В Новосибирске появились вакансии «тусовщицы» за 80 тысяч рублей в месяц

В Новосибирске появилась новая профессия — сеть баров разместила вакансию «тусовщицы», обещая зарплату в два с лишним раза больше средней по городу. Эксперты говорят, что подобного рода людей нанимали и раньше, но это происходило только частным порядком.



Вакансия «тусовщицы» появилась на сервисе поиска работы Headhanter. В качестве работодателя были указаны сети баров Nebar (одно заведение уже работает в Новосибирске) и «Руки вверх!».



Претендентке обещали зарплату 80 тысяч рублей на руки. От неё требовалось «общаться, заводить новые знакомства». А также ожидалось, что у соискательницы должно быть «искрометное чувство юмора и позитив». Кроме зарплаты соискателю предлагались бесплатный бар и кухня.

