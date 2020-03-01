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Работа

В Новосибирске появились вакансии «тусовщицы» за 80 тысяч рублей в месяц

Кроме высокой зарплаты соискателю предлагают бесплатную еду и выпивку

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Blablabar, где придется работать профессиональным тусовщикам, должен открыться уже в конце марта

Blablabar, где придется работать профессиональным тусовщикам, должен открыться уже в конце марта

В Новосибирске появилась новая профессия — сеть баров разместила вакансию «тусовщицы», обещая зарплату в два с лишним раза больше средней по городу. Эксперты говорят, что подобного рода людей нанимали и раньше, но это происходило только частным порядком.

Вакансия «тусовщицы» появилась на сервисе поиска работы Headhanter. В качестве работодателя были указаны сети баров Nebar (одно заведение уже работает в Новосибирске) и «Руки вверх!».

Претендентке обещали зарплату 80 тысяч рублей на руки. От неё требовалось «общаться, заводить новые знакомства». А также ожидалось, что у соискательницы должно быть «искрометное чувство юмора и позитив». Кроме зарплаты соискателю предлагались бесплатный бар и кухня.

В самом Nebar на вопрос НГС об этой вакансии не ответили, сейчас она перенесена в архив.

Тем не менее в комплексе Blablabar (где должен открыться бар «Руки вверх!») сообщили, что также собираются нанимать подобных сотрудников. Основной задачей такого сотрудника будет поддержание общей атмосферы веселья. Кроме того, он будет проверять качество коктейлей и блюд, сервиса, приглашать на тематические вечеринки и мероприятия лидеров мнений и вообще «представлять заведения в необходимых кругах».

Руководитель новосибирского Blablabar Андрей Васин говорит, что подобного рода люди существовали в барном и клубном бизнесе давно, однако раньше их нанимали напрямую среди клиентов заведений.

Blablabar — проект казахских инвесторов. Комплекс займет весь второй этаж бизнес-центра «СитиЦентр». Открытие Blablabar уже несколько переносилось, однако, на прошлой неделе его руководитель объявил, что комплекс должен начать работать 26 марта. Как сейчас выглядит будущий Blablabar — смотрите в этом репортаже (кстати, из него вы узнаете, зачем Сергей Жуков из группы «Руки вверх!» закопал в этом здании старую видеокассету).

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КОММЕНТАРИИ (33)

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1 мар 2020 в 12:42

Как только не назовут древнейшую профессию.

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1 мар 2020 в 12:45

"Основной задачей такого сотрудника будет поддержание общей атмосферы веселья. Кроме того, он будет проверять качество коктейлей и блюд...". Дорогие товарищи! Вы перечисляете взаимоисключающие функции: ежели человек ежедневно будет проверять качество коктейлей и блюд, то уже через некоторое время он просто не в состоянии будет поддерживать "общую атмосферу веселья". Ну, просто по причине прогрессирующего алкоголизма и набора лишнего веса...)))

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1 мар 2020 в 13:11

Задача данной " тусовщицы" разводить мужчин на крупный чек в данном баре. Такие "сотрудницы" всегда присутствуют в более- менее серьёзных заведениях.