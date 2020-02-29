В аварии под Новосибирском погиб человек — движение на трассе парализовано

Машины от столкновения разлетелись в разные стороны, перекрыв движение на трассе Фото: читатель НГС

Днём 29 февраля произошло массовое ДТП на Гусинобродском тракте — о происшествии в редакцию сообщил читатель НГС.

— Это как раз перед Раздольным, если ехать из Плотникова, — уточнил он корреспонденту НГС.

На присланном в редакцию видео видно три пострадавшие машины, хэтчбек и два седана. На место происшествия прибыли полицейские и машина реанимации. Очевидец происшествия сообщил корреспонденту НГС, что в аварии погиб один человек, ещё шестеро пострадали.

На место аварии прибыли не только полицейские и врачи, но и сотрудники МЧС Видео: читатель НГС

Смерть одного из водителей корреспонденту НГС подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. По информации полиции, он двигался на автомобиле «Шкода Октавиа» в сторону Кемерова, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Сузуки Свифт» и «Ниссан Премьера».