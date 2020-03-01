В Первомайском сквере решили снести 2-этажное кафе с летней террасой

В Первомайском сквере решили снести двухэтажное кафе — в последнее время его занимало кафе «Сказка»

Как уточнили в администрации Центрального округа, 19 февраля комиссия по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории Новосибирска решила демонтировать не только летнюю террасу, но и само здание кафе.

26 февраля читатели НГС заметили на деревянной летней веранде за зданием по Советской, 14а объявление о планируемом сносе. В нем администрация Центрального округа попросила собственника демонтировать самовольный объект до 2 марта 2020 года.

В сквере снесут не только кафе, но и его летнюю веранду

С собственником павильона общественного питания и летней террасы мэрия прекратила договор аренды земельного участка 30 января 2020 года. После этого кафе и веранда стали считаться самовольными.



Уведомление о сносе собственнику отправили по почте и разметили на кафе и террасе. Если он не снесет постройки добровольно до 2 марта, демонтажом займется департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.



Власти пока не планируют сносить что-то ещё в Первомайском сквере. Как напомнили в администрации Центрального округа, летнее кафе на входе в сквер со стороны гостиницы «Центральная» демонтировали ещё в 2018 году.