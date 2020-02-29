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Во всем виноват он? Почему в феврале 29 дней, а на високосный год списывают все несчастья

Историк, психолог и астролог развенчивают главный миф года

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Вглядитесь в эти лица: из-за них вы до сих пор забываете про 29-й день февраля!

Вглядитесь в эти лица: из-за них вы до сих пор забываете про 29-й день февраля!

Сначала римляне не сошлись в цифрах, а потом внук Цезаря превратил февраль в самый короткий месяц в году. Почему у него раз в четыре года появляется еще один день и стоит ли списывать на високосный год все беды человечества? Мы собрали в одной компании историка, психолога, астролога и спросили у них то, о чем вы явно задумываетесь, глядя на календарь.

1

Год всегда был 365 дней?

Нет. В первом календаре еще при Цезаре было 355 дней, поэтому каждые два года римляне прибавляли месяц, который состоял из 22 дней. Но этого было недостаточно — календарный год по-прежнему отставал от смены сезонов. Тогда в 46 году до нашей эры Цезарь провел календарную реформу, и продолжительность года стала 365 дней, 5 часов и 48 минут — за столько же Земля совершает полный оборот вокруг Солнца. Дополнительное время скапливалось, поэтому раз в четыре года появлялись дополнительные високосные сутки.

2

Почему лишний день достается февралю?

Эксперименты с февралем начались еще в Древнем Риме. Год там вообще начинался в марте и делился на 12 месяцев. Пятый — июль — назван в честь Гая Юлия Цезаря. Нечетные месяцы длились 31 день, а четные — 30.

— При Цезаре в феврале 30 дней было только в високосные годы (во все остальные — 29), поскольку это был последний в году месяц и на него, грубо говоря, просто не хватало дней, — объясняет кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры истории Древнего мира и Средних веков УрФУ Наталья Жигалова. — Привычные нам 28 дней в феврале появились, как принято считать, во время правления римского императора Октавиана Августа. Шестой месяц календаря секстилис, который был посвящен Августу, состоял из 30 дней. Однако месяц, названный в честь императора, не мог быть короче предыдущего месяца, июля, названного именем Цезаря. Поэтому, чтобы уравнять количество дней июля и августа, пришлось отнять один день от конца года — т.е. из февраля. Именно поэтому в нашем календаре июль и август имеют по 31 дню, в то время как многострадальный февраль лишь 28.

3

Может случиться так, что високосный год когда-нибудь не настанет?

Да. Ближайший такой будет в 2100-м — то есть он будет кратным четырем, но не будет високосным. Ловкое правило придумали еще в 1582 году при Папе Римском XIII: люди заметили, что день весеннего равноденствия приходит не 21 марта, а раньше. Тогда правило расчета високосных годов переписали: високосным считается год, кратный четырем, а последние годы любого столетия (1700-й, 1800-й, 1900-й и так далее) — только если делятся на 400.

Поэтому год миллениума — 2000-й — был високосным, а в феврале 2100 года будет, как обычно, 28 дней.

4

Правда, что в високосный год случаются все несчастья?

Издавна люди старались приписать високосному году все нежелательные характеристики, а 29 февраля у восточных славян и вовсе звалось днем Касьяна-високоса — завистливого, злопамятного, недоброжелательного и скупого. Считалось, что всё случившееся в этот день будет неудачным. Но как бы ни старались демонизировать високосный день, негативной ауры у него нет — об этом в голос говорят психологи.

— Люди пытаются мистифицировать всё, что до конца понять не могут, а тут еще место такое рубежное — из зимы в весну, — поясняет психолог Мария Либерман. — Зима ассоциируется с временем умирания, весна — со временем оживления, а 29 февраля находится на стыке и продлевает темное, зимнее время. Потому у этого дня мрачные разные смыслы. Может, если бы это было дополнительное 32 июля — было бы больше радостных ожиданий.

5

Чего ждать в этом году от 29 февраля?

Астрологи советуют и вовсе забыть о негативе — 29 февраля в этом году совершенно обычный день и даже благоприятный для домашних дел.

— Энергия конкретной даты зависит от транзита Луны и планет по зодиакальному кругу. В этом году 29 февраля Луна идет транзитом через Тельца — а это вполне позитивный, я бы сказала, антикризисный товарищ, — говорит астролог Яна Катаева. — В субботу хорошо бы поработать, потрудиться над важными целями, приложить физические усилия к чему-либо, пообщаться с авторитетными лицами, завязать полезные контакты. На бытовом уровне — хорошо бы заняться наведением порядка, ремонтными работами и прочими делами.

6

Что делать тем, кто родился 29 февраля?

Сейчас на планете живет 4 миллиона человек, у которых день рождения — раз в четыре года. Это, как посчитали ученые, один шанс к 1461.

Памятку для рожденных в високосный день еще в XVIII веке написал немецкий мыслитель Георг Кристоф Лихтенберг. В своем эссе, которое, кстати, так и называлось «В утешение несчастным, которые родились 29 февраля», он предложил тем, кто родился до шести утра 29 февраля, праздновать день рождения 28-го, а рожденным вечером — 1 марта. Тем же, кто появился на свет между шестью часами утра и полуднем, — два года отмечать 28 февраля, а на третий год — 1 марта.

— В то же время есть смешная статистика: если дети рождаются 29 февраля, то родители чаще всего выбирают дату 1 марта — люди стараются приблизиться в сторону весны. Потому что это начало новой жизни, оживление, и человека больше тянет к этому, — говорит психолог Мария Либерман.

Если у вас сегодня день рождения — поздравляем всей редакцией! Помните, что вы — особенный!

7

А что делать тем, кто сегодня женится?

В этом году 29 февраля выпало на субботу, но в российских ЗАГСах очередей из желающих зарегистрироваться в редкую дату нет: свадебных бумов, как это было, например, 20.02.2020, не наблюдается. Самые суеверные молодожены живут в Ростове-на-Дону: по словам сотрудников местных ЗАГСов, регистрироваться в эту субботу пары не хотят вообще.

— Точных цифр у нас нет, но 29-го не будет не то что наплыва желающих, их будет гораздо меньше, чем в обычную субботу. Знаем, что есть пары, которые просят поменять дату свадьбы, — рассказали в ростовском управлении ЗАГС. — Многие не хотят праздновать годовщину раз в четыре года.

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високосный год29 февралякалендарь
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КОММЕНТАРИИ (12)

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29 фев 2020 в 10:09

А есть у нас такие особенные среди комментаторов, у кого сегодня ДР? :)

29 фев 2020 в 10:14

«Во всём виноват високосный год и Путин. Если бы не это дело, я бы уж точно был в шоколаде».

Гость
29 фев 2020 в 10:33

Мне вот лично по барабану, какой год- високосный или нет.
Мне кажется что всё отличие високосного года в том, что в этот год у тебя день рождения на день позже.Т.е старше ты становишься днём позже.
А всё остальное полный бред- и предсказания астрологов, психологов и всех остальных.