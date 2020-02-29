В Ленинском районе Новосибирска загорелся коттедж — об этом сообщил очевидец

Сегодня вечером, 29 февраля, на улице 2-й Окинской загорелся частный дом. Об этом в редакцию НГС сообщил очевидец.

— На весь Западный видно такое зарево. Подошёл посмотреть — коттедж горит. Большая площадь пожара. Где-то 10–15 расчётов, наверное, пожарной техники. Оцепление полицией — ближе не подойти, даже там, где пожара нет. Возможно, там баллон или что-то, — рассказал корреспонденту НГС читатель Роман.

По информации паблика во «ВКонтакте» «АСТ-54», общая площадь пожара составляет 220 квадратных метров — дом 10х15 метров, баня, веранда и гараж. Очевидцы отмечают, что в здание проведён газ. Улицу полностью отключили от электроснабжения. Пожарные стараются не допустить распространения огня на соседние дома.