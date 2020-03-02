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Притворяемся дворником: считаем, сколько человек нужно, чтобы очистить Новосибирск от снега за 5 минут

Немного безумия в понедельник утром. История о том, как корреспондент НГС примерила на себя роль дворника

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Нам понадобилось пять минут, чтобы почистить дорожку длиной 15 метров

Нам понадобилось пять минут, чтобы почистить дорожку длиной 15 метров

Нечищеные тротуары и улицы — вечная проблема Новосибирска. Из-за сильных снегопадов мэр города даже ввел режим ЧС в конце января. Сам Локоть объяснил это тем, что только так можно в обход закона о госзакупках привлечь дополнительную технику к уборке снега. Но некоторые чиновники предлагают другие способы решения проблемы — например, на днях чиновница из администрации Первомайского района Лариса Дегтярёва посоветовала жителям не надеяться на бюджетные деньги и убирать снег с дорог самостоятельно.

Народ, конечно, поругал чиновницу. Но мы решили последовать её совету, взяли инициативу в свои руки и почистили тротуар недалеко от нашего офиса, а заодно посчитали, сколько человек нужно, чтобы очистить громадный Новосибирск от снега.

Оказалось, найти заснеженный тротуар в центре города не так просто — на большинстве улочек прохожие сами утоптали снег в твердую ледяную корку. Но нам удалось — мы выбрали узкую тропинку на улице Максима Горького.

Предупреждаем, что эксперимент шуточный, и на точность расчётов мы не претендуем. Дорожка, которую мы собрались почистить, около 15 метров в длину. Чтобы почистить её, нам понадобилось 5 минут — несколько раз пришлось остановиться, чтобы отдохнуть или пропустить прохожих.

Осталось только выяснить, сколько всего тротуаров в нашем городе. На сайте мэрии есть информация лишь о протяженности автодорог — их в городе 3 298,283 километров. Мы считаем примерно, поэтому предположим, что тротуаров больше, чем дорог в два раза. Итого получаем 6 596,566 километров тротуаров. То есть, чтобы очистить от снега все городские тротуары за 5 минут, необходимо 440 тысяч человек с нашим темпом работы и отсутствием опыта.

А вы бы согласились на пять минут выйти с лопатой на улицу, чтобы избавить Новосибирск от снега?

    23 февраля на улице Тельбесской в районе дома № 3 застряла машина скорой помощи — вытащить автомобиль из снега помог чиновник, глава Первомайского района Виталий Новосёлов.

    В начале января чиновница мэрии Новосибирска Дара Разживина заявила в Facebook, что мэрия многое делает для горожан бесплатно, а они воспринимают это как данность.

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    снегуборкаэкспериментредакция НГС
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    КОММЕНТАРИИ (63)

    123
    2 мар 2020 в 10:10

    Притворяемся журналистами: чтобы слепить нгс статью нужны пять минут и лопата.

    Гость
    2 мар 2020 в 10:09

    Блин, как же верна поговорка про кота и гигиену.
    Покидать снег сбоку от тропинки, это выйти размяться из офиса.
    Пусть вся редакция выберет тротуар, который с одной стороны засыпан снегом с дороги, с другой сугроб по локоть, тропинка ледяная.И пусть почистят до плитки или асфальта.
    Я думаю, что очистить метр на метр, корреспондент не сможет и за час.

    Отличный Парень
    2 мар 2020 в 10:09

    Если в этом государстве еще и снег за них чистить , то они совсем обнаглеют сядут на шею и свесят ноги . И благодарные холопы будут тащить их на горбу пока не сдохнут.
    Когда речь заходит о СССР ...власть критикует тот период, а как традиции СССР овских субботников поддерживать ...то это норм . Двойные стандарты .
    Плевать я хотел на проблемы властей , как они плюют на мои . Утонет город в грязи - плевать . Чем хуже будет тут жизнь , тем быстрее холопы задумаются над вопросом - .." ...а может все таки мы граждане , а они наёмные менеджеры ?? ..."