Знаменитый рэпер из Новосибирска выпустил новый альбом

Новосибирский рэпер Элджей выпустил новый музыкальный альбом Sayonara Boy Opal. В него вошли 13 треков, часть из них выходила ранее отдельными синглами. Пост с новым альбомом музыканта появился в социальной сети «Вконтакте» в пятницу, 28 февраля. Запись меньше чем за сутки набрала 2 миллиона просмотров.

Изменился и внешний вид Элджея — на обложке он предстает без каноничных белых линз. Новый образ очень удивил фанатов артиста — они оставили массу комментариев в его официальном аккаунте в Instagram.

При прослушивании можно заметить, что музыкант меняет манеру исполнения — в альбоме гораздо меньше привычных заводных танцевальных хитов.

Фанаты не верят, что увидели Элджея без линз

Настоящее имя Элджея — Алексей Узенюк, он родился 9 июля 1994 года в Новосибирске. Всероссийскую известность ему принес сингл «Розовое вино», который исполнитель выпустил вместе с московским музыкантом Feduk.



Из-за концерта Элджея возник конфликт между депутатом горсовета Сергеем Сухоруковым и членом молодёжного парламента Заксобрания НСО Андреем Шамалёвым. Сухоруков пожаловался на концерт Элджея, который планировался 8 марта на площадке «Экспоцентра». Он написал обращение в прокуратуру, в котором указал, что тексты песен новосибирского исполнителя пропагандируют жестокость, распущенность и употребление «определённых веществ».



В ноябре Элджей выпустил новый трек UFO. Музыку для песни написал нидерландский диджей Дон Пепин Шиппер, более известный как Don Diablo.