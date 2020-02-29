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Спорт Фоторепортаж

Новосибирцы и омичи сразились в хоккей на месте будущей ледовой арены — 8 кадров, как это было

Турнир приурочили к молодёжному чемпионату мира 2023 года, который принимают сибирские города

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В Новосибирске провели региональный турнир за кубок телеканала — правда, тоже регионального

В Новосибирске провели региональный турнир за кубок телеканала — правда, тоже регионального

Днём 29 февраля в сноуборд-парке «Горский» прошёл необычный хоккейный турнир — ради него в каток превратили открытый искусственный бассейн и построили трибуны.

Для проведения турнира каток залили в бассейне с видом на стройплощадку будущей ледовой арены

Для проведения турнира каток залили в бассейне с видом на стройплощадку будущей ледовой арены

Турнир на «Кубок телеканала ОТС, министерства физической культуры и спорта Новосибирской области и Ночной Хоккейной Лиги» приурочили к проведению молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

Новосибирские болельщики, конечно, были в большинстве

Новосибирские болельщики, конечно, были в большинстве

Ночная Хоккейная Лига (НХЛ) — фактически любительский чемпионат страны по хоккею, ведущая любительская организация в России по этому виду спорта, которая охватывает всю страну.

Усатый в Каске, хорошо известный новосибирским хоккейным болельщикам, принимал активное участие в подготовке снежной фан-зоны

Усатый в Каске, хорошо известный новосибирским хоккейным болельщикам, принимал активное участие в подготовке снежной фан-зоны

Помимо турнира, который НХЛ провела сегодня в Новосибирске, на федеральном уровне НХЛ организует Всероссийский фестиваль, главным призом которого стал Кубок Крутова, также кубки получают победители в дивизионах «Любитель 18+ Лига Мечты» и «Любитель 18+ Лига Надежды». Новосибирские любители хоккея пока ни одного приза не получили.

Хотя Ночная Хоккейная Лига существует не один год, новосибирцы до сих пор успеха в ней не достигли

Хотя Ночная Хоккейная Лига существует не один год, новосибирцы до сих пор успеха в ней не достигли

Как указано на официальном сайте НХЛ, в соревнованиях приняли участие четыре команды: участники «Золотой шайбы» среди воспитанников хоккейных школ Омской и Новосибирской областей и символические сборные НХЛ двух сибирских городов.

Новосибирские команды любителей составили чиновники и воспитанники хоккейных школ двух регионов

Новосибирские команды любителей составили чиновники и воспитанники хоккейных школ двух регионов

— Мы пригласили команды из Омской области, ведь чемпионат принимать будем вместе, — цитируют на сайте НХЛ регионального представителя лиги Дмитрия Затонского.

Любительский турнир оказался не менее напряжённым по борьбе, чем профессиональный

Любительский турнир оказался не менее напряжённым по борьбе, чем профессиональный

Дмитрий Затонский, известный хоккеист, возглавил новосибирскую команду — за неё, согласно сайту НХЛ, сыграли министр здравоохранения региона Константин Хальзов и глава Минпрома Андрей Гончаров.

В будущем организаторы обещают расширить число участников турнира

В будущем организаторы обещают расширить число участников турнира

Прошедший сегодня турнир организаторы называют региональным аналогом «Кубка Первого канала». В этом году он стал экспериментом для организаторов, но они рассчитывают провести его снова и пригласить игроков разных любительских команд, в том числе дворовых коллективов.

Ещё один любительский турнир состоялся две недели назад в центре Новосибирска: в нём соревновались актеры, YouTube-блогеры и игроки ХК «Сибирь».

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хоккейлюбительский спорт
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КОММЕНТАРИИ (29)

Фото пользователя
29 фев 2020 в 17:26

Болельщики позорной сибири самые позорные в КХЛ... Как и сама бездарная команда... деревянных фигуристок... всей лиги... они ходят на матчи позорной сибири... Вошкаются на сидениях машут шарфами и орут сибирь... они не понимают и не могут понять для них это сложно... Что такое конференция... Дивизион... что такое легионер... Какой лимит на них... В КХЛ...и прочее... У них нет кричалки как у всех болельщиков команд КХЛ... они могут только орать слово сибирь когда из неё выбивают дурь все подряд... Они орут сибирь чемпион... Только не понимают, что чемпион она по количеству проигрышей подряд во всей истории КХЛ ... Который стал клеймом позора в истории позорной сибири... и каждый раз теперь они орут... Позорься сибирь мы гордимся тобой...ахаха...

Фото пользователя
29 фев 2020 в 17:25

Раз два три Автомобилист... Позорную Сибирь в плейоф рви...

Фото пользователя
29 фев 2020 в 17:32

А почему мэр не приехал ? Может проехался бы по Коммунальному мосту, хоть оценил плоды своей работы - как будто турки с градов разбомбили мост.