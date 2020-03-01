До слёз: как сейчас выглядят 10 брошенных котиков, которых забрали домой из приюта (фото до и после)

Знакомьтесь: Веснушка. Ей повезло найти людей, которые взяли её в свою семью Фото: предоставлено героями материала

В первый день весны, 1 марта, в России отмечают праздник домашних любимцев — День кошек. Эти животные часто попадают к хозяевам из приютов, после перенесённых травм, болезней и голода. Мы собрали 10 удивительных и трогательных историй котов, которые после тяжёлых испытаний нашли любящих хозяев. Запаситесь платочками! Рыжик. «Самый добрый кот в мире»

На первое фото невозможно смотреть без слез. Зато посмотрите, как Рыжик выглядит сейчас! Фото: Татьяна Палкина; PUGOFFKINA PHOTO

О коте Рыжике рассказала его хозяйка Александра.

— Мы узнали про приют, приехали и на месте выбрали. Кто к нам пошёл — того и взяли. Это был Рыжик. Мы взяли его в конце лета, он у нас уже 7 месяцев, — поделилась девушка.



Первые дня дома Рыжик вёл себя очень осторожно, но потом адаптировался. — Возможно, его машина сбила. Но его лечили, и мы его взяли, когда он поправился. Нас сразу предупредили, что у него немного головка набок, но это даже незаметно, — рассказала Александра.

В приюте Рыжика звали Батончиком Фото: PUGOFFKINA PHOTO

— Это самый добрый кот в мире, потому что он идёт ко всем, кто идёт к нему. Даже если кто-то к нему не идёт, он ластится, мурлыкает, песенки поёт, и очень любит, когда его гладят, — поделилась хозяйка.

Харди. Очень игривая, несмотря на травмы

У Харди были повреждены лапка и ухо, но это не помешало ей найти тех, кто будет любить её и заботиться о ней Фото: Котокафе «MURCHIM» / vk.com; Ульяна Шупикова

О Харди рассказала Ульяна Шупикова, работник котокафе и волонтер благотворительного фонда «Варежка».

— Кошка, едва живая, приползла к дому инвалидов под Бердском с ближайших дач: передняя лапа была сломана и частично сожжена, обожжено почти до основания ухо. В доме инвалидов ей пытались помочь своими силами, но за две недели ухода лучше ей не стало. Тогда за помощью обратились к волонтёрам, — говорит Ульяна. Когда волонтёры приехали за Харди, лапка уже частично отпала, на её месте была кровоточащая культя.

— У Харди также нет кончика носа, но ожог на носу зажил сам, — добавила Ульяна.

Настоящая красотка, правда же? Фото: Котокафе «MURCHIM», vk.com

После лечения кошка попала в семью. По характеру она очень самостоятельная, подходит к людям, только когда сама этого хочет. Несмотря на особенности здоровья, очень игривая.

Мартин. Любовь с первого взгляда

Мартин с годами только хорошеет. Сложно представить этого красавца на улице Фото: PUGOFFKINA PHOTO; читательница НГС Дарья

Неизвестная девушка заметила Мартина, когда он бегал у подвала и хромал. Ему тогда было примерно три месяца. Его два дня пытались поймать, на третий он попался. Уже в приюте волонтёры заметили, что у котенка-найденыша не хватает фрагмента лапки. О том, как Мартин попал в семью, рассказала его нынешняя хозяйка Дарья. — Мы поехали на выставку-раздачу, которая называется «Варежка», она у них проходит часто, и этой осенью она снова состоялась. Мы решили отвезти туда посылки для приюта. Купили корм собакам и кошечкам, приехали, отдали. И нам говорят: «Проходите, посмотрите, может, кого-то возьмёте». Я, собственно, была даже настроена, искала кота, но на какого-то конкретного не могла решиться, потому что жалко всех. И тут вдруг я увидела Мартина, он лежал один в клеточке. Я спросила, почему он один, когда в соседней клетке по 4-5 котов сидят? Мне сказали, что все там братья и сёстры, а он один, и ему комфортней одному, — поделилась девушка.

Привет! Фото: Дарья

— У меня наворачивались слёзы. При этом, как мне сказали работники выставки, Мартин пошёл только ко мне — его многие пытались погладить, а потянулся он только ко мне. Я растрогалась, мы вышли. У нас в этот день были ещё другие дела, но я даже думать о них не могла, через час мы вернулись за ним. Я подумала: «Кто, если не я, возьмёт его», — вспоминает Дарья свое знакомство с Мартином.

Когда кота привезли домой, то он почти сутки не выходил из своей переноски и был очень пугливым. — Мы понимали, что ему надо время на адаптацию. Потом он начал ходить потихоньку, изучать дом. Постепенно стал спать под кроватью, а сейчас он такой вальяжный кот, прыгает, бегает повсюду. И мы даже вообще не замечаем, что у него есть какие-то особенности.

У Мартина очень дружелюбный характер Фото: Дарья

— Я считаю, что у него самый золотой характер. Он в меру весёлый, игривый, в то же время послушный. Такой котик-компаньон. За мной ходит хвостиком, любит умываться со мной, кушать рядом. При этом он не пакостит и радует нас каждый день, — говорит Дарья.



Пудра. История долгих скитаний

Пудра попала к волонтёрам очень обессиленной. А так (фото справа) она выглядит сейчас Фото: Ульяна Шупикова; котокафе «MURCHIM», vk.com

О судьбе кошечки Пудры рассказала волонтёр.

— Пудра забежала в подъезд и обессиленная легла у батареи. Понурый взгляд, истощение, сильнейшее акне и местами вылезшая шерсть — всё это последствия долгих скитаний, ослабления иммунитета, стресса и невозможности добыть себе пропитание, — говорит Ульяна. После того, как закончилось лечение, кошке удалось найти семью. Сейчас она живёт в новом доме.

— Пудра очень ласковая, но при этом самостоятельная, она всегда аккуратно просила внимания, — описывает Ульяна её характер.

Санта. Толстый, вредный, любимый

Этот парнишка сейчас очень счастлив Фото: Татьяна Палкина

В разговоре с корреспондентом НГС хозяйка Санты описала его так: «Толстый вредный кот, котяра здоровый». После этого она подробно рассказала, как они познакомились в приюте.

— Мне он очень понравился, — вспоминает Наталья. — Понравился тем, что выжил в таких тяжёлых условиях. В мороз, 25 декабря, приползти к костру, чтобы согреться... Это очень мужественно. И такое желание! Конечно, он хвоста лишился, но он очаровательно и без хвоста выглядит. И чувствуется, что кот был когда-то домашним, потому что сразу понял, где лоточек, никаких проблем с этим не было. Он очень понимает ласку, то есть поведение не дикого какого-то кота, а домашнего. Что с ним случилось, почему он оказался на улице — непонятно.

Сейчас у Санты всё хорошо. Больше никакого голода, холода и скитаний по улицам в поисках тепла и еды Фото: Татьяна Палкина

Санта живёт у Натальи уже два года. Кроме него в доме есть ещё одна кошка.

— Он хитренький, умный кот. Первоначально она его задирала, мимо пройдёт — лапкой ударит, зашипит. Он первое время на неё внимания не обращал, понимал, что она уже здесь живёт, хозяйка. Но когда он понял, что он здесь останется, то периодически стал ставить её лапкой на место. До больших драк дело не доходит, но конфликты бывают. При этом, по словам Натальи, Санта очень ласковый и общительный: — Он обожает гладиться о меня. Хотя первое время даже боялся выходить на балкон и прятался, когда на улице лаяла собака, прятался от людей, которые приходили ко мне. А сейчас очень активно общается со всеми. Мэйс. Любительница обнимашек

Мэйс жила в квартире с ещё 37-ю котами Фото: Ульяна Шупикова

Мэйс жила в квартире, где кроме неё было ещё 37 котов. 78-летнюю хозяйку животных увезли в больницу с инсультом. — Соседи встали на тропу войны и хотели усыпить всех кошек. Мы всех в итоге разобрали по передержкам и пристроили. У неё был дерматит, поэтому потом долго шубку отращивала, — говорит волонтёр Ульяна.

Несмотря на тяжёлое прошлое, у Мэйс очень игривый характер Фото: Ульна Шупикова

После таких испытаний и жизни у волонтёров, для Мэйс смогли найти дом. И это здорово: она любит, когда её обнимают. Пират. Суровый только с виду

Пирату пришлось удалить один глаз, но от этого он не стал менее красивым Фото: Татьяна Палкина; читательница НГС Варвара

Варвара, будущая хозяйка Пирата, не ожидала, что в приюте ей предложат такого сурового с виду кота. — Мы приехали в приют, нам предложили взять одноглазого кота. Я говорю: «Ну, давайте посмотрим на вашего одноглазого кота», нам показали его, я его потрогала. Он уткнулся мне в руку головой, и я решила — всё, забираю, — рассказала девушка.

Пирату пришлось удалить один глаз Фото: vk.com/gorpriutold



Пират живёт в новом доме с середины января.

— У него потрясающий характер, он очень ласковый и практически всё время сидит на руках, ну, просится на руки. Постоянно мурчит, тыкается головой в руки, о ноги везде трётся. Удивительно воспитан — не пакостит, никогда, вообще, — говорит Варвара.



Пират мог бы стать героем мема «я упал» Фото: Варвара

Тимоша. Взяли на передержку, оставили навсегда

Поразительная разница Фото: Татьяна Палкина; хозяйка Тимоши Виктория

Тимоша живёт у своей хозяйки Виктории с 2014 года.

— Он лежал в клинике после того, как его нашли в мусорке. Я сначала просто приехала в клинику, чтобы долг за него погасить. Потом Татьяна Борисовна (директор приюта — прим. ред.) написала, что ему нужна передержка, потому что он маленький и в приюте ему будет опасно. Я взяла его на передержку, и вот так мы вместе уже 6 лет, — рассказывает Виктория.

В клинике Тимошу смогли выходить, но у него осталась глаукома на одном глазу. По словам Виктории, она ему не мешает. — С ним вообще проблем не было. Проблемы были со старшим котом, который привык быть одним животным в семье. Он очень обижал малыша, бил его и кусал. Было очень жалко котёнка, даже думала, что придётся вернуть. Но мы смогли с этим справиться, теперь они очень дружат. Недавно старшего возила на операцию, и Тимоша очень грустил и скучал без него.

К Виктории Тимоша попал совсем малышом Фото: Виктория

По словам хозяйки, кот всегда старается быть ближе к ней. — Он у меня как собачка, мой маленький хвостик. Всегда рядом со мной, никогда не обижается, если его позвать, то сразу подбежит. Очень благодарный кот, он очень от меня зависит, встречает всегда после работы. Я ни дня не пожалела, что взяла второго кота.

По характеру Тимоша очень ласковый и добрый Фото: Виктория

Раньше Тимошу звали Малёк, но Виктории это имя не нравится. Теперь она зовёт его Тимошей, потому что кот очень добрый и ласковый. Веснушка. Хозяйка в доме

На передержку Веснушка попала малышкой Фото: Виктория

Раньше в семье Татьяны, хозяйки Веснушки, пять лет жила другая кошка. К сожалению, она умерла после долгой болезни.

— Когда жизни ниже колен нет, становится дома грустно, тихо, несмотря на то, что семья дома, — рассказывает Татьяна. После смерти первой кошки, женщина зашла на сайт городского приюта, чтобы выбрать себе нового питомца.

— Там мы увидели наше рыжее чудо, с рыжим носом, — вспоминает она.

Тогда Веснушка была на передержке у Виктории, хозяйки Тимоши. Татьяна поехала к ней, чтобы познакомиться.

— Сразу пошла к нам на ручки. Так она нас увидела и полюбила, и мы её в ответ.

Веснушка выросла настоящей красавицей Фото: Татьяна