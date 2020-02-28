Курс доллара взлетел выше 67 рублей — виноват коронавирус и серьёзное падение цен на нефть

Курс доллара рос всю неделю и к пятнице пробил планку в 67 рублей. Евро подскочил выше 74 рублей

Курс доллара превысил 67 рублей впервые с сентября 2019 года. Резко подорожал на бирже и евро — он поднялся выше 74 рубля впервые с августа прошлого года.



По данным Московской биржи по состоянию на 13:06, курс доллара вырос на 1,51 % и составил 67,53 рубля. Курс евро подскочил на 1,97 % — до 74,51 рублей.



Валютную лихорадку подогревает обвал цен на нефть — её цена упала на бирже на 3,1 %, до $49,98 за баррель.



Российская валюта обваливается из-за паники, связанной с угрозой пандемии коронавируса в мире, и падения цен на нефть - объясняет РБК.

