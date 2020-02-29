«Наша страна — это страна вечного самоистязания»: 10 фото с митинга в память Бориса Немцова

Акцию в память убитого в Москве политика Бориса Немцова в Новосибирске провели уже в пятый раз Фото: Александр Ощепков / НГС

Прошедшая днём 29 февраля акция памяти Бориса Немцова собрала около полусотни человек. Как отметили организаторы, количество участников год от года не меняется, более того, они даже предположили, что не меняется их состав.



Полноценное шествие с плакатами организаторам не согласовали — пришлось обойтись прогулкой с цветами Фото: Александр Ощепков / НГС

Первоначально организаторы — партии «Яблоко», «Парнас», штаб Навального в Новосибирске и Либертарианская партия — заявляли шествие и митинг, но в шествии власти им отказали, поэтому по Красному проспекту участники прошли без плакатов, но с цветами.



Акция завершилась митингом в Нарымском сквере, где новосибирцы привыкли отдыхать в выходные Фото: Александр Ощепков / НГС

В конечной точке маршрута, у памятника жертвам политических репрессий в Нарымском сквере, провели митинг, который начался минутой молчания.



За акцией пристально следили сотрудники полиции, но беспорядков не было Фото: Александр Ощепков / НГС

— Когда убивают политика — это не просто смерть человека, это огромное событие, которое свидетельствует о том, что в стране что-то совсем не в порядке, — заявил соорганизатор акции, новосибирский политик Дмитрий Холявченко. — Борис Немцов стал символом объединения либерально настроенных людей, демократически настроенных людей, людей, для которых свобода не пустой звук. <…> Но когда убивают политика, убивают и человека, а ценнее человеческой жизни нет ничего.



Организаторы отметили, что год от года не меняется не только число, но и, кажется, состав участников акции Фото: Александр Ощепков / НГС

Участники митинга вспомнили крупные и резонансные дела, которые рассматривали и продолжают рассматривать российские суды, в частности, «Московское дело» по итогам беспорядков в Москве прошлым летом, дела «Нового величия» и «Сети» (по предположению следствия, экстремистской и террористической организации, запрещённой в РФ). Одним из осуждённых стал новосибирец Арман Сагынбаев. Эти разбирательства, по словам Светланы Каверзиной, стали причиной сплочения горожан.



Участники вспоминали резонансные дела, в том числе, дело организации «Сеть» (по версии ФСБ, террористическая организация, запрещённая в РФ) Фото: Александр Ощепков / НГС

— Наша страна — это страна вечного излома, вечного надрыва, вечного самоистязания. Может быть, в этом пресловутая русская душа? Я очень надеюсь, что нет, — заметил представитель штаба Навального в Новосибирске Андрей Гладченко. — Я очень надеюсь, что этот период, когда неандертальцы из нас уйдут в прошлое, а нормальные цивилизованные люди поселятся в наших головах, всё-таки настанет и настанет при нашей жизни. За это мы сегодня стоим здесь.

Грядущий референдум о принятии поправок в Конституцию, конечно, тоже упоминался — и со сцены, и среди участников Фото: Александр Ощепков / НГС

Гладченко также предположил, что скоро в Новосибирске появится инициативная группа, которая займётся сохранением памяти убитых в конце XX и начале XXI века общественных и политических деятелей.

Участники митинга отметили, что Борис Немцов объединил либерально и демократически настроенных людей, а его гибель только сплотила их Фото: Александр Ощепков / НГС

— Эта табличка должна находиться здесь, и мы всегда должны видеть эти фамилии и всегда помнить о них, — заявил Гладченко.

Мероприятие завершилось возложением цветов к портрету Бориса Немцова Фото: Александр Ощепков / НГС

Во время митинга к участникам подошли люди с флагами КПРФ — организаторы сочли это провокацией, напомнили, что коммунистические флаги на митинге в память жертвам политических репрессий не уместны, и попросили их свернуть. Обошлось без конфликта.

Митинг прошёл у памятника жертвам политических репрессий, и организаторы отметили, что он должен быть дополнен табличкой с именами и фамилиями политиков и общественников, убитых уже в 21 веке Фото: Александр Ощепков / НГС