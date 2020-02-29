Новосибирец погиб после падения из окна на 9 этаже

Ночью 29 февраля из окна дома по улице Чапаева, 5 в Первомайском районе выпал мужчина — от полученных травм он скончался на месте.



Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, трагедия произошла около часа ночи. Мужчина 1974 года рождения выпал из окна квартиры на 9 этаже, спасти его не удалось.



В полиции предполагают, что смерть была несчастным случаем. Сейчас все материалы переданы в Следственный комитет. Корреспондент НГС направила запрос с просьбой уточнить подробности дела.

