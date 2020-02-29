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Город Истории

«Всё равно дня не существует»: 5 историй сибиряков, которые умудрились родиться 29 февраля

Родители некоторых хотели вписать другую дату в свидетельство о рождении, но ничего не вышло

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Мы попросили наших читателей, родившихся 29 февраля, рассказать, как они справляют свой день рождения

Мы попросили наших читателей, родившихся 29 февраля, рассказать, как они справляют свой день рождения

29 февраля бывает лишь раз в 4 года (подробнее про особенности високосного года читайте тут). Из-за этого у людей, родившихся в этот день, возникают сложности с празднованием дня рождения. Мы нашли пятерых новосибирцев, которые рассказали, как они решают этот вопрос.

Вероника: «Мама хотела вписать другую дату в документы»

Ровно в полночь с 28 февраля на 1 марта девушка открывает шампанское

Ровно в полночь с 28 февраля на 1 марта девушка открывает шампанское

Жительница Новосибирска Вероника рассказала, что отмечает свой день рождения 1 марта.

— Но жду всегда секундочку с 28-го по 1-е, и ровно в 00.00 всегда открываю бутылку шампанского, — рассказала девушка.

Также ровно в полночь её поздравляет мама. Она хотела, чтобы в свидетельстве о рождении дочери написали другую дату, но из этого ничего не вышло.

— Мама просила (записать дату рождения на другой день — прим. ред.), но я родилась днём. То есть не рано утром, и не ночью, поэтому не получилось перенести, отказали, — объяснила Вероника.

В детстве девушку часто спрашивали, когда её нужно поздравлять, но сейчас все знакомые знают, что она отмечает день рождения 1 марта.

Кристина: «Не поздравляют без напоминания»

Больше всего людей поздравляют девушку тогда, когда им приходит уведомление во «ВКонтакте»

Больше всего людей поздравляют девушку тогда, когда им приходит уведомление во «ВКонтакте»

Ещё одна сибирячка Кристина рассказала о том, с чем сама сталкивается, когда дело доходит до дня рождения.

— Отмечаю либо в первую субботу после 28-го, либо вообще в любой день после 28 февраля. Потому что какая разница — всё равно дня не существует, — говорит девушка.

Отцу девушки предлагали записать дату рождения на другой день, но он сказал: «Нет, хочу прям вот так». Мужчина объяснил, что считает это оригинальным.

— Если людям «ВКонтакте» не напоминает, что у человека день рождения, то они забывают о нём. Поэтому 29-го меня поздравляют стабильно полстраны, а остальные три года меня не поздравляет никто кроме людей, которые реально мне, видимо, близки, — рассказала Кристина.

Елена: «Поздравляют два дня подряд»

Жительница Бердска Елена обычно отмечает день рождения в выходные

Жительница Бердска Елена обычно отмечает день рождения в выходные

Однажды бердчанка Елена задумалась над тем, когда отмечать день рождения, потому что её часто об этом спрашивали. Она даже создала группу в «Одноклассниках», чтобы там общаться с другими людьми, которые родились 29 февраля.

— Немецкий, по-моему, астролог, физик рассчитал приблизительно, как вообще происходит 29 февраля, откуда оно взялось, что вот эти сутки лишние, длятся всего около 6 часов. И поэтому, чтобы сутки набрать, нужно 4 года. И он предложил такую методику, разделил эти лишние сутки на четыре части: это кто родился с 00:00 до 6 утра, потом с 6 утра до 12 дня, с 12 дня до 6 вечера и, соответственно с 6 вечера до 12 вечера. И график у него такой вышел: кто родился с 00:00 до 6:00, у них биологический день рождения наступает каждый год 28 февраля. Потом следующая группа — там получается два года после 29 февраля отмечают 29 февраля и один — 1 марта, и так далее, — объяснила Елена.

Сама женщина отмечает день рождения в выходные.

— На самом деле, графика нет, два дня поздравления принимаешь, 28-го все с наступающим поздравляют, 1 марта поздравляют с прошедшим. В этом году как-то нам повезло, что на субботу выпадает, — рассказала Елена.

Сестра мужа поздравляет её ровно в 12 ночи. Около 10 лет назад она отправила к Елене курьера, который в полночь вручил ей цветы, а сейчас вся семья приезжает к ней и поздравляет лично.

— Получается, что юбилеев-то у нас, выпадающих на 29-е, очень мало. 20 лет, потом 40 лет, 60 и 80. Нет ни в 25, ни в 35, — добавила Елена.

Дмитрий: «Как был молодым, так и есть»

Дмитрий отмечает день рождения вместе со своим братом

Дмитрий отмечает день рождения вместе со своим братом

Не все следуют предрассудкам о том, что день рождения нельзя отмечать заранее. Так, Дмитрий и его брат-близнец празднуют 28 февраля.

— Я вот отмечаю 28-го числа, в основном, ближе к вечеру. С утра, как обычно, дела, всё такое. Кто-то когда-то сказал, что 29-е после заката солнца считается. 1-го числа не отмечаем, многие говорят, что это Иудин день, и я не хочу в такой день отмечать свой праздник, — рассказал мужчина.

На вопрос знакомых: «Вот у тебя нет 29 февраля, как ты отмечаешь?», Дмитрий отвечает: «Да как обычно, как и все».

— Кто-то стареет, а я как был молодым, так и есть, если по 29-му считать. Мы родились близнецами, оба 29-го, ночью. Вот такая дата. Конечно, когда наступает високосный год, то сам праздник уже становится поторжественнее, — рассказал мужчина.

Как правило, он отмечает день рождения вместе со своим братом.

Александра: «Цветы ровно в полночь»

Девушку ровно в полночь с днём рождения поздравляет мама

Девушку ровно в полночь с днём рождения поздравляет мама

Александра отмечает день рождения как и многие из тех, кто родились 29 февраля — 1 марта.

— Заранее же нельзя отмечать, примета такая. Мама хотела записать другую дату в свидетельстве о рождении, но врачи не разрешили, потому что я родилась в 12:45 дня, то есть ни туда и ни сюда, — рассказала девушка.

Мама всегда цветы дарит Александре цветы в 12 ночи:

— Вне зависимости от того, спит она или приходит с работы. У неё всегда уже заготовлены цветы, в 12 ночи она дарит.

Ранее НГС рассказывал о людях с необычными именами. Галактион, Джессика, Рональд и Аргентина рассказали, почему их назвали именно так (некоторые истории очень удивляют).

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День рождениявисокосный год29 февраля
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КОММЕНТАРИИ (5)

Греча
29 фев 2020 в 15:18

Вероника губы уточкой: кря-кря-кря.

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29 фев 2020 в 15:19

Хвала создателям календаря за 29 февраля. За то, что хотя бы сегодня НГС не будет писать об убийствах, расчлененке или смертельных ДТП, будучи полностью сосредоточенным на дате 29.02.
Неделю потом, правда, писать еще об этом будут, "но это уж потом" (С)

29 фев 2020 в 15:17

господи, они что из ксерокса вылезли???
это ж какая то одна баборожальческая машина!