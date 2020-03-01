Всех россиян вернут в страну: Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

Запрет на полёты не распространяется только на «Аэрофлот» и «Korean Air»

С сегодняшнего дня долететь в Южную Корею из России будет проблематично. Авиасообщение между странами временно ограничено из-за вируса.



Чтобы инфекция не распространилась, на все регулярные и чартерные рейсы с территории России в Корею и обратно введен запрет. Не распространяется он только на авиакомпании «Аэрофлот» и «Korean Air».



В Корею можно будет долететь из Москвы, но только через термина F международного аэропорта «Шереметьево».



Как сообщается на сайте Росавиации, авиакомпании «Аврора», «Сибирь» и «Якутия» с 1 марта будут осуществлять чартерные перевозки: из России в Корею будет перевозить только южнокорейских граждан, а из Кореи в Россию — только россиян и граждан государств-членов Евразийского экономического союза. До полного вывоза указанных граждан в их страны. На всех международных пунктах пропуска на территории России, куда будут прибывать эти чартерные рейсы, постоянно будет дежурить специально обученный медицинский персонал.

