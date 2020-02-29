Во всем виноват он? Почему в феврале 29 дней, а на високосный год списывают все несчастья

Эксперименты с февралем начались еще в Древнем Риме. Год там вообще начинался в марте и делился на 12 месяцев. Пятый — июль — назван в честь Гая Юлия Цезаря. Нечетные месяцы длились 31 день, а четные — 30.

— При Цезаре в феврале 30 дней было только в високосные годы (во все остальные — 29), поскольку это был последний в году месяц и на него, грубо говоря, просто не хватало дней, — объясняет кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры истории Древнего мира и Средних веков УрФУ Наталья Жигалова. — Привычные нам 28 дней в феврале появились, как принято считать, во время правления римского императора Октавиана Августа. Шестой месяц календаря секстилис, который был посвящен Августу, состоял из 30 дней. Однако месяц, названный в честь императора, не мог быть короче предыдущего месяца, июля, названного именем Цезаря. Поэтому, чтобы уравнять количество дней июля и августа, пришлось отнять один день от конца года — т.е. из февраля. Именно поэтому в нашем календаре июль и август имеют по 31 дню, в то время как многострадальный февраль лишь 28.