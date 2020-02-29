Новосибирцы с цветами собрались на Красном проспекте в память о Немцове — онлайн-репортаж

Днём 29 февраля около 50 человек пришли в центр Новосибирска, чтобы почтить память российского политика Бориса Немцова.



Сибиряки с цветами собрались возле здания №39 на Красном проспекте и пошли в сторону Нарымского сквера.

— Мы хотели сделать шествие и митинг, — рассказала корреспонденту НГС общественница Светлана Каверзина. — Нам сказали, что шествие по тому маршруту, который мы запросили, невозможно из-за того, что снег не убран, походите вокруг Нарымского сквера. Мы походить вокруг Нарымского сквера отказались, а митинг на 13:40 оставили. Но по тому маршруту, по которому хотели, пойдём не с плакатами, а просто с цветами. Нас вчера прокуратура вызывала и подтвердила, что цветы — это просто цветы, не плакаты. Просто идём, будто прогулка у нас.