Дед Мороз устал: в Новосибирске сняли комедию со спецэффектами — публикуем тизер

В Новосибирске закончили работу над полнометражной комедией «Сказка наяву». По сюжету фильма Дед Мороз разочаровался в своей миссии и ушёл на пенсию.



В распоряжении НГС оказался тизер новой кинокартины.

— Этот фильм о чуде. О чуде в нас самих. Если мы теряем веру в чудо, то и чудеса с нами не случаются… В фильме много спецэффектов, но это же — фильм-сказка, да и детской аудитории будет интересно. Начали мы снимать его ещё в прошлом году, но последнюю сцену сняли в этом январе возле оперного театра. Закрытый показ для авторов фильма, актёров и их родственников запланирован на 1 апреля. Я считаю, это — лучшая из наших работ. У нас была задумка снять продолжение и, думаю, мы вернёмся к этой мысли осенью, — рассказала корреспонденту НГС продюсер кинокомпании Prolife и режиссёр фильма Василиса Даль.