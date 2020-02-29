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Только не сегодня: новосибирцы стали реже жениться 29 февраля

Больше всего браков в этот день зарегистрировали в 2008 году — тогда редкая дата пришлась на пятницу

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Молодожёны чаще решаются на свадьбу в редкую дату, если она выпадает на пятницу

Молодожёны чаще решаются на свадьбу в редкую дату, если она выпадает на пятницу

Число заключённых 29 февраля браков снизилось с 2008 года с 94 до 8 — такими данными поделились с НГС в управлении по делам ЗАГС Новосибирской области.

По статистике управления, в прошлый раз, в 2016 году, 29 февраля в регионе поженились всего 8 пар: редкая дата пришлась на понедельник. Хотя 16 годами ранее будний день влюблённым не помешал: во вторник, 29 февраля 2000 года, поженились 22 пары.

Рекордное число молодожёнов было в 2008 году — в тот год 29 февраля было в самый популярный свадебный день, пятницу, и брак зарегистрировали 94 раза. В воскресенье в 2004 году в этот день не сыграли ни одной свадьбы.

При этом детей 29 февраля регистрировали независимо от дней недели. Больше всего малышей родилось в 2012 году — 105. Минимум ЗАГСы зафиксировали в 2004 году: тогда 29 февраля в области родилось всего 34 новых жителя. В прошлый високосный год родилось 70 детей.

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29 февралявисокосный годЗАГС
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КОММЕНТАРИИ (50)

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29 фев 2020 в 14:13

Мужчина, который строит отношения и женится на разведённой женщине с ребёнком или без ребёнка (РБП от РСП отличается только отсутствием прицепа), неважно официальный брак это, сожительство, гражданский брак или просто встречается - это равносильно тому, что быть "Аленякой ". Вот представьте, что вы пришли в ресторан и сели за только что освободившийся столик. Вы же не будете за кем-то доедать остатки еды, объедки, допивать его напитки, пользоваться использованными приборами салфетками. Выглядит отвратительно. Тоже самое и отношения с РСП, но здесь все ещё хуже. Она побывала в эксплуатации у других мужчин, происходил обмен энергиями во время секса, . Теперь она тебя целует и признается тебе в любви. она уже любила, была осеменена/оплодотворена до тебя другим(и) мужчиной, рожала и/или делала аборты, испытала разочарование в мужчинах после развода. Мышление женщины после развода меняется, её психика после этого уже деформирована, мужчина для нее только козел, алень, ресурс. Все самые важные, чистые и искренние качества девушка всегда оставляет в своих первых отношениях.Чем больше этих отношений следует впереди, тем меньшее останется самому крайнему хахалю как ментально, так и физически. И как ты после всего этого собираешься с ней быть? Не верь их сладким речам, словам, мол, какой ты настоящий мужчина, ураган в постели, мужик, стал бы хорошим отцом ее прицепам...это враньё...

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29 фев 2020 в 14:17

Для современной бабы брак и семья - это просто попытка. Брак и семья, - эфемерная вещь, сменное событие, не имеющее приоритетной ценности как это было всегда и должно быть по женской природе. Развалила семью, оставила ребенка без отца -ничего страшного, через тиндер можно найти следующего кандидата для похода в загс. Разумеется, это все под прикрытием набивших оскомину бабьих "серьезные отношения", "семья без регистрации не семья", "моей дочери нужен отец", "отец не тот кто зачал, а тот кто ..." и так далее...

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29 фев 2020 в 14:14

Брак с разведённой женщиной - это ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ, один из самых страшных грехов, независимо от наличия детей и их возраста... Причём грех ложится не только на «РСП», но и на мужчину, вступившего с ней в отношения.
Ещё хочу добавить, что разведённая женщина - это не вдова! У неё есть живой муж, с которым она обязана делить супружескую кровать и хранить супружескую верность...