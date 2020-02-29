Новосибирец погиб после падения из окна на 9 этаже

Ночью 29 февраля из окна дома по улице Чапаева, 5 в Первомайском районе выпал мужчина — от полученных травм он скончался на месте.
Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, трагедия произошла около часа ночи. Мужчина 1974 года рождения выпал из окна квартиры на 9 этаже, спасти его не удалось.
В полиции предполагают, что смерть была несчастным случаем. Сейчас все материалы переданы в Следственный комитет. Корреспондент НГС направила запрос с просьбой уточнить подробности дела.
Сообщество «АСТ-54» со ссылкой на соседку погибшего сообщает, что у погибшего остались жена и двое детей.
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20 февраля гибелью от падения с высоты завершилась драка на балконе одной из многоэтажек на улице Одоевского.