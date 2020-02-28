28 февраля пятница
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 4/10
usd 65.61
eur 71.65
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 4/10
usd 65.61
eur 71.65

Все новости

Все новости
Он и она Обзор

К черту Голливуд: бывшая девушка Рассела Кроу из Новосибирска поборется за сердце московского стоматолога

Модель Олеся Романо вернулась из Америки, чтобы попытаться найти любовь в России

800
36 Обсудить

Поделиться

Олеся уже участвовала в романтическом телешоу, но тогда пара не сложилась

Олеся уже участвовала в романтическом телешоу, но тогда пара не сложилась

Новосибирская модель Олеся Романо (Романенко) стала участницей реалити-шоу «Холостяк» на канале ТНТ. Её анкета появилась на сайте программы наряду с другими претендентками, которые собрались бороться за главного героя. В седьмом сезоне шоу холостяком стал стоматолог Антон Криворотов.

В анкете Олеси написано, что она желает влюбиться и найти свою вторую половинку. Идеальный мужчина для нее должен быть милым, добрым, заботливым и образованным. О себе сибирячка пишет, что вредных привычек, страхов и фобий у нее нет, но есть высшее образование (Институт Марангони в Лондоне) и бизнес в индустрии моды.

Олесе Романенко 28 лет, последние четыре года она жила в Лос-Анджелесе, занималась модельным бизнесом, снималась в клипах, пробовалась в кино, какое-то время встречалась с актёром Расселом Кроу. В 2019 году Романенко вернулась в Россию после того, как закончились ее последние отношения — избранником Олеси был американец с модельным прошлым.

Так выглядит анкета Олеси&nbsp;

Так выглядит анкета Олеси 

В конце прошлого года она приняла участие в шоу «План Б» и сходила на свидание с Тимуром Батрутдиновым, но комик не выбрал ее. Специально для НГС сибирячка подробно рассказала, зачем ей шоу, нравился ли ей на самом деле Тимур и насколько жесткой была конкуренция на проекте.

Неудача с одним телепроектом не остановила Олесю. Теперь она поборется за сердце стоматолога Антона Криворотова. Корреспондент НГС связалась с Романо и попросила рассказать ее о съемках шоу, но комментировать свое участие Олеся отказалась:

— Все интервью происходят через моего пиар-агента с канала ТНТ, свяжитесь с ним, — сообщила Романо по телефону, поблагодарила и отключилась.

Первая серия шоу стартует 1 марта в 20:30 на телеканале ТНТ.

В 2018 году в прошлом сезоне «Холостяка» участвовала визажист из Новосибирска Снежанна Янченко — она не спала ночами, чтобы стать женой Егора Крида, но у него была другая.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

реалити шоу«Холостяк»телеканал ТНТсбирячкамодель
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (36)

28 фев 2020 в 19:22

Стоматолог Криворотов. Эта новость сделала мой день.

Фото пользователя
28 фев 2020 в 19:25

Норм чика.

Фото пользователя
28 фев 2020 в 19:19

Опять РСП...