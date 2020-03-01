1 марта воскресенье
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 1/10
usd 66.99
eur 73.72
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 1/10
usd 66.99
eur 73.72

Все новости

Все новости
Страна и мир

Всех россиян вернут в страну: Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

Людей будут перевозить чартерными рейсами

773
2 Обсудить

Поделиться

Запрет на полёты не распространяется только на&nbsp;«Аэрофлот» и «Korean Air»

Запрет на полёты не распространяется только на «Аэрофлот» и «Korean Air»

С сегодняшнего дня долететь в Южную Корею из России будет проблематично. Авиасообщение между странами временно ограничено из-за вируса.

Чтобы инфекция не распространилась, на все регулярные и чартерные рейсы с территории России в Корею и обратно введен запрет. Не распространяется он только на авиакомпании «Аэрофлот» и «Korean Air».

В Корею можно будет долететь из Москвы, но только через термина F международного аэропорта «Шереметьево».

Как сообщается на сайте Росавиации, авиакомпании «Аврора», «Сибирь» и «Якутия» с 1 марта будут осуществлять чартерные перевозки: из России в Корею будет перевозить только южнокорейских граждан, а из Кореи в Россию — только россиян и граждан государств-членов Евразийского экономического союза. До полного вывоза указанных граждан в их страны. На всех международных пунктах пропуска на территории России, куда будут прибывать эти чартерные рейсы, постоянно будет дежурить специально обученный медицинский персонал.

Отметим, что в Южной Корее зафиксировано уже более 2930 случаев заражения коронавирусом. Также первые случаи заражения зафиксированы в Ирландии и Люксембурге. При этом из-за распространения инфекции уже ограничено авиасообщение России с Китаем и Ираном, также Ростуризм советует отказаться от полётов в Италию.

Если вы собираетесь в отпуск за границу или только вернулись и почувствовали себя нехорошо, в этом материале мы рассказываем, что делать.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

китайский коронавирусавиасообщениеЮжная Корея
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

Фото пользователя
1 мар 2020 в 07:12

Неужели началась новая "Мировая война", сначала нужно создать в мире "хаос", навести панику на людей через СМИ, потом закрыть авиасобщения с Китаем, включая "ваше же посылочки а алиэкспесса", чтобы ваш бизнес "накрылся, потом нужно еще что то придумать....я не удивлюсь курсу доллара и с чем это связано... только какая это война... вирусологического плана, или информационная война? Там им.... кто свыше...им виднее! 😜

av-tar
1 мар 2020 в 08:05

ну, с коронокризисом нас! будем нищать!