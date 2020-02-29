«Дома была ссора»: в Новосибирске ищут девочку в клетчатом шарфе

В Новосибирске объявили в розыск 15-летнюю Оксану Бурову — 12 февраля девочка ушла из дома, и с тех пор о ней ничего не известно.
Как рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских, девочку не в первый раз ищут: в декабре она ушла из дома вместе с другим подростком, но тогда пару быстро нашли.
— Мама к нам обратилась почти через 2 недели после того, как девочка пропала, там была какая-то ситуация, связанная с ссорой. Нам не удалось с ней связаться ни через социальные сети, ни через друзей, — говорит Яблонских. — Она не списывалась ни с кем, ряд соцсетей она удалила, те, что у нас были и была информация, что это её новые страницы, к сожалению, не активны.
Рост Оксаны Буровой — 155 см, у неё ходощавое телосложение чёрные окрашенные волосы до плеч, карие глаза. Девочка была одета в тёмно-синий пуховик с розовой опушкой на капюшоне, светло-коричные кроссовки и шарф в красно-серую клетку.
По информации «Лизы Алерт», пару раз с момента пропажи Олесю видели в центре Новосибирска.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавших, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на «горячий» номер отряда «Лиза Алерт» 8–800–700–54–52.
В понедельник волонтёры искали другую девочку-подростка, которая тоже ушла из дома из-за ссоры в семье.