В 100-летнем здании вокзала под Новосибирском выбили окна — общественники испугались, что его снесут

Здание 100-летнего вокзала в Бердске готовят к реконструкции. Сейчас в нём выбиты окна и сняты деревянные элементы фасада, а само здание оградили забором.

Как рассказал корреспонденту НГС руководитель Бердского отделения ВООПиК культуролог Владимир Сорокин, здание включено в местный перечень объектов культурного наследия — этот статус допускает строительство рядом с ним. По его информации, РЖД готовит строительство нового здания вокзала рядом с ним.

— Мы не враги Бердску, мы за развитие, поэтому боролись за то, чтобы старый вокзал остался и в то же время рядом строилось здание нового вокзала. Более того, когда я увидел новый проект, а он есть и высоко оценён, я обрадовался, потому что стиль нового вокзала был похож на стиль старого, — заметил он в разговоре с корреспондентом НГС. — Несмотря на то, что на заборе висит проект, мы увидели, что возле водонапорной башни построено быстровозводимое здание — на первоначальном проекте его нет. То есть проект уже нарушен.

