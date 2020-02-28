До суда дошло дело хирурга больницы, в которой умерла сибирячка с подозрением на аппендицит

— По версии следствия, 19 ноября 2018 года в ГБУЗ НСО «ГКБ № 34» поступила пациентка с подозрением на острый аппендицит. Во время проведения диагностической лапароскопии оперирующий хирург неправильно выбрал методику вхождения в брюшную полость и повредил женщине хирургическим инструментом брюшную аорту. Из-за кровопотери спасти жизнь пациентки не удалось.

Как сообщили в прокуратуре, врачу предъявили обвинение по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В больнице корреспонденту НГС не смогли прокомментировать ситуацию. НГС направил запрос в Министерство здравоохранения.

Как уже рассказывала корреспонденту НГС представитель потерпевшей стороны, управляющий партнёр юридической компании «Стибикина и партнёры» Юлия Стибикина, 19 ноября 2018 года пациентка поступила в больницу № 34 с подозрением на острый аппендицит. Чтобы поставить женщине точный диагноз, врачи решили отправить её на лапароскопию.

— Во время проведения диагностической лапароскопии троакаром (хирургическим инструментом. — Прим. ред.) повредили брюшную аорту. Началась массивная кровопотеря. Дальше спасали жизнь, очень сильно торопились, повредили подключичные вены, лёгкие повредили. Дословно из заключения при экспертизе трупа эти ранения образованы при проколах иглой проводника для внутривенного катетера, — сообщила Юлия Стибикина.



По словам юриста, врачи боролись за жизнь пациентки с вечера до утра, но в 11:50 20 ноября она умерла. Без мамы остались двое несовершеннолетних детей. В заключении экспертизы (копия есть в редакции НГС) указана дата рождения погибшей: на момент смерти ей было 38 лет.