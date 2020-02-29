29 февраля суббота
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 3/10
usd 66.99
eur 73.72
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 3/10
usd 66.99
eur 73.72

Все новости

Все новости
Происшествия Подробности

Смертельная дорога: два человека погибли на Омской трассе

Аварии произошли одна за другой

2 435
14 Обсудить

Поделиться

В двух авариях подряд погибли два человека&nbsp;

В двух авариях подряд погибли два человека 

Утром 29 февраля двое человек погибли, ещё двое пострадали в ДТП на дороге Р-254 — две аварии подряд произошли на одном участке трассы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, первая авария произошла в 6.30 на 1237 км трассы. Водитель грузового «Мерседеса» направлялся из Новосибирска в Омск и столкнулся со стоявшими на трассе КАМАЗом, «Газелью» и трактором «Беларусь».

— Все стоявшие транспортные средства принадлежали дорожно-ремонтной службе, у трактора было повреждено колесо, и один автомобиль привёз другое колесо, а второй [приехал] для обеспечения безопасности, — пояснил корреспонденту НГС дежурный офицер ГУ МВД Сергей Страдымов. — Пока проводили замену колеса, с ними столкнулся «Мерседес».

Вопросов к происшествию очень много, признались в полиции

Вопросов к происшествию очень много, признались в полиции

В результате водитель «Газели» погиб на месте, её пассажир и водитель «Мерседеса» получили травмы. А спустя некоторое время на том же участке дороги ещё один грузовик, «Скания», который двигался в Новосибирск со стороны Омска, сбил участника первого ДТП — водителя трактора. Мужчина находился на проезжей части и погиб на месте.

По словам Сергея Страдымова, вопросов к происшествию много, сейчас на месте аварий работают сотрудники полиции.

Если вы стали очевидцем происшедшего, знаете обстоятельства инцидента или знакомы с пострадавшими, свяжитесь с редакцией через наш WhatsApp по номеру 8 (923) 157–00–00.

Ранее в ГИБДД рассказали, что в области участились случаи ДТП с грузовиками: по сравнению с началом прошлого года их стало в три раза больше.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

ДТП с погибшим
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (14)

Гостья
29 фев 2020 в 10:43

Лиза, ну и нафига писать статью, когда ещё даже полиция ничего не знает?
Мне вот интересно, вам платят за нормальную и интересную статью или просто за то что указали факт?
Ну как в данном случае?
Тогда нужно вам указывать свою специальность, не как журналисты и корреспонденты, а четко- Собиратели фактов, ну или ОБС .

Фото пользователя
29 фев 2020 в 10:41

Офигеть. Опасная профессия дорожник. Они сразу за опасным поворотом растележились чтоли? Или водилы грузовиков действуют по принципу, умру но газ не сброшу

29 фев 2020 в 10:42

Сразу несколько вопросов:
1. Были ли выставлены аварийные знаки?
2. Был ли на погибшем водителе трактора светоотражающий жилет?
3. Было ли превышение скорости грузовиками?