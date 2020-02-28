Спрос на арену для 5 тысяч зрителей — высокий: в Новосибирске досрочно откроют волейбольный центр

Сегодня, 28 февраля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что Региональный центр волейбола на пересечении Фрунзе и Ипподромской введут в эксплуатацию летом.
Об этом стало известно по итогам выездного совещания на площадке строительства центра.
— По контракту срок — 1 сентября 2020 года, но, как мы и договаривались с подрядчиками в прошлом году, объект должен быть сдан к середине лета, чтобы наша команда могла спокойно готовиться к будущему сезону. И не снимается вопрос по использованию нашего комплекса для тренировок олимпийских сборных. Понятно, что это будет решать федерация, какую часть страны они будут использовать для подготовки к играм в Токио, но тем не менее наша задача — подготовить, — рассказал Андрей Травников.
По словам Андрея Травникова, при разработке ориентировались на потребности спортсменов, но при этом стояла задача создать универсальный объект.
— Уже принято решение, заложены средства в бюджет Министерства спорта, во второй половине 2020 года на базе этого центра будет функционировать детско-юношеская школа по волейболу. Также здесь будут производиться соревнования по различным видам спорта, не только игровым: по боксу, борьбе. Можно будет проводить массовые мероприятия, концерты, выставки, форумы, потому что большой зал трансформируемый, есть выдвижные трибуны, есть возможность выставлять партер. Сегодня в Новосибирске объекта подобной вместимости, на 5 с половиной тысяч мест, к сожалению, нет, а спрос на такое количество зрителей очень высокий, — рассказал губернатор.
По словам главы региона, появление этого объекта создаст пространство для развития прилегающей территории.
— В центре Новосибирска это единственный такой запущенный район. Эта территория будет осваиваться, появится озеро, уже часть берега благоустроена в рамках строительства. Вторая часть волейбольного центра будет благоустраиваться в рамках других проектов, здесь планируется гостиница, сегодня мы обговаривали возможности строительства здесь лёгкого такого спортивного комплекса, где можно будет играть в большой теннис, пляжный волейбол. Также презентовали проект создания рекреационной зоны. Эта территория будет очень привлекательной, ожидаем, что в ближайшие годы здесь разовьётся жилищное строительство. По сути весь этот район будет готов к приёму гиперчемпионата мира по волейболу в 2022 году, — заявил губернатор.
Как прокомментировали в волейбольном клубе «Локомотив», его руководство действительно высказывало свои пожелания строителям объекта на тех порах, когда внести коррективы в работу ещё было можно.
— Это (волейбольный центр. — Прим. ред.) необходимо для «Локомотива», потому что каждый титул имеет свою стратегию, и в Новосибирске стратегия должна быть обязательно сильная. Очень часто получается одностороннее направление: к европейской части. И очень сложно тащить оттуда в обратную сторону: мы должны здесь производить свои кадры, — поделился с журналистами главный тренер волейбольного клуба Пламен Константинов.
Строительство волейбольного центра в Новосибирске готовили на протяжении нескольких лет, но первый камень заложили только в 2018 году.
В конце лета прошлого года Министерство строительства Новосибирской области было намерено потратить до
В ноябре прошлого года стало известно, что строительство волейбольного центра на улице Романова выйдет дороже из-за изменений в проекте — рядом с будущим центром решили возвести гостиницу.