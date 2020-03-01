В Новосибирске появились вакансии «тусовщицы» за 80 тысяч рублей в месяц

В Новосибирске появилась новая профессия — сеть баров разместила вакансию «тусовщицы», обещая зарплату в два с лишним раза больше средней по городу. Эксперты говорят, что подобного рода людей нанимали и раньше, но это происходило только частным порядком.
Вакансия «тусовщицы» появилась на сервисе поиска работы Headhanter. В качестве работодателя были указаны сети баров Nebar (одно заведение уже работает в Новосибирске) и «Руки вверх!».
Претендентке обещали зарплату 80 тысяч рублей на руки. От неё требовалось «общаться, заводить новые знакомства». А также ожидалось, что у соискательницы должно быть «искрометное чувство юмора и позитив». Кроме зарплаты соискателю предлагались бесплатный бар и кухня.
В самом Nebar на вопрос НГС об этой вакансии не ответили, сейчас она перенесена в архив.
Тем не менее в комплексе Blablabar (где должен открыться бар «Руки вверх!») сообщили, что также собираются нанимать подобных сотрудников. Основной задачей такого сотрудника будет поддержание общей атмосферы веселья. Кроме того, он будет проверять качество коктейлей и блюд, сервиса, приглашать на тематические вечеринки и мероприятия лидеров мнений и вообще «представлять заведения в необходимых кругах».
Руководитель новосибирского Blablabar Андрей Васин говорит, что подобного рода люди существовали в барном и клубном бизнесе давно, однако раньше их нанимали напрямую среди клиентов заведений.
Blablabar — проект казахских инвесторов. Комплекс займет весь второй этаж бизнес-центра «СитиЦентр». Открытие Blablabar уже несколько переносилось, однако, на прошлой неделе его руководитель объявил, что комплекс должен начать работать 26 марта. Как сейчас выглядит будущий Blablabar — смотрите в этом репортаже (кстати, из него вы узнаете, зачем Сергей Жуков из группы «Руки вверх!» закопал в этом здании старую видеокассету).