«Просил членов секты не покупать дипломы»: скандальный косметолог Брауде поддержал коллегу из Новосибирска

Емельян Брауде рассказал, что давно дружит с Еленой Муренко Фото: Александр Ощепков, Емельян Брауде

Скандально известный косметолог Емельян Брауде опубликовал пост в поддержку новосибирского косметолога Елены Муренко, которую суд приговорил к году ограничения свободы и штрафу за испорченное лицо клиентки и работу по поддельным документам.

Пост был опубликован сегодня в закрытом аккаунте Брауде, на который подписаны 128 тысяч человек. Через несколько часов после публикации он скрыл этот пост, но после общения с корреспондентом НГС все-таки восстановил его. В тексте Брауде признается, что дружит с Еленой Муренко уже больше четырех лет.

— Что касается Леночки, слава богу, все обошлось копеечным штрафом и ограничением покидать город, без содержания под стражей — весьма мягкое наказание за поддельный диплом гособразца, который она имела неосторожность иметь для посещения конгрессов и обучений. Рекомендую органам правопорядка посетить как-нибудь любое подобное мероприятие и проверить документы у всех присутствующих, включая самых знаменитых потомственных «профессоров». Боюсь, нашу страну после этого ждет шок похуже анафилактического. 9 мая ждем президентскую амнистию в связи с 75-летием Победы, отменяющую весь этот цирк, — говорится в тексте. Беседовать по телефону с корреспондентом НГС Емельян Брауде отказался, но ответил на несколько вопросов в Instagram. — Это называется «осудил»? Она домой пошла. А сейчас будет амнистия — ещё в отпуск поедет. У них там разборки в Новосибирске совсем вокруг другого — конкурентов устраняют. А почему за нее не заступаться? Она хороший человек, талантливая. Я ей об этом говорил, как и всем членам секты (так Емельян называет своих учеников. — Прим. ред.), — не надо покупать дипломы. Смысла нет, наказание 800 рублей за отсутствие, а так за подделку влетело вон как. Если бы за диплом не зацепились, то вообще бы ничего не было, — считает Брауде.

«Медуслуги под 238-ю не попадают» По его мнению, решение суда по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» не устоит в апелляции. — И потом... Ну какая 238-я статья? Будет апелляция. Суд у нас в стране тоже смешной, что врачи, что юристы — меняй местами, ничего не изменится. Давно уже внес комментарий Верховный суд, что медуслуги под 238-ю не попадают. Потому что это умышленная статья. Понимаете разницу? Как у врача или не врача можно доказать умысел нанести вред клиенту? Это абсурд, поэтому диплом и притянули. О каких медицинских услугах вообще может идти речь, если у нас все медуслуги в стране прошли кодификацию и имеют присвоенные в реестре значения? Там нет просто в наличии 99% фактических косметологических процедур с филлерами. Никак не обозначены, нет кодов, а значит, медицинской деятельностью не являются по закону. Как и клиенты не являются больными, они абсолютно здоровые люди. Статья 115 часть 1 «Нанесение легкого вреда по неосторожности, незаконное предпринимательство, нарушение условий лицензирования» максимум по совокупности тянет на штраф. Самая серьезная и единственная её (Елены Муренко. — Прим. ред.) ошибка — это поддельный диплом, — говорит Емельян Брауде.