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Происшествия

В ночном ДТП на Одоевского погибла девушка

Как уточнили в ГИБДД, человек, оказавшийся за рулём такси, не имел документов на автомобиль

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ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего

ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего

Этой ночью, 1 марта, рядом с домом по адресу улица Одоевского, 6 произошло ДТП с участием автомобиля Ford Focus «Яндекс.Такси» и ВАЗ-2107.

По сообщению ГИБДД Новосибирска, инцидент произошёл около часа ночи.

Как пояснили в ведомстве, водитель ВАЗ-2107 двигался со стороны Матвеевки в сторону улицы Твардовского, и в указанном месте столкнулся с автомобилем Ford Focus, который двигался во встречном направлении.

В результате столкновения погибла пассажирка&nbsp;ВАЗ-2107

В результате столкновения погибла пассажирка ВАЗ-2107

— В результате девушка предположительно 22 лет, пассажирка ВАЗ-2107, получила травмы, несовместимые с жизнью. У водителя Ford Focus присутствуют признаки алкогольного опьянения. Также предварительно известно, что водитель Ford несовершеннолетний и у него отсутствуют документы на автомобиль. Работает экипаж ГИБДД, устанавливают все обстоятельства происшествия, — рассказал инспектор группы пропаганды Новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Позже в ГИБДД Новосибирска уточнили, что в Форде была 17-летняя пассажирка — после происшествия девушка обратилась за помощью в больницу с ушибами и травмами головы.

Вы стали свидетелем этого ДТП? Вы знаете личность погибшей девушки или виновника аварии? Вы проезжали мимо и видеорегистратор вашего автомобиля снял момент столкновения? Свяжитесь с дежурным журналистом НГС по телефону 8 923 157–00–00 (можно анонимно, WhatsApp, Viber, Telegram).

Днём 29 февраля произошло массовое ДТП на Гусинобродском тракте — при столкновении погиб человек.

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ДТП
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КОММЕНТАРИИ (74)

1 мар 2020 в 10:57

Так погибла или обратилась?
Студенты 1 курса пишут что-ли?

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1 мар 2020 в 10:50

Моя не понимать, почему статью об умышленном убийстве не применяют к алкашам по вине которых происходят дтп с погибшими. 🤷‍♂️

1 мар 2020 в 10:45

Синечьё когда уже сажать сразу будут. Поймали , посадка сразу. Достали.