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Новосибирцы выпустили книгу-перевёртыш со стихами известных поэтов о Сибири

В иллюстрированный сборник вошла поэма Марины Цветаевой и стихи Константина Бальмонта

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Книгу-перевёртыш можно читать с двух сторон

Книгу-перевёртыш можно читать с двух сторон

Новосибирские филологи с «Открытой кафедры» выпустили книгу-перевёртыш со стихами о Сибири — в сборник вошли поэма «Сибирь» Марины Цветаевой и стихи Константина Бальмонта.

— Идея книги возникла 2 года назад, — рассказала соучредитель «Открытой кафедры» Светлана Корниенко. — Наш образовательный центр «Открытая кафедра» совместно с библиотекой ИНИГО проводили большую цветаевскую неделю в Новосибирске. Мы думали, как привязать Марину Ивановну Цветаеву к нашему месту, нашему городу. В это время я открыла поэму Марины Ивановны «Сибирь» и прочитала замечательные строки, посвящённые барабинской степи. В этот момент картинка сложилась, и у нас появилась идея провести ток-шоу, посвящённое образам барабинской степи в культуре и литературе, затем потихонечку возникла идея книги.

В результате появилась книга-перевёртыш: с одной стороны опубликована поэма Марины Цветаевой, с другой — стихи Константина Бальмонта, друга Цветаевой. В 1916 году поэт посетил Новосибирск, тогда Новониколаевск, с концертом и также оставил стихи, посвящённые степной Сибири.

Книгу напечатали на средства гранта Министерства печати, который авторы сборника получили год назад. В неё, помимо стихов известных поэтов, вошли иллюстрации Виталии Ямной и Вячеслава Чимитова и научные комментарии филологов Светланы Корниенко к поэме Марины Цветаевой «Сибирь» и Максима Праско — к стихам Константина Бальмонта.

Книгу проиллюстрировали картинами сибирских художников, которые были представлены новосибирцам даже раньше, чем книга вышла из печати

Книгу проиллюстрировали картинами сибирских художников, которые были представлены новосибирцам даже раньше, чем книга вышла из печати

— Мы сверили все тексты с источниками, и при этой сверке нашли приличное количество опечаток и ошибок при первых изданиях и Цветаевой, и Бальмонта, причём они даже искажали смысл произведений, — заметила Корниенко. — Мы эти ошибки исправили, поэтому книга, мне кажется, будет иметь и какой-то научный резонанс.

Светлана Корниенко допустила, что книга может стать первой в серии книг, посвящённых произведениям известных авторов о Сибири. По её словам, это поможет разрушить мнение о том, что Сибирь — глубоко провинциальный край, который никому не интересен.

13 марта книгу презентуют в библиотеке ИНИГО, 19 марта презентация состоится в Новосибирской государственной областной научной библиотеке.

Приобрести книгу без наценки, за 400 рублей, можно будет на презентациях и в «Открытой кафедре». Она также появилась в магазинах «Перемен» и «Сибирская горница», составители рассчитывают, что купить её вскоре можно будет и в магазине «Капиталъ».

Февраль 2020 года оказался богат на подобные литературные события: в этом месяце вышел сборник добрых рассказов Александра Бессонова, продолжение мемуаров новосибирского панка Александра Чиркина и воспоминания новосибирского хирурга Юрия Абрамова.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Фото пользователя
29 фев 2020 в 16:03

Вторая моя книга будет под названием... Чужие дети мне помеха а свои не в тягость...

Фото пользователя
29 фев 2020 в 15:56

Скоро выйдет моя книга под названием... РСП ликвидация паразита... 2 миллиона экземпляров...

Филя
29 фев 2020 в 18:01

Книга - перевертыш...
Надо же, а я думал, что только оборотни в погонах бывают.
А оно во оно как!