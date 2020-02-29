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Происшествия

Встал на пути, потом забрался на капот: попавший в ДТП водитель бросил машину ради спора на дороге

Пытаясь вызвать противника на диалог, он догнал его и влез к нему на капот

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После столкновения водитель ВАЗа бросил машину и погнался за другим автомобилем

После столкновения водитель ВАЗа бросил машину и погнался за другим автомобилем

Курьёзное ДТП, произошедшее 27 февраля на улице Немировича-Данченко, попало на запись видеорегистратора — его опубликовали в сообществе «АСТ-54» «ВКонтакте».

На видео видно, как, пытаясь не пропустить на свою полосу «Ниссан Кашкай», водитель автомобиля ВАЗ-2104 въехал во впереди идущую машину. Но вместо того, чтобы оставаться на месте до приезда сотрудников ГИБДД, он вышел из автомобиля и догнал «Ниссан», решив, видимо, что он стал причиной аварии.

«Ниссан» проигнорировал мужчину и продолжил движение. Тогда водитель «четвёрки» встал у него на пути, а затем влез на капот автомобиля и проехал так несколько метров.

Ещё одно забавное ДТП произошло в декабре: автомобиль такси протаранил патрульную машину ДПС — редкий случай, когда участники аварии смогли оформить её сами.

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Видео ДТП
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КОММЕНТАРИИ (33)

1111
29 фев 2020 в 19:15

город больных сумасшедших людей ненавидящих друг друга

29 фев 2020 в 19:21

Умру, но не пущу в свою полосу!

Гость
29 фев 2020 в 19:16

что интересно жигулист хотел? от запаха бензина в салоне совсем голову потерял,видимо.