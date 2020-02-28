Курс доллара взлетел выше 67 рублей — виноват коронавирус и серьёзное падение цен на нефть

Курс доллара превысил 67 рублей впервые с сентября 2019 года. Резко подорожал на бирже и евро — он поднялся выше 74 рубля впервые с августа прошлого года.
По данным Московской биржи по состоянию на 13:06, курс доллара вырос на 1,51 % и составил 67,53 рубля. Курс евро подскочил на 1,97 % — до 74,51 рублей.
Валютную лихорадку подогревает обвал цен на нефть — её цена упала на бирже на 3,1 %, до $49,98 за баррель.
Российская валюта обваливается из-за паники, связанной с угрозой пандемии коронавируса в мире, и падения цен на нефть - объясняет РБК.
По данным НГС.Бизнес 28 февраля на 17:20, выгоднее всего в Новосибирске продавать доллары в банках «Нейва» и «БКС — Инвестиционный банк» — по 67,20 рублей. Там же установлен самый выгодный курс евро — 74,2 рубля Правда, «БКС — Инвестиционный банк» для не своих клиентов берёт комиссию при суммах менее 5000 долларов или евро.
Ранее НГС поговорил с экспертами о том, как вспышка коронавируса в Китае влияет на курс валют и рассуждали о судьбе евро, доллара, рубля и юаня.