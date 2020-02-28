Новосибирская аптека отказалась продать больше пяти масок покупательнице - конфликт попал на видео

В Новосибирске в аптеке «Фармокопейка» на улице Богдана Хмельницкого, 8 разгорелся скандал — девушка заказала через интернет 10 медицинских масок, но ей и её бабушке отказались их продать.
Конфликт покупательница записала на видео. На нём сотрудники пытаются оправдать отказ в продаже масок запретом от руководства. Корреспондент НГС узнала у юриста, может ли аптека так ограничивать продажу масок.
Что произошло в аптеке
Марина Моисеева, жительница Новосибирска, рассказала корреспонденту НГС, что вчера, 28 февраля, заказала через интернет 10 медицинских масок, потому что почувствовала себя плохо и не хотела заразить близких. Но когда приехала забирать заказ — то получила отказ в продаже.
— За готовым заказом приехала, я видела его воочию в аптеке, я видела количество масок. Мне сослались на какой-то закон, которого не существует, что на одного человека больше пяти масок Путин приказал не продавать. А потом мне пояснили, вторая девушка, когда я уже снимать начала, что Милютин, генеральный директор запретил продавать маски населению и выдавать готовые заказы тоже. И все заказы отменяются по приказу Милютина, — объяснила ситуацию корреспонденту НГС Марина Моисеева.
Она добавила, что маски не продали и её бабушке. Моисеева планирует обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. По её словам, ей так и не удалось купить медицинские маски.
Корреспондент НГС отправил официальный запрос в компанию с просьбой прокомментировать ситуации и объяснить, с чем связан запрет.
На момент подготовки материала ответ в распоряжение редакции не поступил.
Ограничить продажу могут — но должны предупредить
— Ограничения продаж, конечно, могут быть, но об этих ограничениях потребитель должен быть извещён заранее. Есть такое понятие, как публичная оферта — это предложение заключить договор купли-продажи, в нашей ситуации купли-продажи масок, адресованный неопределенному кругу лиц. При этом каждому, кто обратиться с ним магазин обязан заключить такой договор. Отдельные группы населения есть, но магазин должен заранее поставить в известность. Например, что пенсионерам скидка или владельцам карт. Но всё равно все эти условия должны быть объявлены заранее, — рассказал корреспонденту НГС юрист Константин Зиновьев.
Он добавил, что это правило касается и интернет-магазинов.
— Если она покупала в интернете — то это называется торговлей по образцам. Страница сайта она представляет из себя вот эту самую публичную оферту. Если там есть ограничение не больше пяти — тогда да. Но я думаю, что их не было и не могло быть. Когда подобного рода ограничения вводятся, тогда в окошко чисто физически невозможно забить больше пяти экземпляров одной вещи. Она же как-то забила 10. Поэтому ей не имеют права отказать в продаже в данной ситуации. Она может обратиться в Роспотребнадзор с жалобой и в прокуратуру, — добавил юрист.
В феврале Новосибирская область запустила собственное производство тканевых масок — выпуск первой партии начался неделю назад. В начале месяца мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о том, что поручил не завышать цены на медицинские маски в аптеках.