«У меня сестра вся в крови»: стали известны подробности ДТП, в котором погибла 12-летняя девочка

— Мы ехали в район. Едем — смотрим, что машина в кювете лежит, остановились, — вспоминает жительница села Майское Наталья Добрыкина. — На боку «Газель». Водитель двери открыл и махал. Спрашиваем: «Есть кто?». Он говорит: «Дети».

НГС поговорил с женщиной, которая везла погибшую 12-летнюю девочку от места аварии до скорой — она рассказала подробности случившегося.

ДТП произошло в 10:30 в Краснозёрском районе. Водитель «Газели» съехал в кювет с дороги . Обстоятельства происшествия устанавливают автоинспекторы. В аварии также пострадали две женщины.

Девочка, которая погибла утром 28 февраля в аварии на новосибирской трассе, ехала с родителями в Краснозёрскую больницу.

По словам Натальи, в машине ехали 2-летний мальчик, 10-летняя девочка и 12-летняя девочка, которая погибла — они из одной семьи. Отец вёз детей из Майского на машине местной администрации в Краснозёрскую больницу, на обследование. В машине также ехали врач посёлка и жена водителя «Газели».

— Они рассказали, что водитель ехал очень медленно, он опытный. Говорят, мол, даже не поняли, что произошло. Все в шоке, — говорит Наталья.

Женщина уточнила, что сначала из автомобиля вытащили 2-летнего мальчика, потом — 10-летнюю сестру погибшей девочки, которая кричала: «У меня сестра вся в крови».

12-летнюю девочку вынесли на руках. Муж Натальи сразу же подогнал свою машину, положил туда девочку, и супруги поехали навстречу скорой.

— Изо рта и носа кровь пузырями шла, она хрипела, — рассказывает Наталья Добрыкина. — Ехали по дороге. Я всё смотрела, дышит или нет. Скорая подъехала, на носилки положили. Мне тогда уже показалось, что дыхание было слабым. И губы, и веки начали синеть.

В Новосибирске с начала года в три раза выросло количество ДТП с грузовиками — автоинспекторы сравнили показатели двух первых месяцев 2020 года с первыми месяцами 2019 года.

