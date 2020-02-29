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Новосибирец погиб после падения из окна на 9 этаже

У него остались жена и двое детей — в полиции трагедию предварительно называют несчастным случаем

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Трагедию сняли соседи погибшего

Трагедию сняли соседи погибшего

Ночью 29 февраля из окна дома по улице Чапаева, 5 в Первомайском районе выпал мужчина — от полученных травм он скончался на месте.

Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, трагедия произошла около часа ночи. Мужчина 1974 года рождения выпал из окна квартиры на 9 этаже, спасти его не удалось.

В полиции предполагают, что смерть была несчастным случаем. Сейчас все материалы переданы в Следственный комитет. Корреспондент НГС направила запрос с просьбой уточнить подробности дела.

Сообщество «АСТ-54» со ссылкой на соседку погибшего сообщает, что у погибшего остались жена и двое детей.

Если вы стали очевидцем происшедшего, знаете обстоятельства инцидента или знакомы с семьёй погибшего, свяжитесь с редакцией через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

20 февраля гибелью от падения с высоты завершилась драка на балконе одной из многоэтажек на улице Одоевского.

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Падение из окна
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КОММЕНТАРИИ (44)

29 фев 2020 в 11:58

Благодаря Путину РФ находится в тройке стран по числу суицидов на 100 тыс. человек
Но именно здесь несчастный случай? Неверю!

знаток
29 фев 2020 в 11:55

Окна мыл, не иначе... Что-то все должники бросились срочно окна мыть, и выпадывать случайно, конечно же.
Т.н "лихие" 90е нервно курят в сторонке по сравнению с сегодняшней стабильностью...

Гость
29 фев 2020 в 11:57

О каком несчастном случае в час ночи может идти речь?! Либо выбросился либо помогли