Только не сегодня: новосибирцы стали реже жениться 29 февраля

Молодожёны чаще решаются на свадьбу в редкую дату, если она выпадает на пятницу

Число заключённых 29 февраля браков снизилось с 2008 года с 94 до 8 — такими данными поделились с НГС в управлении по делам ЗАГС Новосибирской области.



По статистике управления, в прошлый раз, в 2016 году, 29 февраля в регионе поженились всего 8 пар: редкая дата пришлась на понедельник. Хотя 16 годами ранее будний день влюблённым не помешал: во вторник, 29 февраля 2000 года, поженились 22 пары.



Рекордное число молодожёнов было в 2008 году — в тот год 29 февраля было в самый популярный свадебный день, пятницу, и брак зарегистрировали 94 раза. В воскресенье в 2004 году в этот день не сыграли ни одной свадьбы.

