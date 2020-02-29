Смертельная дорога: два человека погибли на Омской трассе

В двух авариях подряд погибли два человека

Утром 29 февраля двое человек погибли, ещё двое пострадали в ДТП на дороге Р-254 — две аварии подряд произошли на одном участке трассы.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, первая авария произошла в 6.30 на 1237 км трассы. Водитель грузового «Мерседеса» направлялся из Новосибирска в Омск и столкнулся со стоявшими на трассе КАМАЗом, «Газелью» и трактором «Беларусь».



— Все стоявшие транспортные средства принадлежали дорожно-ремонтной службе, у трактора было повреждено колесо, и один автомобиль привёз другое колесо, а второй [приехал] для обеспечения безопасности, — пояснил корреспонденту НГС дежурный офицер ГУ МВД Сергей Страдымов. — Пока проводили замену колеса, с ними столкнулся «Мерседес».

