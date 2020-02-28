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Дороги и транспорт

В Новосибирске ввели скидку в 5 рублей на проезд: рассказываем, где и для кого она будет действовать

Скидка будет действовать 4 месяца и только с картами одной платёжной системы

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Акцию запускают при поддержке мэрии

Акцию запускают при поддержке мэрии

В Новосибирске с 1 марта на четыре месяца вводят скидку в 5 рублей на проезд в муниципальном транспорте по карте «Мир».

Об этом сообщили в группе департамента информационной политики мэрии.

Оборудование перенастроят в ночь с 29 февраля на 1 марта, с 1 марта оно будет работать в тестовом режиме. Люди смогут ездить со скидкой в автобусах, троллейбусах и трамваях, оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт, а также в метрополитене. Скидка будет действовать до 30 июня.

— На сегодня более 50% оплаты проезда в наземном транспорте, подключённом к транспортной системе «Электронный проездной — Новосибирск», осуществляется с помощью бесконтактных транспортных и банковских карт. Скидка на проезд начнет действовать с 1 марта на маршрутах двух перевозчиков наземного транспорта Новосибирска — МКП «ПАТП-4», МКП «ГЭТ», — рассказал заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Владимир Кондауров.

Скидка будет действовать на автобусных маршрутах № 7 ул. Белоусова — Микрорайон «Щ», № 21 УМ-3 — Вокзал «Новосибирск-Главный», № 23 Общественный торговый центр — ОРМЗ, № 36 ул. Белоусова — Автовокзал, № 45 Чемской бор — Центральный корпус, № 54 ул. Твардовского — Вокзал «Новосибирск-Главный», № 65 Общественный торговый центр — ул. Экваторная, № 68 ул. Твардовского — Метро «Речной вокзал», № 69 ул. Твардовского — пос. Матвеевка, № 72 Общественный торговый центр — пос. Геологов и № 88 ОРМЗ — Центральный корпус.

Акцию запускают при поддержке мэрии города Новосибирска совместно со Сбербанком, Газпромбанком, муниципальными перевозчиками и Новосибирским метрополитеном.

— По нашим данным, практически три четверти оплат банковскими картами в России совершается с помощью бесконтактной технологии. И мы рады предоставить жителям и гостям Новосибирска — держателям бесконтактных карт «Мир» — возможность совершать ежедневные поездки в городском транспорте со скидкой, — рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Ранее НГС рассказывал, что в Новосибирске может появиться 6 новых станций метро.

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метрополитенскидкикарта Мир
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КОММЕНТАРИИ (29)

с богаткова
28 фев 2020 в 16:46

Нет смысла заморачиваться даже ради 5 рублей. Больше зарабатывайте, а не выискивайте копеечную выгоду.

Фото пользователя
28 фев 2020 в 16:46

Кому это интересно? Сейчас у всех по 2-3 авто в семье

Гость
28 фев 2020 в 16:47

После работы на предприятии(частном охранном) подрабатываю в известном сервисе доставке еды.Езжу на общественом транспорте,пригодится скидка.Еще бы сделали скидку на носки.все уже до дыр протер.