Новосибирская аптека отказалась продать больше пяти масок покупательнице - конфликт попал на видео

Девушка хотели купить маски, чтобы не заразить близких, так как почуствовала себя плохо Фото: Дмитрий Северов, Александр Ощепков

В Новосибирске в аптеке «Фармокопейка» на улице Богдана Хмельницкого, 8 разгорелся скандал — девушка заказала через интернет 10 медицинских масок, но ей и её бабушке отказались их продать.

Конфликт покупательница записала на видео. На нём сотрудники пытаются оправдать отказ в продаже масок запретом от руководства. Корреспондент НГС узнала у юриста, может ли аптека так ограничивать продажу масок. Что произошло в аптеке

Марина Моисеева, жительница Новосибирска, рассказала корреспонденту НГС, что вчера, 28 февраля, заказала через интернет 10 медицинских масок, потому что почувствовала себя плохо и не хотела заразить близких. Но когда приехала забирать заказ — то получила отказ в продаже.



— За готовым заказом приехала, я видела его воочию в аптеке, я видела количество масок. Мне сослались на какой-то закон, которого не существует, что на одного человека больше пяти масок Путин приказал не продавать. А потом мне пояснили, вторая девушка, когда я уже снимать начала, что Милютин, генеральный директор запретил продавать маски населению и выдавать готовые заказы тоже. И все заказы отменяются по приказу Милютина, — объяснила ситуацию корреспонденту НГС Марина Моисеева. Она добавила, что маски не продали и её бабушке. Моисеева планирует обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. По её словам, ей так и не удалось купить медицинские маски. Корреспондент НГС отправил официальный запрос в компанию с просьбой прокомментировать ситуации и объяснить, с чем связан запрет. На момент подготовки материала ответ в распоряжение редакции не поступил. Ограничить продажу могут — но должны предупредить — Ограничения продаж, конечно, могут быть, но об этих ограничениях потребитель должен быть извещён заранее. Есть такое понятие, как публичная оферта — это предложение заключить договор купли-продажи, в нашей ситуации купли-продажи масок, адресованный неопределенному кругу лиц. При этом каждому, кто обратиться с ним магазин обязан заключить такой договор. Отдельные группы населения есть, но магазин должен заранее поставить в известность. Например, что пенсионерам скидка или владельцам карт. Но всё равно все эти условия должны быть объявлены заранее, — рассказал корреспонденту НГС юрист Константин Зиновьев.