Встречаем весну с «Народной премией НГС»: помоги Урганту выбрать лучший бизнес в Новосибирске

А вы бы какую компанию номинировали на «Народную премию НГС»? Фото: из архива НГС

Сегодня, 2 марта, стартует третья «Народная премия НГС» — и именно вам, дорогие читатели, предстоит решить, какие компании делают наш любимый Новосибирск еще лучше. Как номинировать свой любимый банк, магазин, кофейню и другой бизнес? Какие номинации есть в этом году? Как будет проходить голосование? Какие звёзды приедут на финальную церемонию? Рассказываем все (ну или почти все) секреты долгожданной «Народной премии НГС».

— Мы самая честная премия: все победители подтвердят, что не покупали первое место, ни копейки не платили, — рассказал на презентации «Народной премии НГС» Ринат Низамов, директор сети городских порталов Hearst Shkulev Digital. — Какие задачи мы ставим перед собой в этом году? Во-первых, поддержать компании и бизнесменов, которые делают жизнь в городе лучше. Во-вторых, дать стимул владельцам бизнеса развивать сервис и быть ещё более внимательным к мнению клиентов. В-третьих, на церемонии награждения собрать героев, которыми гордится весь город

Какие номинации есть в этом году? Мы каждый год немного меняем номинации, чтобы охватить больше разных сфер жизни новосибирцев. Вот какие будут в этом году: Супермаркет года



Салон красоты и барбершоп года

Фитнес-центр года

Жилой комплекс года

Кофейня и кондитерская года

Банный комплекс и SPA-центр года

Банк года

Стоматологический центр года

Бар года

Открытие года

Бизнес года (победителя в этой номинации, в отличии от остальных, выбирает редакция НГС) И это всё? Нет! Будут еще две специальные номинации от правительства Новосибирской области — социальный проект года и культурный проект года. Как выдвинуть свой любимый бизнес? И как проголосовать за него? Премия пройдет в несколько этапов.

Первый этап. Со 2 марта по 10 апреля новосибирцы смогут выдвинуть свои любимые компании на специальном сайте «Народной премии НГС». Выдвигать можно в 9 номинациях и только по одному кандидату в каждой. Нажмите кнопку «Предложить номинанта» на странице премии либо сразу переходите на вкладку с номинантами и предлагайте лучших.

Как и раньше, мы попросим вас авторизоваться — просто чтобы избежать накруток. В этом году мы сделали авторизацию удобнее для постоянных читателей сайта: если у вас уже есть профиль на НГС, вы можете залогиниться через него. Если профиля нет — можно его создать, это несложно. Также можно авторизоваться через аккаунт в Яндексе и в Google. И, конечно, авторизацию через соцсети мы тоже сохранили, используйте то, что вам удобнее.

Краткая подсказка, как авторизоваться

Второй этап. 11 и 12 апреля мы соберем названия всех компаний, которые вы предложили, пересчитаем их и экспертный совет сформирует шорт-лист из 10 самых часто называемых в каждой номинации.

Важное нововведение: победители прошлого года в этом году не номинируются на премию, но мы включим их в экспертную группу, которая составит шорт-лист для номинации «Открытие года». Третий этап. С 13 апреля по 21 мая будет идти голосование на сайте премии. Правила такие же: проголосовать можно в каждой номинации только 1 раз и только за одного участника. До конца голосования и до церемонии награждения никто не узнает имена победителей. Их назовут на сцене НОВАТа 22 мая во время церемонии награждения — это будет четвертый и самый красивый этап.

Что получат победители? Лучшие в каждой номинации получат статуэтку, а остальным из топ-10 мы вручим красивые дипломы из стекла. Попасть в шорт-лист — уже большая победа. Ведь жители города выдвигают тысячи разных компаний (только в прошлом году было 4500 номинантов!). И если вы попали в десятку, то это значит, что большинство людей выбрали именно вас. И это действительно победа! Какие звезды приглашены на финальную церемонию? Каждый год на финал «Народной премии НГС» собираются не только участники, гости и друзья редакции НГС, но и любимые многими герои и звезды. Впервые премия прошла в 2018 году, церемонию награждения тогда вела Елена Летучая. В 2019 году финальную церемонию вёл Иван Ургант. В этом году премию снова проведёт Иван Ургант, а его соведущей станет Екатерина Скулкина.

Кто из новосибирцев поднимется на одну сцену с Иваном Ургантом и Екатериной Скулкиной? Решать вам, читателям НГС Фото: предоставлено менеджерами Ивана Урганта и Екатерины Скулкиной

Как и в прошлом году, самую важную роль — объявление победителей и вручение статуэток — мы доверим главным людям Новосибирска (и это не только мэр и губернатор). На сцену к Ивану Урганту и Екатерине Скулкиной поднимутся люди, которых знает весь город. Кто это будет? Пока не скажем, но напомним, кто вручал награды в прошлом году.



Например, баба Зоя — легендарная певица с балалайкой из Академгородка. Вместе с сибирским Левшой — мастером-микроминиатюристом Владимиром Анискиным — они вручили награду лучшему банному комплексу и спа-центру года. Но запомнилась баба Зоя не только своим выходом на сцену, но и обращением к губернатору Травникову — 83-летняя певица, стоя рядом с Ургантом, попросила у главы региона пару самосвалов щебенки, чтобы отсыпать дорогу в сад. Губернатору ничего не оставалось, как дать распоряжение, и уже через несколько дней баба Зоя получила то, что хотела.

Вот она, баба Зоя, без которой невозможно представить Академгородок Фото: Александр Ощепков

Запомнился многим в прошлом году и хирург Кирилл Орлов, спасший маму мальчика из Волгограда во время своего отпуска. Помочь ему с вручением награды приехали мальчик Иван и спасённая мама Светлана. Ваня подарил врачу куклу со скальпелем и медицинской маской. Это был один из самых трогательных моментов второй «Народной премии НГС».

В прошлом году мальчик Ваня, узнав о тяжелой болезни своей мамы, расклеил по городу объявления с просьбой помочь их. Когда новосибирский хирург узнал об этом, то по своей инициативе полетел в Волгоград — спасать женщину. Повторно они — доктор, мальчик Ваня и спасенная Светлана — встретились на сцене НОВАТа Фото: Александр Ощепков

Это действительно было незабываемо. Показываем самые яркие моменты церемонии награждения второй «Народной премии НГС» — за 2 минуты (ох, пересматриваем этот ролик и у нас снова мурашки по коже!).

Как ничего не пропустить?

Можно подписаться на рассылку Народной премии НГС — мы напомним вам о самых важных этапах и расскажем, как идет голосование. Форма подписки есть на странице Народной премии. Следите за нами в соцсетях по хэштегу #Народная премияНГС. И, конечно, читайте НГС. Моя компания хочет премию, что мне делать? Ничего! Хотя... Конечно, напрямую повлиять на выдвижение номинантов или на итоги голосования никто из участников не может. Но может призвать своих клиентов голосовать за себя всеми социально одобряемыми способами. Мы даже сделаем макеты с призывом к клиентам, которые вы сможете использовать в социальных сетях или на рекламных носителях. Следите за разделом «Участникам» — там будет полезная информация. В прошлом году компании активно использовали для агитации Instagram. Они постоянно размещали фотографии, писали о своем участии в «Народной премии НГС», давали скидки проголосовавшим клиентам или приятные бонусы. Например, кофейня PRIMETIME дарила покупателям 300 рублей на счёт в своей системе лояльности. А совладелица сети салонов NABS Кристина Афонина разыгрывала среди проголосовавших подписчиков в Instagram сертификаты на 1500 рублей.