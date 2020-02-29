«Наша страна — это страна вечного самоистязания»: 10 фото с митинга в память Бориса Немцова

Прошедшая днём 29 февраля акция памяти Бориса Немцова собрала около полусотни человек. Как отметили организаторы, количество участников год от года не меняется, более того, они даже предположили, что не меняется их состав.
Первоначально организаторы — партии «Яблоко», «Парнас», штаб Навального в Новосибирске и Либертарианская партия — заявляли шествие и митинг, но в шествии власти им отказали, поэтому по Красному проспекту участники прошли без плакатов, но с цветами.
В конечной точке маршрута, у памятника жертвам политических репрессий в Нарымском сквере, провели митинг, который начался минутой молчания.
— Когда убивают политика — это не просто смерть человека, это огромное событие, которое свидетельствует о том, что в стране что-то совсем не в порядке, — заявил соорганизатор акции, новосибирский политик Дмитрий Холявченко. — Борис Немцов стал символом объединения либерально настроенных людей, демократически настроенных людей, людей, для которых свобода не пустой звук. <…> Но когда убивают политика, убивают и человека, а ценнее человеческой жизни нет ничего.
Участники митинга вспомнили крупные и резонансные дела, которые рассматривали и продолжают рассматривать российские суды, в частности, «Московское дело» по итогам беспорядков в Москве прошлым летом, дела «Нового величия» и «Сети» (по предположению следствия, экстремистской и террористической организации, запрещённой в РФ). Одним из осуждённых стал новосибирец Арман Сагынбаев. Эти разбирательства, по словам Светланы Каверзиной, стали причиной сплочения горожан.
— Наша страна — это страна вечного излома, вечного надрыва, вечного самоистязания. Может быть, в этом пресловутая русская душа? Я очень надеюсь, что нет, — заметил представитель штаба Навального в Новосибирске Андрей Гладченко. — Я очень надеюсь, что этот период, когда неандертальцы из нас уйдут в прошлое, а нормальные цивилизованные люди поселятся в наших головах, всё-таки настанет и настанет при нашей жизни. За это мы сегодня стоим здесь.
Гладченко также предположил, что скоро в Новосибирске появится инициативная группа, которая займётся сохранением памяти убитых в конце XX и начале XXI века общественных и политических деятелей.
— Эта табличка должна находиться здесь, и мы всегда должны видеть эти фамилии и всегда помнить о них, — заявил Гладченко.
Во время митинга к участникам подошли люди с флагами КПРФ — организаторы сочли это провокацией, напомнили, что коммунистические флаги на митинге в память жертвам политических репрессий не уместны, и попросили их свернуть. Обошлось без конфликта.
Неделю назад новосибирцы провели митинг против внесения поправок в Конституцию — он прошёл уже во второй раз.