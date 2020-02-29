«Всё равно дня не существует»: 5 историй сибиряков, которые умудрились родиться 29 февраля

Мы попросили наших читателей, родившихся 29 февраля, рассказать, как они справляют свой день рождения Фото: из личного архива героев

29 февраля бывает лишь раз в 4 года (подробнее про особенности високосного года читайте тут). Из-за этого у людей, родившихся в этот день, возникают сложности с празднованием дня рождения. Мы нашли пятерых новосибирцев, которые рассказали, как они решают этот вопрос.

Вероника: «Мама хотела вписать другую дату в документы»

Ровно в полночь с 28 февраля на 1 марта девушка открывает шампанское Фото: предоставлено героиней

Жительница Новосибирска Вероника рассказала, что отмечает свой день рождения 1 марта.

— Но жду всегда секундочку с 28-го по 1-е, и ровно в 00.00 всегда открываю бутылку шампанского, — рассказала девушка.



Также ровно в полночь её поздравляет мама. Она хотела, чтобы в свидетельстве о рождении дочери написали другую дату, но из этого ничего не вышло.

— Мама просила (записать дату рождения на другой день — прим. ред.), но я родилась днём. То есть не рано утром, и не ночью, поэтому не получилось перенести, отказали, — объяснила Вероника. В детстве девушку часто спрашивали, когда её нужно поздравлять, но сейчас все знакомые знают, что она отмечает день рождения 1 марта. Кристина: «Не поздравляют без напоминания»

Больше всего людей поздравляют девушку тогда, когда им приходит уведомление во «ВКонтакте» Фото: предоставлено героиней



Ещё одна сибирячка Кристина рассказала о том, с чем сама сталкивается, когда дело доходит до дня рождения.

— Отмечаю либо в первую субботу после 28-го, либо вообще в любой день после 28 февраля. Потому что какая разница — всё равно дня не существует, — говорит девушка.

Отцу девушки предлагали записать дату рождения на другой день, но он сказал: «Нет, хочу прям вот так». Мужчина объяснил, что считает это оригинальным.

— Если людям «ВКонтакте» не напоминает, что у человека день рождения, то они забывают о нём. Поэтому 29-го меня поздравляют стабильно полстраны, а остальные три года меня не поздравляет никто кроме людей, которые реально мне, видимо, близки, — рассказала Кристина.



Елена: «Поздравляют два дня подряд»

Жительница Бердска Елена обычно отмечает день рождения в выходные Фото: предоставлено героиней



Однажды бердчанка Елена задумалась над тем, когда отмечать день рождения, потому что её часто об этом спрашивали. Она даже создала группу в «Одноклассниках», чтобы там общаться с другими людьми, которые родились 29 февраля.

— Немецкий, по-моему, астролог, физик рассчитал приблизительно, как вообще происходит 29 февраля, откуда оно взялось, что вот эти сутки лишние, длятся всего около 6 часов. И поэтому, чтобы сутки набрать, нужно 4 года. И он предложил такую методику, разделил эти лишние сутки на четыре части: это кто родился с 00:00 до 6 утра, потом с 6 утра до 12 дня, с 12 дня до 6 вечера и, соответственно с 6 вечера до 12 вечера. И график у него такой вышел: кто родился с 00:00 до 6:00, у них биологический день рождения наступает каждый год 28 февраля. Потом следующая группа — там получается два года после 29 февраля отмечают 29 февраля и один — 1 марта, и так далее, — объяснила Елена. Сама женщина отмечает день рождения в выходные. — На самом деле, графика нет, два дня поздравления принимаешь, 28-го все с наступающим поздравляют, 1 марта поздравляют с прошедшим. В этом году как-то нам повезло, что на субботу выпадает, — рассказала Елена.

Сестра мужа поздравляет её ровно в 12 ночи. Около 10 лет назад она отправила к Елене курьера, который в полночь вручил ей цветы, а сейчас вся семья приезжает к ней и поздравляет лично. — Получается, что юбилеев-то у нас, выпадающих на 29-е, очень мало. 20 лет, потом 40 лет, 60 и 80. Нет ни в 25, ни в 35, — добавила Елена. Дмитрий: «Как был молодым, так и есть»

Дмитрий отмечает день рождения вместе со своим братом Фото: предоставлено героем



Не все следуют предрассудкам о том, что день рождения нельзя отмечать заранее. Так, Дмитрий и его брат-близнец празднуют 28 февраля.

— Я вот отмечаю 28-го числа, в основном, ближе к вечеру. С утра, как обычно, дела, всё такое. Кто-то когда-то сказал, что 29-е после заката солнца считается. 1-го числа не отмечаем, многие говорят, что это Иудин день, и я не хочу в такой день отмечать свой праздник, — рассказал мужчина. На вопрос знакомых: «Вот у тебя нет 29 февраля, как ты отмечаешь?», Дмитрий отвечает: «Да как обычно, как и все». — Кто-то стареет, а я как был молодым, так и есть, если по 29-му считать. Мы родились близнецами, оба 29-го, ночью. Вот такая дата. Конечно, когда наступает високосный год, то сам праздник уже становится поторжественнее, — рассказал мужчина.



Как правило, он отмечает день рождения вместе со своим братом. Александра: «Цветы ровно в полночь»

Девушку ровно в полночь с днём рождения поздравляет мама Фото: предоставлено героиней

