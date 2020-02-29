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Происшествия

В Ленинском районе Новосибирска загорелся коттедж — об этом сообщил очевидец

По его словам, сейчас территория вокруг здания оцеплена полицией

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Сегодня вечером, 29 февраля, на улице 2-й Окинской загорелся частный дом. Об этом в редакцию НГС сообщил очевидец.

— На весь Западный видно такое зарево. Подошёл посмотреть — коттедж горит. Большая площадь пожара. Где-то 10–15 расчётов, наверное, пожарной техники. Оцепление полицией — ближе не подойти, даже там, где пожара нет. Возможно, там баллон или что-то, — рассказал корреспонденту НГС читатель Роман.

По информации паблика во «ВКонтакте» «АСТ-54», общая площадь пожара составляет 220 квадратных метров — дом 10х15 метров, баня, веранда и гараж. Очевидцы отмечают, что в здание проведён газ. Улицу полностью отключили от электроснабжения. Пожарные стараются не допустить распространения огня на соседние дома.

Вы стали очевидцем пожара? У вас есть фото или видео с места происшествия? Или важная информация для журналистов? Свяжитесь с редакцией НГС по электронной почте news@ngs.ru, по телефону +7 923 157-00-00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.

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КОММЕНТАРИИ (9)

29 фев 2020 в 21:52

в 2к20 в столице Сибири 2/3 ленинского района - сплошная деревня!

Фото пользователя
29 фев 2020 в 21:43

продавать жилье во Владике можно годами. Ибо, в основном это старая рухлядь и при этом дико дорогая. Облезлая двушка будет стоить не менее 6-7 миллионов.
А так они взяли новое жилье, недостающий процент банку платит государство. Умно сделали люди.

А ту квартиру, теперь будут продавать неспеша, чтобы не продешевить. Что непонятного здесь?

Федя
29 фев 2020 в 21:37

Если горит коттедж, то сейчас местная нгсовская нищета начнёт злорадствовать.
Смотрим по никам, кто у нас первая злобствующая нищета.
Можно даже заключать пари- я ставлю на ржак.