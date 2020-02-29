29 февраля суббота
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 4/10
usd 66.99
eur 73.72
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 4/10
usd 66.99
eur 73.72

Все новости

Все новости
Происшествия Подробности

«Дома была ссора»: в Новосибирске ищут девочку в клетчатом шарфе

Она не впервые уходит из дома

131
1 Обсудить

Поделиться

Оксану уже объявляли в розыск, но тогда найти её удалось довольно быстро

Оксану уже объявляли в розыск, но тогда найти её удалось довольно быстро

В Новосибирске объявили в розыск 15-летнюю Оксану Бурову — 12 февраля девочка ушла из дома, и с тех пор о ней ничего не известно.

Как рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских, девочку не в первый раз ищут: в декабре она ушла из дома вместе с другим подростком, но тогда пару быстро нашли.

— Мама к нам обратилась почти через 2 недели после того, как девочка пропала, там была какая-то ситуация, связанная с ссорой. Нам не удалось с ней связаться ни через социальные сети, ни через друзей, — говорит Яблонских. — Она не списывалась ни с кем, ряд соцсетей она удалила, те, что у нас были и была информация, что это её новые страницы, к сожалению, не активны.

Рост Оксаны Буровой — 155 см, у неё ходощавое телосложение чёрные окрашенные волосы до плеч, карие глаза. Девочка была одета в тёмно-синий пуховик с розовой опушкой на капюшоне, светло-коричные кроссовки и шарф в красно-серую клетку.

По информации «Лизы Алерт», пару раз с момента пропажи Олесю видели в центре Новосибирска.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавших, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на «горячий» номер отряда «Лиза Алерт» 8–800–700–54–52.

В понедельник волонтёры искали другую девочку-подростка, которая тоже ушла из дома из-за ссоры в семье.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Пропал ребёнок
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

пенсионерка
29 фев 2020 в 12:48

Очередная псевдо-потеряшка, есть захочет - придет домой. интересно зачем волонтеры тратят на таких свое время и откуда оно у них? они безработные?