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В Первомайском сквере решили снести 2-этажное кафе с летней террасой

Собственника попросили демонтировать здание до 2 марта

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В Первомайском сквере решили снести двухэтажное кафе — в последнее время его занимало кафе «Сказка»

В Первомайском сквере решили снести двухэтажное кафе — в последнее время его занимало кафе «Сказка»

Мэрия Новосибирска решила снести двухэтажное стеклянное здание кафе в Первомайском сквере.

26 февраля читатели НГС заметили на деревянной летней веранде за зданием по Советской, 14а объявление о планируемом сносе. В нем администрация Центрального округа попросила собственника демонтировать самовольный объект до 2 марта 2020 года.

Как уточнили в администрации Центрального округа, 19 февраля комиссия по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории Новосибирска решила демонтировать не только летнюю террасу, но и само здание кафе.

В сквере снесут не только кафе, но и его летнюю веранду

В сквере снесут не только кафе, но и его летнюю веранду

С собственником павильона общественного питания и летней террасы мэрия прекратила договор аренды земельного участка 30 января 2020 года. После этого кафе и веранда стали считаться самовольными.

Уведомление о сносе собственнику отправили по почте и разметили на кафе и террасе. Если он не снесет постройки добровольно до 2 марта, демонтажом займется департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

Власти пока не планируют сносить что-то ещё в Первомайском сквере. Как напомнили в администрации Центрального округа, летнее кафе на входе в сквер со стороны гостиницы «Центральная» демонтировали ещё в 2018 году.

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сноскафеПервомайский сквер
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КОММЕНТАРИИ (18)

Фото пользователя
1 мар 2020 в 11:08

хорошее, правильное решение! а на освободившемся месте нужно построить 24-х этажный одноподъездный дом без подземной парковки и с офисными помещениями на двух этажах.
суперлокоть - супермэр!!!

Фото пользователя
1 мар 2020 в 11:02

Это стекляшке в Первомайском сквере лет 15 - все эти годы мэрия упорно не замечала уродство. Но теперь вдруг заметила. И это очень странно. Как бы там не появилась потом свечка! Или еще что-нибудь похуже

Фото пользователя
1 мар 2020 в 11:19

В парке Кирова уберите два гадюшника - вонючие кафе (армянческое и азиатское). 🔥🔥