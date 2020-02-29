Смертельная дорога: два человека погибли на Омской трассе

Утром 29 февраля двое человек погибли, ещё двое пострадали в ДТП на дороге Р-254 — две аварии подряд произошли на одном участке трассы.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, первая авария произошла в 6.30 на 1237 км трассы. Водитель грузового «Мерседеса» направлялся из Новосибирска в Омск и столкнулся со стоявшими на трассе КАМАЗом, «Газелью» и трактором «Беларусь».
— Все стоявшие транспортные средства принадлежали дорожно-ремонтной службе, у трактора было повреждено колесо, и один автомобиль привёз другое колесо, а второй [приехал] для обеспечения безопасности, — пояснил корреспонденту НГС дежурный офицер ГУ МВД Сергей Страдымов. — Пока проводили замену колеса, с ними столкнулся «Мерседес».
В результате водитель «Газели» погиб на месте, её пассажир и водитель «Мерседеса» получили травмы. А спустя некоторое время на том же участке дороги ещё один грузовик, «Скания», который двигался в Новосибирск со стороны Омска, сбил участника первого ДТП — водителя трактора. Мужчина находился на проезжей части и погиб на месте.
По словам Сергея Страдымова, вопросов к происшествию много, сейчас на месте аварий работают сотрудники полиции.
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Ранее в ГИБДД рассказали, что в области участились случаи ДТП с грузовиками: по сравнению с началом прошлого года их стало в три раза больше.