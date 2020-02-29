«Дома была ссора»: в Новосибирске ищут девочку в клетчатом шарфе

В Новосибирске объявили в розыск 15-летнюю Оксану Бурову — 12 февраля девочка ушла из дома, и с тех пор о ней ничего не известно.



Как рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских, девочку не в первый раз ищут: в декабре она ушла из дома вместе с другим подростком, но тогда пару быстро нашли.



— Мама к нам обратилась почти через 2 недели после того, как девочка пропала, там была какая-то ситуация, связанная с ссорой. Нам не удалось с ней связаться ни через социальные сети, ни через друзей, — говорит Яблонских. — Она не списывалась ни с кем, ряд соцсетей она удалила, те, что у нас были и была информация, что это её новые страницы, к сожалению, не активны.

