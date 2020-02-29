Встал на пути, потом забрался на капот: попавший в ДТП водитель бросил машину ради спора на дороге

Курьёзное ДТП, произошедшее 27 февраля на улице Немировича-Данченко, попало на запись видеорегистратора — его опубликовали в сообществе «АСТ-54» «ВКонтакте».
На видео видно, как, пытаясь не пропустить на свою полосу «Ниссан Кашкай», водитель автомобиля ВАЗ-2104 въехал во впереди идущую машину. Но вместо того, чтобы оставаться на месте до приезда сотрудников ГИБДД, он вышел из автомобиля и догнал «Ниссан», решив, видимо, что он стал причиной аварии.
«Ниссан» проигнорировал мужчину и продолжил движение. Тогда водитель «четвёрки» встал у него на пути, а затем влез на капот автомобиля и проехал так несколько метров.
Ещё одно забавное ДТП произошло в декабре: автомобиль такси протаранил патрульную машину ДПС — редкий случай, когда участники аварии смогли оформить её сами.