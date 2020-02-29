Новосибирцы и омичи сразились в хоккей на месте будущей ледовой арены — 8 кадров, как это было

Днём 29 февраля в сноуборд-парке «Горский» прошёл необычный хоккейный турнир — ради него в каток превратили открытый искусственный бассейн и построили трибуны.
Турнир на «Кубок телеканала ОТС, министерства физической культуры и спорта Новосибирской области и Ночной Хоккейной Лиги» приурочили к проведению молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.
Ночная Хоккейная Лига (НХЛ) — фактически любительский чемпионат страны по хоккею, ведущая любительская организация в России по этому виду спорта, которая охватывает всю страну.
Помимо турнира, который НХЛ провела сегодня в Новосибирске, на федеральном уровне НХЛ организует Всероссийский фестиваль, главным призом которого стал Кубок Крутова, также кубки получают победители в дивизионах «Любитель 18+ Лига Мечты» и «Любитель 18+ Лига Надежды». Новосибирские любители хоккея пока ни одного приза не получили.
Как указано на официальном сайте НХЛ, в соревнованиях приняли участие четыре команды: участники «Золотой шайбы» среди воспитанников хоккейных школ Омской и Новосибирской областей и символические сборные НХЛ двух сибирских городов.
— Мы пригласили команды из Омской области, ведь чемпионат принимать будем вместе, — цитируют на сайте НХЛ регионального представителя лиги Дмитрия Затонского.
Дмитрий Затонский, известный хоккеист, возглавил новосибирскую команду — за неё, согласно сайту НХЛ, сыграли министр здравоохранения региона Константин Хальзов и глава Минпрома Андрей Гончаров.
Прошедший сегодня турнир организаторы называют региональным аналогом «Кубка Первого канала». В этом году он стал экспериментом для организаторов, но они рассчитывают провести его снова и пригласить игроков разных любительских команд, в том числе дворовых коллективов.
Ещё один любительский турнир состоялся две недели назад в центре Новосибирска: в нём соревновались актеры, YouTube-блогеры и игроки ХК «Сибирь».