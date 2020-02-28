В Новосибирске ввели скидку в 5 рублей на проезд: рассказываем, где и для кого она будет действовать

В Новосибирске с 1 марта на четыре месяца вводят скидку в 5 рублей на проезд в муниципальном транспорте по карте «Мир».
Об этом сообщили в группе департамента информационной политики мэрии.
Оборудование перенастроят в ночь с 29 февраля на 1 марта, с 1 марта оно будет работать в тестовом режиме. Люди смогут ездить со скидкой в автобусах, троллейбусах и трамваях, оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт, а также в метрополитене. Скидка будет действовать до 30 июня.
— На сегодня более 50% оплаты проезда в наземном транспорте, подключённом к транспортной системе «Электронный проездной — Новосибирск», осуществляется с помощью бесконтактных транспортных и банковских карт. Скидка на проезд начнет действовать с 1 марта на маршрутах двух перевозчиков наземного транспорта Новосибирска — МКП «ПАТП-4», МКП «ГЭТ», — рассказал заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Владимир Кондауров.
Скидка будет действовать на автобусных маршрутах № 7 ул. Белоусова — Микрорайон «Щ», № 21 УМ-3 — Вокзал «Новосибирск-Главный», № 23 Общественный торговый центр — ОРМЗ, № 36 ул. Белоусова — Автовокзал, № 45 Чемской бор — Центральный корпус, № 54 ул. Твардовского — Вокзал «Новосибирск-Главный», № 65 Общественный торговый центр — ул. Экваторная, № 68 ул. Твардовского — Метро «Речной вокзал», № 69 ул. Твардовского — пос. Матвеевка, № 72 Общественный торговый центр — пос. Геологов и № 88 ОРМЗ — Центральный корпус.
Акцию запускают при поддержке мэрии города Новосибирска совместно со Сбербанком, Газпромбанком, муниципальными перевозчиками и Новосибирским метрополитеном.
— По нашим данным, практически три четверти оплат банковскими картами в России совершается с помощью бесконтактной технологии. И мы рады предоставить жителям и гостям Новосибирска — держателям бесконтактных карт «Мир» — возможность совершать ежедневные поездки в городском транспорте со скидкой, — рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.
Ранее НГС рассказывал, что в Новосибирске может появиться 6 новых станций метро.