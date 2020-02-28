Спрос на арену для 5 тысяч зрителей — высокий: в Новосибирске досрочно откроют волейбольный центр

Перед совещанием Андрей Травников осмотрел объект Фото: Дмитрий Северов

Сегодня, 28 февраля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что Региональный центр волейбола на пересечении Фрунзе и Ипподромской введут в эксплуатацию летом. Об этом стало известно по итогам выездного совещания на площадке строительства центра. — По контракту срок — 1 сентября 2020 года, но, как мы и договаривались с подрядчиками в прошлом году, объект должен быть сдан к середине лета, чтобы наша команда могла спокойно готовиться к будущему сезону. И не снимается вопрос по использованию нашего комплекса для тренировок олимпийских сборных. Понятно, что это будет решать федерация, какую часть страны они будут использовать для подготовки к играм в Токио, но тем не менее наша задача — подготовить, — рассказал Андрей Травников.

Во время обхода губернатору провели презентацию волейбольного центра Фото: Дмитрий Северов

По словам Андрея Травникова, при разработке ориентировались на потребности спортсменов, но при этом стояла задача создать универсальный объект. — Уже принято решение, заложены средства в бюджет Министерства спорта, во второй половине 2020 года на базе этого центра будет функционировать детско-юношеская школа по волейболу. Также здесь будут производиться соревнования по различным видам спорта, не только игровым: по боксу, борьбе. Можно будет проводить массовые мероприятия, концерты, выставки, форумы, потому что большой зал трансформируемый, есть выдвижные трибуны, есть возможность выставлять партер. Сегодня в Новосибирске объекта подобной вместимости, на 5 с половиной тысяч мест, к сожалению, нет, а спрос на такое количество зрителей очень высокий, — рассказал губернатор.

Волейбольный центр будет рассчитан на 5 с половиной тысяч мест Фото: Дмитрий Северов

По словам главы региона, появление этого объекта создаст пространство для развития прилегающей территории. — В центре Новосибирска это единственный такой запущенный район. Эта территория будет осваиваться, появится озеро, уже часть берега благоустроена в рамках строительства. Вторая часть волейбольного центра будет благоустраиваться в рамках других проектов, здесь планируется гостиница, сегодня мы обговаривали возможности строительства здесь лёгкого такого спортивного комплекса, где можно будет играть в большой теннис, пляжный волейбол. Также презентовали проект создания рекреационной зоны. Эта территория будет очень привлекательной, ожидаем, что в ближайшие годы здесь разовьётся жилищное строительство. По сути весь этот район будет готов к приёму гиперчемпионата мира по волейболу в 2022 году, — заявил губернатор.

На объект уже завезли кондиционеры Фото: Дмитрий Северов

На входах будущего центра ещё не завершён монтаж систем безопасности Фото: Дмитрий Северов