«Ждём тех, кто мечтает выступать на одной из лучших сцен России»: НОВАТ объявил всероссийский кастинг в балетную труппу

— Кастинг проведут специалисты под руководством выдающегося балетмейстера и педагога Михаила Мессерера. Он поставил на новосибирской сцене балеты «Пламя Парижа», «Дон Кихот», «Жизель, или Вилисы», «Золушка», «Коппелия», «Лебединое озеро», «Класс-концерт». Событие пройдет 19 апреля в балетном зале Московского академического Музыкального театра имени народных артистов К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, — рассказали в пресс-службе НОВАТа.

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета объявил кастинг в балетную труппу — он состоится 19 апреля в Москве.

Для участия приглашают соискателей, имеющих профессиональное хореографическое образование или учащихся на последнем курсе хореографического училища. Также конкурсант должен иметь опыт в исполнении партий в балетных постановках. Желающим необходимо отправить заявку с заполненной анкетой — её можно найти на официальном сайте НОВАТа.

Предварительный (отборочный) тур включает рассмотрение заявок и прикреплённых к анкете фото- и видеоматериалов. По его итогам финалистов пригласят на очный кастинг в Москву, где конкурсанты должны будут исполнить подготовленные по своему выбору хореографические классические вариации и одну современную хореографическую композицию.

19 февраля на Большой сцене НОВАТа впервые представят балет «Укрощение строптивой», получивший три премии «Золотая маска». НГС побывал на генеральной репетиции перед премьерой спектакля и поговорил с постановщиком Жаном-Кристофом Майо.

