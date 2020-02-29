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Новосибирцы с цветами собрались на Красном проспекте в память о Немцове — онлайн-репортаж

Они направляются к Нарымскому скверу — НГС ведёт прямую видеотрансляцию

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Масштабный митинг с плакатами новосибирцам провести запретили

Масштабный митинг с плакатами новосибирцам провести запретили

Днём 29 февраля около 50 человек пришли в центр Новосибирска, чтобы почтить память российского политика Бориса Немцова.

Сибиряки с цветами собрались возле здания №39 на Красном проспекте и пошли в сторону Нарымского сквера.

— Мы хотели сделать шествие и митинг, — рассказала корреспонденту НГС общественница Светлана Каверзина. — Нам сказали, что шествие по тому маршруту, который мы запросили, невозможно из-за того, что снег не убран, походите вокруг Нарымского сквера. Мы походить вокруг Нарымского сквера отказались, а митинг на 13:40 оставили. Но по тому маршруту, по которому хотели, пойдём не с плакатами, а просто с цветами. Нас вчера прокуратура вызывала и подтвердила, что цветы — это просто цветы, не плакаты. Просто идём, будто прогулка у нас.

НГС ведёт прямую трансляцию с шествия.

Прямая трансляция с шествия в память Бориса Немцова 29 февраля

Борис Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту. Первая акция в память о политике прошла в Новосибирске 1 марта 2015 года.

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митингБорис Немцов
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КОММЕНТАРИИ (87)

29 фев 2020 в 13:19

3,5 дурака не равно новосибирцы.

Даааа
29 фев 2020 в 13:19

Ведите их к набережной, а потом сразу в Обь

Гость
29 фев 2020 в 13:21

Это тот Немцов, который будучи у власти, на волне приХватизации успел хапнуть сотни объектов по всей стране?
Ну лично моё мнение- не по себе Сенька шапку взвалил, он думал, что Борька ему корону отдаст.А тут пришли другие- злые и голодные.