-2107.
По сообщению ГИБДД Новосибирска, инцидент произошёл около часа ночи.
Как пояснили в ведомстве, водитель ВАЗ-2107 двигался со стороны Матвеевки в сторону улицы Твардовского, и в указанном месте столкнулся с автомобилем Ford Focus, который двигался во встречном направлении.
— В результате девушка предположительно 22 лет, пассажирка ВАЗ-2107, получила травмы, несовместимые с жизнью. У водителя Ford Focus присутствуют признаки алкогольного опьянения. Также предварительно известно, что водитель Ford несовершеннолетний и у него отсутствуют документы на автомобиль. Работает экипаж ГИБДД, устанавливают все обстоятельства происшествия, — рассказал инспектор группы пропаганды Новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Позже в ГИБДД Новосибирска уточнили, что в Форде была 17-летняя пассажирка — после происшествия девушка обратилась за помощью в больницу с ушибами и травмами головы.
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