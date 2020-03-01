Всех россиян вернут в страну: Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

С сегодняшнего дня долететь в Южную Корею из России будет проблематично. Авиасообщение между странами временно ограничено из-за вируса.
Чтобы инфекция не распространилась, на все регулярные и чартерные рейсы с территории России в Корею и обратно введен запрет. Не распространяется он только на авиакомпании «Аэрофлот» и «Korean Air».
В Корею можно будет долететь из Москвы, но только через термина F международного аэропорта «Шереметьево».
Как сообщается на сайте Росавиации, авиакомпании «Аврора», «Сибирь» и «Якутия» с 1 марта будут осуществлять чартерные перевозки: из России в Корею будет перевозить только южнокорейских граждан, а из Кореи в Россию — только россиян и граждан государств-членов Евразийского экономического союза. До полного вывоза указанных граждан в их страны. На всех международных пунктах пропуска на территории России, куда будут прибывать эти чартерные рейсы, постоянно будет дежурить специально обученный медицинский персонал.
Отметим, что в Южной Корее зафиксировано уже более 2930 случаев заражения коронавирусом. Также первые случаи заражения зафиксированы в Ирландии и Люксембурге. При этом из-за распространения инфекции уже ограничено авиасообщение России с Китаем и Ираном, также Ростуризм советует отказаться от полётов в Италию.
Если вы собираетесь в отпуск за границу или только вернулись и почувствовали себя нехорошо, в этом материале мы рассказываем, что делать.