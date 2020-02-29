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В аварии под Новосибирском погиб человек — движение на трассе парализовано

В массовом ДТП пострадали три автомобиля и несколько человек, в больницу попал ребёнок

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Машины от столкновения разлетелись в разные стороны, перекрыв движение на трассе

Машины от столкновения разлетелись в разные стороны, перекрыв движение на трассе

Днём 29 февраля произошло массовое ДТП на Гусинобродском тракте — о происшествии в редакцию сообщил читатель НГС.

— Это как раз перед Раздольным, если ехать из Плотникова, — уточнил он корреспонденту НГС.

На присланном в редакцию видео видно три пострадавшие машины, хэтчбек и два седана. На место происшествия прибыли полицейские и машина реанимации. Очевидец происшествия сообщил корреспонденту НГС, что в аварии погиб один человек, ещё шестеро пострадали.

На место аварии прибыли не только полицейские и врачи, но и сотрудники МЧС

Смерть одного из водителей корреспонденту НГС подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. По информации полиции, он двигался на автомобиле «Шкода Октавиа» в сторону Кемерова, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Сузуки Свифт» и «Ниссан Премьера».

— В результате ДТП водитель «Шкоды» погиб на месте. Кроме этого, в больницу с различными травмами было доставлено ещё несколько человек, в том числе ребёнок 2014 года рождения, — рассказали в МВД.

В результате ДТП движение в районе посёлка Раздольный затруднено, в обе стороны в очередь выстроились большегрузы и легковые автомобили. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют причины и обстоятельства аварии.

Утром 29 февраля две подряд аварии на одном участке дороги унесли жизни двоих человек — полицейские выясняют причины столкновений.

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авария на трассеМассовое ДТП
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КОММЕНТАРИИ (26)

Гость
29 фев 2020 в 16:37

Кемерова, Плотникова... Что за школьники пишут статьи?

Ндаааа
29 фев 2020 в 16:48

Нгс вы или редактора заведите нормального либо писателей проверяйте....Сузуки не Свифт а sx4

Гость
29 фев 2020 в 16:43

Вроде на фотке sx4 а не свифт.