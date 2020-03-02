В 100-летнем здании вокзала под Новосибирском выбили окна — общественники испугались, что его снесут

Здание 100-летнего вокзала в Бердске готовят к реконструкции. Сейчас в нём выбиты окна и сняты деревянные элементы фасада, а само здание оградили забором.
Как рассказал корреспонденту НГС руководитель Бердского отделения ВООПиК культуролог Владимир Сорокин, здание включено в местный перечень объектов культурного наследия — этот статус допускает строительство рядом с ним. По его информации, РЖД готовит строительство нового здания вокзала рядом с ним.
— Мы не враги Бердску, мы за развитие, поэтому боролись за то, чтобы старый вокзал остался и в то же время рядом строилось здание нового вокзала. Более того, когда я увидел новый проект, а он есть и высоко оценён, я обрадовался, потому что стиль нового вокзала был похож на стиль старого, — заметил он в разговоре с корреспондентом НГС. — Несмотря на то, что на заборе висит проект, мы увидели, что возле водонапорной башни построено быстровозводимое здание — на первоначальном проекте его нет. То есть проект уже нарушен.
Общественник опасается, что, раз отступление от проекта уже есть, вокзал находится в опасности.
В «Западно-Сибирской железной дороге» — филиале РЖД — заверили, что снос исторического здания не входит в планы компании. По информации РЖД, все конструктивные и декоративные элементы здания будут сохранены, в том числе обещают сохранить памятный геодезический знак времён строительства вокзала. Сейчас здание готовят к реконструкции.
— Последнее обследование выявило, что здание не соответствует современным требованиям норм по учету нагрузок от снега, теплотехническим свойствам ограждающих конструкций, противопожарному исполнению и антисейсмическим требованиям, — пояснили в компании. — В настоящий момент ведутся работы по пескоструйной очистке кирпичных стен. В дальнейшем в рамках реконструкции здания вокзала будут проведены работы по обновлению кровли и чердачного перекрытия в целях сохранения внешнего облика строения.
На первом этапе реконструкции к существующему зданию сделают пристройку, расширив его вместимость до 300 пассажиров. После строительства нового пассажирского терминала площадью 1562,8 кв. м старый вокзал будут использовать служебно-технические службы. Ни сроков строительства, ни объёма финансирования в РЖД не указали.
По словам Владимира Сорокина, старое здание вокзала 1914 года постройки — последнее из сохранившихся зданий привокзального комплекса, который строили итальянские мастера. Культуролог отмечает, что здание ценно в том числе как пережившее две мировых войны, его, в частности, в романе «Проклятые и убитые» описывает Виктор Астафьев.
В 2014 году в Новосибирске разобрали здание вокзала на станции «Сеятель». Через год на его месте построили и открыли новый вокзал.