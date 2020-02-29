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Происшествия

В Новосибирской области поезд столкнулся с легковушкой на железнодорожных путях

Водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожный переезд

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Авария никак не повлияла на график движения пассажирских и пригородных поездов

Авария никак не повлияла на график движения пассажирских и пригородных поездов

Днем в субботу, 29 февраля, в Новосибирской области на железнодорожном переезде 52 км, расположенном на перегоне Блок пост 50 км — Искитим Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, водитель легкового автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом.

— Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, — добавили в пресс-службе ведомства.

Авария никак не повлияла на график движения пассажирских и пригородных поездов. Повреждений подвижного состава и инфраструктуры нет. Оперативно получить информацию по поводу пострадавших в происшествии корреспонденту НГС не удалось.

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В январе в Первомайском районе на станции «Сибирская» поезд сбил подростка. Парень переходил через пути в неположенном месте и попал под поезд. Ему ампутировали правую стопу.

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29 фев 2020 в 20:58

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