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В Заельцовском районе начали строить лыжную базу — три километра трассы там уже готовы

Новый спортивный объект поставят на улице Охотской, 77а

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Строительство здания для базы уже началось

Строительство здания для базы уже началось

В Новосибирске в Заельцовском районе началось строительство лыжной базы — её планируют открыть к осени.

Строительство ведёт Центр зимних видов спорта — об этом сообщила вице-мэр и глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова.

— Мы планируем к следующему сезону, то есть где-то к октябрю-ноябрю, чтобы она уже заработала. Там будет заниматься Школа зимних видов спорта, в то же время мы понимаем, что нахождение рядом школы обыкновенной, общеобразовательной, и садика даёт возможность, в том числе детям из школы и детского садика, заниматься на этой лыжной базе, — рассказала Терешкова.

На новом объекте планируют организовать прокат лыж, а люди, у которых они уже есть, смогут кататься бесплатно.

Одноэтажное здание базы будет находиться на улице Охотской

Одноэтажное здание базы будет находиться на улице Охотской

На улице Охотской поставят одноэтажное здание, уже готовы 3 км лыжной трассы, которую сейчас облагораживают.

— Летом, скорее всего, мы там будем делать трассу для скандинавской ходьбы, а также для беговой дорожки, — рассказала вице-мэр.

В начале февраля НГС рассказывал о массовом забеге «Лыжня России» — в нём принял участие даже губернатор.

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Заельцовский районлыжная база
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КОММЕНТАРИИ (27)

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28 фев 2020 в 14:38

Быть может, горожане, наконец то , начнут вести здоровый образ жизни. Занятия на лыжах укрепляют дыхательную систему организма.

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28 фев 2020 в 14:16

ВОН КАК ВЛАСТЬ О ВАС ЗАБОТИТСЯ. А ВЫ СЛОВА БЛАГОДАРНОГО В ОТВЕТ НЕ ЗНАЕТЕ,,,

Гость
28 фев 2020 в 14:21

Я вот лично г-же Терешковой верю.И что там лыжня будет, возможно даже напоминающая каток у Оперного, да всему остальному - верю.
Лыжная база с сауной, чтобы потом можно было смыть пот и расслабиться.
Потом просто сауна.Потом сауна с девочками, но с лыжней- первое, второе, третье место в забеге- девочки как приз.