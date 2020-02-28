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Здоровье Китайский коронавирус Инструкция

Коронавирус идет по миру: стоит ли его бояться здесь, в России?

Где сдавать анализы и насколько опасно получать китайские посылки: 6 ответов на важные вопросы

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Защитная маска — тренд этого сезона

Защитная маска — тренд этого сезона

Число зараженных китайским вирусом нового типа продолжает расти: по последним данным, общее количество инфицированных — более 83 тысяч человек, из них 36,5 тысячи — выздоровели, 2,8 тысячи человек — погибли. 

По данным на 28 февраля, инфекция распространилась в 53 страны: зафиксированы первые случаи в Белоруссии, Нидерландах, Литве, Новой Зеландии, Сан-Марино и в Нигерии. В Китае за сутки заразились еще 327 человек, выздоровели 3622, умерли 44 человека. В Южной Корее общее число заболевших — 2022 человека, умерли 13. В Италии — 655, погибли 17. В России двое заболевших.

Рассказываем, что делать, если вы собираетесь в отпуск за границу или только вернулись и почувствовали себя нехорошо.

1

Как проявляется коронавирус?

Наиболее распространенные симптомы — лихорадка, сухой кашель и усталость. У некоторых пациентов наблюдаются насморк, боль в горле или диарея. Симптомы проявляются постепенно, а некоторые могут и вовсе ничего не чувствовать: по данным ВОЗ, только один из шести человек с COVID-19 болеет серьезно. Да и к сильным последствиям более склонны люди в возрасте.

2

Я чувствую недомогание, как понять — это ОРВИ или что-то посерьезнее?

Самостоятельно — никак. Отправляйтесь в больницу, а лучше сначала позвоните в поликлинику, опишите симптомы, чтобы вам подсказали, что делать лучше — дожидаться помощи дома или ехать к врачам.

— Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные симптомы, но генетически они абсолютно разные, — объясняют в Роспотребнадзоре. — Вирусы гриппа размножаются очень быстро — симптомы проявляются через два-три дня после заражения, а коронавирусу требуется для этого до 14 дней.

Если медики заподозрят у вас COVID-19, то они возьмут мазок из полости рта или носа и отправят его в лабораторию. Анализами занимается Роспотребнадзор, так что пройти тест в любой медицинской лаборатории у вас не получится.

3

Как не заразиться?

Самый удачный вариант — сидеть дома, но, конечно же, у вас так не получится. Тогда просто соблюдайте элементарные правила гигиены: в общественных местах носите защитную маску, мойте руки, вернувшись домой, избегайте контактов с заболевшими. Проветривайте квартиру, высыпайтесь и занимайтесь лечебной физкультурой.

Обращайтесь к этой памятке до тех пор, пока новости о коронавирусе не кончатся

Обращайтесь к этой памятке до тех пор, пока новости о коронавирусе не кончатся

4

Я собираюсь в отпуск в страну, где коронавирус. Что делать?

В идеале сдать билеты — так уже посоветовали тем, кто летит в Италию, Южную Корею и Иран. Вернуть деньги можно даже за невозвратные билеты, а если вы взяли путевку у туроператора — попросите перенести ваш отдых на другое, более благоприятное время или отменить его вообще.

— При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг, — говорится в заявлении Ростуризма.

5

Жду посылку из Китая, вдруг она заразная?

ВОЗ уверена, что нет.

— Вероятность заражения коммерческого товара от человека низкая, а риск заражения вирусом, вызывающим COVID-19, из упаковки, которая подверглась воздействию различных условий и температуры, также низка, — заявляют врачи.

6

Вакцину от коронавируса уже изобрели?

Еще нет, но ученые из разных стран работают над ней последние месяцы. На днях вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России, заявила, что у наших ученых есть штамм инфекции и пять прототипов вакцины.

Ранее представители Китая заявляли об эффективных испытаниях вакцины. По словам посла КНР в России Чжана Ханьхуэя, это старое лекарство — хлорохина фосфат, которое несколько десятков лет применяют от малярии.

— Также есть старое лекарство советского производства. Пока два лекарства считаются более эффективными. Самые эффективные способы — европейская медицина в сочетании с китайской, — заявил посол.

Над вакциной работают фармацевты из Франции, Америки, Великобритании. В России активной разработкой занимаются сотрудники центра «Вектор» в Новосибирске.

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коронавирускитайский коронавирусВОЗГрипп и ОРВИ
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КОММЕНТАРИИ (63)

Гость
28 фев 2020 в 14:48

Да зпдолбали вы с этой маской.
Как кусок марли, спасёт вас?
Ну допустим, маска защищает, но если мне не изменяет память, то её нужно менять каждые два часа.
Вспомним когда началась паника?
И кто знает когда она закончиться?
Рабочий день с дорогой, грубо- 10 часов, значит 5 масок, ну пусть 4.
Пусть 20 рабочих дней- это 80 масок в месяц.
Кто столько будет носить???

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28 фев 2020 в 14:56

Коронавирус давным -давно шагает по России. Только его скромно называют гриппом или ОРВИ. Сотни переболевших китайцев заразились повторно, что не характерно для вирусной инфекции природного происхождения. Однозначно , в действии биологическое оружие. Последствия для мировой экономики уже на виду.
Ешьте больше естественных фитонцидов (лук, чеснок), промывайте носоглотку , ну и надейтесь, что русский организм справится с заморской заразой.

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28 фев 2020 в 14:57

рашке боятся нечего до апреля - пройдет референдум а вот потом откуда не возьмись