Лена Ленина пришла на программу Андрея Малахова и рассказала о своей свадьбе

Гости подарили молодоженам много дорогих подарков, например, квартиру на Кипре Фото: Лена Ленина

Лена Ленина, одна из самых эпатажных светских львиц страны, недавно вышла замуж. В пятницу, 28 февраля, она появилась в программе у Андрея Малахова. Сибирячка, которую все привыкли видеть с необычными прическами, кардинально изменила свой образ — под венец она пошла со стрижкой под мальчика.

Женихом Лены Лениной оказался бизнесмен и владелец ресторанов Антон Игнатов. Свидетельницей на свадьбе стала Нонна Гришаева. На торжестве было много звёздных гостей, среди них — Пьер Нарцисс, Костя Дзю и Лариса Долина.

— Мой муж очень крутой шеф-повар. Нельзя называть такие фамилии, могу сказать, что он работал поваром у первых лиц страны. Он настоящий мужик, я давно таких не встречала, — рассказала Ленина Андрею Малахову. Антон Игнатов тоже пришёл в студию к Малахову. Также была и мама Антона, Любовь Алексеевна — её не позвали на свадьбу. Она считает, что жена не сможет любить своего мужа больше, чем бизнес, все силы Лены Лениной будут направлены исключительно на работу. Супруги рассказали, что наняли суррогатную мать, чтобы она выносила их ребёнка. Мать Антона Игнатова не в восторге от такого решения пары.

Многие считают, что свадьба Лениной — пиар-ход. Друзья и знакомые Лены обратили внимание, что молодожены не целовались на свадьбе. Ленина объяснила, что у неё и у мужа на губе во время торжества была простуда. Когда же в студии крикнули «горько», молодожены снова отказались целоваться. Ленина объяснила отказ тем, что у неё размажется грим, придётся останавливать передачу и гримироваться заново.