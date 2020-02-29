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Политика Фоторепортаж

«Наша страна — это страна вечного самоистязания»: 10 фото с митинга в память Бориса Немцова

Участники заявили, что в Новосибирске появится табличка с именами убитых в XXI веке политиков и общественников

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Акцию в память убитого в Москве политика Бориса Немцова в Новосибирске провели уже в пятый раз

Акцию в память убитого в Москве политика Бориса Немцова в Новосибирске провели уже в пятый раз

Прошедшая днём 29 февраля акция памяти Бориса Немцова собрала около полусотни человек. Как отметили организаторы, количество участников год от года не меняется, более того, они даже предположили, что не меняется их состав.

Полноценное шествие с плакатами организаторам не согласовали — пришлось обойтись прогулкой с цветами

Полноценное шествие с плакатами организаторам не согласовали — пришлось обойтись прогулкой с цветами

Первоначально организаторы — партии «Яблоко», «Парнас», штаб Навального в Новосибирске и Либертарианская партия — заявляли шествие и митинг, но в шествии власти им отказали, поэтому по Красному проспекту участники прошли без плакатов, но с цветами.

Акция завершилась митингом в Нарымском сквере, где новосибирцы привыкли отдыхать в выходные

Акция завершилась митингом в Нарымском сквере, где новосибирцы привыкли отдыхать в выходные

В конечной точке маршрута, у памятника жертвам политических репрессий в Нарымском сквере, провели митинг, который начался минутой молчания.

За акцией пристально следили сотрудники полиции, но беспорядков не было

За акцией пристально следили сотрудники полиции, но беспорядков не было

— Когда убивают политика — это не просто смерть человека, это огромное событие, которое свидетельствует о том, что в стране что-то совсем не в порядке, — заявил соорганизатор акции, новосибирский политик Дмитрий Холявченко. — Борис Немцов стал символом объединения либерально настроенных людей, демократически настроенных людей, людей, для которых свобода не пустой звук. <…> Но когда убивают политика, убивают и человека, а ценнее человеческой жизни нет ничего.

Организаторы отметили, что год от года не меняется не только число, но и, кажется, состав участников акции

Организаторы отметили, что год от года не меняется не только число, но и, кажется, состав участников акции

Участники митинга вспомнили крупные и резонансные дела, которые рассматривали и продолжают рассматривать российские суды, в частности, «Московское дело» по итогам беспорядков в Москве прошлым летом, дела «Нового величия» и «Сети» (по предположению следствия, экстремистской и террористической организации, запрещённой в РФ). Одним из осуждённых стал новосибирец Арман Сагынбаев. Эти разбирательства, по словам Светланы Каверзиной, стали причиной сплочения горожан.

Участники вспоминали резонансные дела, в том числе, дело организации «Сеть» (по версии ФСБ, террористическая организация, запрещённая в РФ)

Участники вспоминали резонансные дела, в том числе, дело организации «Сеть» (по версии ФСБ, террористическая организация, запрещённая в РФ)

— Наша страна — это страна вечного излома, вечного надрыва, вечного самоистязания. Может быть, в этом пресловутая русская душа? Я очень надеюсь, что нет, — заметил представитель штаба Навального в Новосибирске Андрей Гладченко. — Я очень надеюсь, что этот период, когда неандертальцы из нас уйдут в прошлое, а нормальные цивилизованные люди поселятся в наших головах, всё-таки настанет и настанет при нашей жизни. За это мы сегодня стоим здесь.

Грядущий референдум о принятии поправок в Конституцию, конечно, тоже упоминался — и со сцены, и среди участников

Грядущий референдум о принятии поправок в Конституцию, конечно, тоже упоминался — и со сцены, и среди участников

Гладченко также предположил, что скоро в Новосибирске появится инициативная группа, которая займётся сохранением памяти убитых в конце XX и начале XXI века общественных и политических деятелей.

Участники митинга отметили, что Борис Немцов объединил либерально и демократически настроенных людей, а его гибель только сплотила их

Участники митинга отметили, что Борис Немцов объединил либерально и демократически настроенных людей, а его гибель только сплотила их

— Эта табличка должна находиться здесь, и мы всегда должны видеть эти фамилии и всегда помнить о них, — заявил Гладченко.

Мероприятие завершилось возложением цветов к портрету Бориса Немцова

Мероприятие завершилось возложением цветов к портрету Бориса Немцова

Во время митинга к участникам подошли люди с флагами КПРФ — организаторы сочли это провокацией, напомнили, что коммунистические флаги на митинге в память жертвам политических репрессий не уместны, и попросили их свернуть. Обошлось без конфликта.

Митинг прошёл у памятника жертвам политических репрессий, и организаторы отметили, что он должен быть дополнен табличкой с именами и фамилиями политиков и общественников, убитых уже в 21 веке

Митинг прошёл у памятника жертвам политических репрессий, и организаторы отметили, что он должен быть дополнен табличкой с именами и фамилиями политиков и общественников, убитых уже в 21 веке

Неделю назад новосибирцы провели митинг против внесения поправок в Конституцию — он прошёл уже во второй раз.

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МитингБорис Немцов
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КОММЕНТАРИИ (15)

Гость
29 фев 2020 в 18:45

Стадо позорников!

Гость
29 фев 2020 в 18:46

Почитать врага народа это сверхбезумие!

29 фев 2020 в 18:49

Что они скорбят? Чувак красиво ушел, в обществе красивой бл... пардон женщины, только что отобедав с вином - все как завещал Воланд. Теперь вот его иконы-портреты таскают фанаты. А так бы старел, надоел бы всем и был бы позабыт.
А то что квартирку за 150 млн руб в центре Москвы прикупил на деньги, вырученные от продажи акций Газпрома, приобретенных за копейки будучи приближенным к власти, разве такие мелочи т.н. оппозицию интересуют?