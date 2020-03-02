Притворяемся дворником: считаем, сколько человек нужно, чтобы очистить Новосибирск от снега за 5 минут

Нечищеные тротуары и улицы — вечная проблема Новосибирска. Из-за сильных снегопадов мэр города даже ввел режим ЧС в конце января. Сам Локоть объяснил это тем, что только так можно в обход закона о госзакупках привлечь дополнительную технику к уборке снега. Но некоторые чиновники предлагают другие способы решения проблемы — например, на днях чиновница из администрации Первомайского района Лариса Дегтярёва посоветовала жителям не надеяться на бюджетные деньги и убирать снег с дорог самостоятельно.

Народ, конечно, поругал чиновницу. Но мы решили последовать её совету, взяли инициативу в свои руки и почистили тротуар недалеко от нашего офиса, а заодно посчитали, сколько человек нужно, чтобы очистить громадный Новосибирск от снега.

Оказалось, найти заснеженный тротуар в центре города не так просто — на большинстве улочек прохожие сами утоптали снег в твердую ледяную корку. Но нам удалось — мы выбрали узкую тропинку на улице Максима Горького.



Предупреждаем, что эксперимент шуточный, и на точность расчётов мы не претендуем. Дорожка, которую мы собрались почистить, около 15 метров в длину. Чтобы почистить её, нам понадобилось 5 минут — несколько раз пришлось остановиться, чтобы отдохнуть или пропустить прохожих.



Осталось только выяснить, сколько всего тротуаров в нашем городе. На сайте мэрии есть информация лишь о протяженности автодорог — их в городе 3 298,283 километров. Мы считаем примерно, поэтому предположим, что тротуаров больше, чем дорог в два раза. Итого получаем 6 596,566 километров тротуаров. То есть, чтобы очистить от снега все городские тротуары за 5 минут, необходимо 440 тысяч человек с нашим темпом работы и отсутствием опыта.