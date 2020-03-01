На чем ты ездишь? Многодетный отец катает детей на «Волге»-лимузине

Необычная «Волга» досталась Евгению Левченко по обмену Фото: Ирина Шарова / 72.RU

Юрист из Тюмени Евгений Левченко привык к постоянному вниманию на дорогах. Прохожие фотографируют его автомобиль, спрашивают о расходе топлива и просят прокатиться, а кадры с изображением машины то и дело появляются в соцсетях. Машина героя рубрики «На чём ты ездишь» действительно уникальная и, как он сам признается, единственная в его городе. Это удлинённая «Волга»-лимузин. Автомобиль преодолел большое расстояние, прежде чем оказался в Тюмени, и служит своим владельцам исправно уже семь лет.

Видео: Семен Громов / 72.RU

Откуда взялась машина

"Волгу" Евгению привезли из города Гусь-Хрустальный, который находится почти в двух тысячах километров от Тюмени. Машина доехала без поломок. С тех пор семья Левченко использует авто в личных целях. — Чем-то она меня привлекла, не знаю даже, просто увидел и захотел себе такую. Я отношусь к «Волге» как к доступному отечественному лимузину — в машине всё можно сделать самому, потому что детали есть в наличии и они недорогие. По большому счёту, это обычная «Волга», но в ней восемь мест. Для нашей семьи подходит в самый раз, — смеется Евгений. — У нас трое детей. Им очень нравится машинка, я развожу их на занятия и в творческие студии. Они часто говорят: «Папа, зачем тебе эти коротенькие машинки? Эта хорошая, в ней в мяч можно поиграть». Когда меня видят на улице за рулем нашей «Волги», то многие улыбаются, фотографируют.

Мужчина признается, что не смог бы позволить себе машину такого размера любой другой марки Фото: Ирина Шарова / 72.RU

Похожие машины, по словам Евгения Левченко, можно найти в других городах России. «Волгу» переделали на заказ в городе Павлово Нижегородской области в 2004 году, потом увезли в Гусь-Хрустальный. Прошлый владелец катал на ней молодоженов. По документам машина была собрана в 1995 году. Её кузов удлинили на 1,66 метра. Общая длина автомобиля составила где-то 6,5 метра.



Машина проезжает абсолютно везде и заходит во все повороты — у нее высокая посадка. К любому гипермаркету и магазину подъезжает без труда. С парковкой тоже проблем нет. — Не было такого, чтобы я где-то не смог на ней проехать. Это только кажется, что машина большая, на самом деле «Волга» не больше какого-нибудь хорошего Cadillac. «Жду интересных предложений» Несмотря на то, что машина превышает свои привычные габариты, детали у неё стандартные, что часто удивляет других автовладельцев.

Владелец машины признается, что никто не предлагал ему сдать «Волгу» в аренду Фото: Ирина Шарова / 72.RU

— В ней всё стандартное, мотор родной 402 (ЗМЗ-402 — бензиновый 4-цилиндровый автомобильный двигатель. — Прим. ред.), коробка механическая пятиступенчатая. Но много чего мы переделывали, например, меняли полностью крышу лимузина, она была некрасивая и неровная. Ещё ставили ремни безопасности, чтобы можно было крепить детские кресла. Я добавил в салон подсветку, но машина, если честно, и так хорошо собрана, она совсем не доставляет хлопот. Расход у «Волги» тоже небольшой: зимой при движении по городу она «съедает» 25 литров 92-го бензина. А по трассе расходует топливо как обычная машина, подвеска у неё тоже стандартная.



Оценить редкий автомобиль сложно, поэтому Евгений не берется называть стоимость машины. — Она досталась мне по обмену, — смеется Евгений. — А вот что я на ней менял, сказать не могу, это коммерческая тайна. Сколько за нее дадут, столько она и стоит. Либо — сколько за нее просишь. Я готов рассмотреть предложения, но только необычные, потому что машина интересная. Машина для большой семьи В дальние поездки Евгений на «Волге» больше не уезжал. Её самое продолжительное путешествие — перегон в Тюмень. Автовладелец признается, что хотел бы попробовать уехать на «отечественном лимузине» в путешествие, но, пока дети маленькие, это вряд ли возможно.

Салон отечественного лимузина действительно очень просторный. Дети, взрослые и пакеты с покупками помещаются сюда без труда Фото: Ирина Шарова / 72.RU

— Им сидеть в кресле целый день будет тяжело. Поэтому, когда подрастут, будет хорошо, — объясняет многодетный отец.

Евгений с женой воспитывают троих детей: двух, четырёх и шести лет. В салоне машины лежат игрушки, а ремнями безопасности пристёгнуты детские кресла. Самые маленькие члены семьи в восторге от «Волги» — в отличии от новеньких иномарок, в этой машине их не укачивает, а в салоне можно даже играть — никому не будет тесно.

Дети говорят, что менять машину на другую не нужно. Кроме того, в обслуживании она тоже недорогая. «Это обычная «Волга»», — добавляет после каждого ответа владелец, впрочем, назвать её такой все равно сложно.

Судя по игрушкам, креслам и рисункам в салоне, дети — главные пассажиры «Волги» Фото: Ирина Шарова

— Я придерживаюсь такой философии, что наша многодетная семья ездит на доступном автомобиле, который она может себе позволить. Сейчас я занимаюсь детьми, вожу их по кружкам и секциям, — рассказывает Евгений. — А рисунки сфотографировали? Это дочь нарисовала, Маша, ей шесть лет.

А она настоящая? Многие часто задают этот вопрос Евгению. Я и сама решила, что машина бутафорская и не используется в жизни, а сдаётся на фотосессии. Но оказалось, что на «Волге» ездят ежедневно, а заработать на праздниках за счёт её необычного вида владелец даже не пытался. — Я, если честно, к камерам привыкший, фотографируют машину постоянно. Один раз кто-то из водителей засмотрелся на нее и в аварию попал. Забавных ситуаций хватает, — признаётся автомобилист. — Как-то сидел в машине, вдруг открывается дверь и садится парень. Говорит что-то вроде: «Привет, классная у тебя тачка, поехали».

Машине 24 года, но внутри она выглядит очень хорошо Фото: Ирина Шарова

Машина не сдается в аренду. Один раз Евгений, как он сам выразился, «возил на ней свадьбу».

— Меня нашёл молодой человек в интернете и попросил покатать. Но это было один раз за шесть лет. Это даже не свадьба, а годовщина свадьбы. Но они всё равно украсили машину, отпраздновали.

Не нужны миллионы, чтобы ездить на хорошей машине Новые автомобили Евгения не привлекают. Мужчина уверен, что многие дорогие иномарки не стоят своих денег из-за того, что они рассчитаны на ремонт и дорогостоящее обслуживание. Автомобили из 90-х, как считает Евгений, намного лучше. «Мерседесы» классические и Lincoln будут ездить очень долго при должном обслуживании.

Единственное, что плохо работает в салоне — стеклоподъёмники. Но эта проблема не очень беспокоит владельца Фото: Ирина Шарова

— Не надо покупать машину за миллион, чтобы ездить на хорошем авто. То же самое можно сказать про Iphone — можно купить тот же телефон, с теми же функциями, но намного дешевле.

Несмотря на то, что в машине не всё работает, ездить в ней с семьёй комфортно. — В иномарках было так, что летом в салоне жарко, зимой — холодно. Здесь таких проблем нет. От Mercedes ждёшь идеала, а там далеко не всё идеально. От «Волги» же ничего не ждёшь. Мне нравятся Mercedes, но существенной разницы я всё равно не почувствовал.