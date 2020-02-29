Новосибирцы выпустили книгу-перевёртыш со стихами известных поэтов о Сибири

Книгу-перевёртыш можно читать с двух сторон Фото: Светлана Корниенко

Новосибирские филологи с «Открытой кафедры» выпустили книгу-перевёртыш со стихами о Сибири — в сборник вошли поэма «Сибирь» Марины Цветаевой и стихи Константина Бальмонта.

— Идея книги возникла 2 года назад, — рассказала соучредитель «Открытой кафедры» Светлана Корниенко. — Наш образовательный центр «Открытая кафедра» совместно с библиотекой ИНИГО проводили большую цветаевскую неделю в Новосибирске. Мы думали, как привязать Марину Ивановну Цветаеву к нашему месту, нашему городу. В это время я открыла поэму Марины Ивановны «Сибирь» и прочитала замечательные строки, посвящённые барабинской степи. В этот момент картинка сложилась, и у нас появилась идея провести ток-шоу, посвящённое образам барабинской степи в культуре и литературе, затем потихонечку возникла идея книги.



В результате появилась книга-перевёртыш: с одной стороны опубликована поэма Марины Цветаевой, с другой — стихи Константина Бальмонта, друга Цветаевой. В 1916 году поэт посетил Новосибирск, тогда Новониколаевск, с концертом и также оставил стихи, посвящённые степной Сибири.

Книгу напечатали на средства гранта Министерства печати, который авторы сборника получили год назад. В неё, помимо стихов известных поэтов, вошли иллюстрации Виталии Ямной и Вячеслава Чимитова и научные комментарии филологов Светланы Корниенко к поэме Марины Цветаевой «Сибирь» и Максима Праско — к стихам Константина Бальмонта.



Книгу проиллюстрировали картинами сибирских художников, которые были представлены новосибирцам даже раньше, чем книга вышла из печати Фото: Светлана Корниенко

— Мы сверили все тексты с источниками, и при этой сверке нашли приличное количество опечаток и ошибок при первых изданиях и Цветаевой, и Бальмонта, причём они даже искажали смысл произведений, — заметила Корниенко. — Мы эти ошибки исправили, поэтому книга, мне кажется, будет иметь и какой-то научный резонанс.

Светлана Корниенко допустила, что книга может стать первой в серии книг, посвящённых произведениям известных авторов о Сибири. По её словам, это поможет разрушить мнение о том, что Сибирь — глубоко провинциальный край, который никому не интересен.

