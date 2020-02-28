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Город

Спрос на арену для 5 тысяч зрителей — высокий: в Новосибирске досрочно откроют волейбольный центр

Сейчас на объекте идут отделочные работы

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Перед совещанием Андрей Травников осмотрел объект

Перед совещанием Андрей Травников осмотрел объект

Сегодня, 28 февраля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что Региональный центр волейбола на пересечении Фрунзе и Ипподромской введут в эксплуатацию летом.

Об этом стало известно по итогам выездного совещания на площадке строительства центра.

— По контракту срок — 1 сентября 2020 года, но, как мы и договаривались с подрядчиками в прошлом году, объект должен быть сдан к середине лета, чтобы наша команда могла спокойно готовиться к будущему сезону. И не снимается вопрос по использованию нашего комплекса для тренировок олимпийских сборных. Понятно, что это будет решать федерация, какую часть страны они будут использовать для подготовки к играм в Токио, но тем не менее наша задача — подготовить, — рассказал Андрей Травников.

Во время обхода губернатору провели презентацию волейбольного центра

Во время обхода губернатору провели презентацию волейбольного центра

По словам Андрея Травникова, при разработке ориентировались на потребности спортсменов, но при этом стояла задача создать универсальный объект.

— Уже принято решение, заложены средства в бюджет Министерства спорта, во второй половине 2020 года на базе этого центра будет функционировать детско-юношеская школа по волейболу. Также здесь будут производиться соревнования по различным видам спорта, не только игровым: по боксу, борьбе. Можно будет проводить массовые мероприятия, концерты, выставки, форумы, потому что большой зал трансформируемый, есть выдвижные трибуны, есть возможность выставлять партер. Сегодня в Новосибирске объекта подобной вместимости, на 5 с половиной тысяч мест, к сожалению, нет, а спрос на такое количество зрителей очень высокий, — рассказал губернатор.

Волейбольный центр будет рассчитан на 5 с половиной тысяч мест

Волейбольный центр будет рассчитан на 5 с половиной тысяч мест

По словам главы региона, появление этого объекта создаст пространство для развития прилегающей территории.

— В центре Новосибирска это единственный такой запущенный район. Эта территория будет осваиваться, появится озеро, уже часть берега благоустроена в рамках строительства. Вторая часть волейбольного центра будет благоустраиваться в рамках других проектов, здесь планируется гостиница, сегодня мы обговаривали возможности строительства здесь лёгкого такого спортивного комплекса, где можно будет играть в большой теннис, пляжный волейбол. Также презентовали проект создания рекреационной зоны. Эта территория будет очень привлекательной, ожидаем, что в ближайшие годы здесь разовьётся жилищное строительство. По сути весь этот район будет готов к приёму гиперчемпионата мира по волейболу в 2022 году, — заявил губернатор.

На объект уже завезли кондиционеры

На объект уже завезли кондиционеры

На входах будущего центра ещё не завершён монтаж систем безопасности

На входах будущего центра ещё не завершён монтаж систем безопасности

Как прокомментировали в волейбольном клубе «Локомотив», его руководство действительно высказывало свои пожелания строителям объекта на тех порах, когда внести коррективы в работу ещё было можно.

— Это (волейбольный центр. — Прим. ред.) необходимо для «Локомотива», потому что каждый титул имеет свою стратегию, и в Новосибирске стратегия должна быть обязательно сильная. Очень часто получается одностороннее направление: к европейской части. И очень сложно тащить оттуда в обратную сторону: мы должны здесь производить свои кадры, — поделился с журналистами главный тренер волейбольного клуба Пламен Константинов.

Строительство волейбольного центра в Новосибирске готовили на протяжении нескольких лет, но первый камень заложили только в 2018 году.

В конце лета прошлого года Министерство строительства Новосибирской области было намерено потратить до 500 миллионов рублей на закупку и установку оборудования для Регионального центра волейбола.

В ноябре прошлого года стало известно, что строительство волейбольного центра на улице Романова выйдет дороже из-за изменений в проекте — рядом с будущим центром решили возвести гостиницу.

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Региональный волейбольный центрАндрей ТравниковВК «Локомотив»
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КОММЕНТАРИИ (33)

с богаткова
28 фев 2020 в 16:28

Люблю забивать голы. Могу по несколько раз за день.

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28 фев 2020 в 16:44

Он и окупится быстро, я точно пойду на хоккей 💪 одну игру только пропустил 😀

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28 фев 2020 в 16:34

Знаю, что девчонки у нас вообще хорошо играют. Была как-то на игре. И на домашней арене всегда играть приятнее.