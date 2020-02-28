Дед Мороз устал: в Новосибирске сняли комедию со спецэффектами — публикуем тизер

В Новосибирске закончили работу над полнометражной комедией «Сказка наяву». По сюжету фильма Дед Мороз разочаровался в своей миссии и ушёл на пенсию.
В распоряжении НГС оказался тизер новой кинокартины.
— Этот фильм о чуде. О чуде в нас самих. Если мы теряем веру в чудо, то и чудеса с нами не случаются… В фильме много спецэффектов, но это же — фильм-сказка, да и детской аудитории будет интересно. Начали мы снимать его ещё в прошлом году, но последнюю сцену сняли в этом январе возле оперного театра. Закрытый показ для авторов фильма, актёров и их родственников запланирован на 1 апреля. Я считаю, это — лучшая из наших работ. У нас была задумка снять продолжение и, думаю, мы вернёмся к этой мысли осенью, — рассказала корреспонденту НГС продюсер кинокомпании Prolife и режиссёр фильма Василиса Даль.
Художественный фильм «Сказка наяву» длится чуть больше часа, в нём снялись непрофессиональные актёры — взрослые и дети. Летом авторы фильма собираются отправить его на разные кинофестивали.
— После того, как мы начали снимать фильм про Деда Мороза и выкладывать об этом какие-то сообщения в соцсетях, цитируя наших героев, ещё три компании стали делать фильмы про Деда Мороза. И стали нас цитировать: «главное — верить», «чудо в нас самих», «сказка наяву» и т.д. Это говорит, что мы задаем некую моду. Хороший сигнал, считаю, для нас: значит, мы на верном пути, — заметила Василиса Даль.
В 2019 году новосибирская кинокомпания Prolife сняла фантастический фильм про путешествие во времени и Великую Отечественную войну и планирует показать его школьникам накануне 75-летия Победы. Одним из запоминающихся эпизодов этого фильма стал фрагмент, где танк давит полицейскую машину.