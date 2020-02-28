В Новосибирске ввели скидку в 5 рублей на проезд: рассказываем, где и для кого она будет действовать

В Новосибирске с 1 марта на четыре месяца вводят скидку в 5 рублей на проезд в муниципальном транспорте по карте «Мир».

Об этом сообщили в группе департамента информационной политики мэрии.



Оборудование перенастроят в ночь с 29 февраля на 1 марта, с 1 марта оно будет работать в тестовом режиме. Люди смогут ездить со скидкой в автобусах, троллейбусах и трамваях, оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт, а также в метрополитене. Скидка будет действовать до 30 июня.



— На сегодня более 50% оплаты проезда в наземном транспорте, подключённом к транспортной системе «Электронный проездной — Новосибирск», осуществляется с помощью бесконтактных транспортных и банковских карт. Скидка на проезд начнет действовать с 1 марта на маршрутах двух перевозчиков наземного транспорта Новосибирска — МКП «ПАТП-4», МКП «ГЭТ», — рассказал заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Владимир Кондауров.

