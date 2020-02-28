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Дед Мороз устал: в Новосибирске сняли комедию со спецэффектами — публикуем тизер

Фильм длится чуть больше часа, а съёмки последней сцены прошли возле оперного театра

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Режиссёр фильма Василиса Даль (на фото — справа) тоже сыграла в фильме одну из ролей&nbsp;

Режиссёр фильма Василиса Даль (на фото — справа) тоже сыграла в фильме одну из ролей 

В Новосибирске закончили работу над полнометражной комедией «Сказка наяву». По сюжету фильма Дед Мороз разочаровался в своей миссии и ушёл на пенсию.

В распоряжении НГС оказался тизер новой кинокартины.

— Этот фильм о чуде. О чуде в нас самих. Если мы теряем веру в чудо, то и чудеса с нами не случаются… В фильме много спецэффектов, но это же — фильм-сказка, да и детской аудитории будет интересно. Начали мы снимать его ещё в прошлом году, но последнюю сцену сняли в этом январе возле оперного театра. Закрытый показ для авторов фильма, актёров и их родственников запланирован на 1 апреля. Я считаю, это — лучшая из наших работ. У нас была задумка снять продолжение и, думаю, мы вернёмся к этой мысли осенью, — рассказала корреспонденту НГС продюсер кинокомпании Prolife и режиссёр фильма Василиса Даль.

Художественный фильм «Сказка наяву» длится чуть больше часа, в нём снялись непрофессиональные актёры — взрослые и дети. Летом авторы фильма собираются отправить его на разные кинофестивали.

Фильм «Сказка наяву» снимали целый год

Фильм «Сказка наяву» снимали целый год

— После того, как мы начали снимать фильм про Деда Мороза и выкладывать об этом какие-то сообщения в соцсетях, цитируя наших героев, ещё три компании стали делать фильмы про Деда Мороза. И стали нас цитировать: «главное — верить», «чудо в нас самих», «сказка наяву» и т.д. Это говорит, что мы задаем некую моду. Хороший сигнал, считаю, для нас: значит, мы на верном пути, — заметила Василиса Даль.

Авторы картины собираются её отправить на кинофестивали&nbsp;

Авторы картины собираются её отправить на кинофестивали 

В 2019 году новосибирская кинокомпания Prolife сняла фантастический фильм про путешествие во времени и Великую Отечественную войну и планирует показать его школьникам накануне 75-летия Победы. Одним из запоминающихся эпизодов этого фильма стал фрагмент, где танк давит полицейскую машину.

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киноДед Мороз
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КОММЕНТАРИИ (4)

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28 фев 2020 в 20:50

Мы не умеем снимать комедии.
Разве что, комедии Гайдая. Это всё, что имеем ценного в нашем кинематографе.

Здесь вообще какая - то дурь. Такое не смотрю.

Из последних , могу отметить фильм ЗАВОД. Это не комедия - это правда жизни, особенно финал.

Режиссёр
28 фев 2020 в 20:45

Идут съёмки эротического фильма: РжаАК! и его дети.
Действие фильма происходит в кровати супругов, когда главный герой на работе, а пришёл сантехник починить батарею.

28 фев 2020 в 21:00

Очередной шедевр