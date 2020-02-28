Коронавирус идет по миру: стоит ли его бояться здесь, в России?

Число зараженных китайским вирусом нового типа продолжает расти: по последним данным, общее количество инфицированных — более 83 тысяч человек, из них 36,5 тысячи — выздоровели, 2,8 тысячи человек — погибли.

По данным на 28 февраля, инфекция распространилась в 53 страны: зафиксированы первые случаи в Белоруссии, Нидерландах, Литве, Новой Зеландии, Сан-Марино и в Нигерии. В Китае за сутки заразились еще 327 человек, выздоровели 3622, умерли 44 человека. В Южной Корее общее число заболевших — 2022 человека, умерли 13. В Италии — 655, погибли 17. В России двое заболевших.

Рассказываем, что делать, если вы собираетесь в отпуск за границу или только вернулись и почувствовали себя нехорошо.

