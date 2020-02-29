В аварии под Новосибирском погиб человек — движение на трассе парализовано

Днём 29 февраля произошло массовое ДТП на Гусинобродском тракте — о происшествии в редакцию сообщил читатель НГС.
— Это как раз перед Раздольным, если ехать из Плотникова, — уточнил он корреспонденту НГС.
На присланном в редакцию видео видно три пострадавшие машины, хэтчбек и два седана. На место происшествия прибыли полицейские и машина реанимации. Очевидец происшествия сообщил корреспонденту НГС, что в аварии погиб один человек, ещё шестеро пострадали.
Смерть одного из водителей корреспонденту НГС подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. По информации полиции, он двигался на автомобиле «Шкода Октавиа» в сторону Кемерова, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Сузуки Свифт» и «Ниссан Премьера».
— В результате ДТП водитель «Шкоды» погиб на месте. Кроме этого, в больницу с различными травмами было доставлено ещё несколько человек, в том числе ребёнок 2014 года рождения, — рассказали в МВД.
В результате ДТП движение в районе посёлка Раздольный затруднено, в обе стороны в очередь выстроились большегрузы и легковые автомобили. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют причины и обстоятельства аварии.
Утром 29 февраля две подряд аварии на одном участке дороги унесли жизни двоих человек — полицейские выясняют причины столкновений.