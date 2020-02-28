В Заельцовском районе начали строить лыжную базу — три километра трассы там уже готовы

Строительство здания для базы уже началось

— Мы планируем к следующему сезону, то есть где-то к октябрю-ноябрю, чтобы она уже заработала. Там будет заниматься Школа зимних видов спорта, в то же время мы понимаем, что нахождение рядом школы обыкновенной, общеобразовательной, и садика даёт возможность, в том числе детям из школы и детского садика, заниматься на этой лыжной базе, — рассказала Терешкова.

Строительство ведёт Центр зимних видов спорта — об этом сообщила вице-мэр и глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова.

В Новосибирске в Заельцовском районе началось строительство лыжной базы — её планируют открыть к осени.

На новом объекте планируют организовать прокат лыж, а люди, у которых они уже есть, смогут кататься бесплатно.

Одноэтажное здание базы будет находиться на улице Охотской

На улице Охотской поставят одноэтажное здание, уже готовы 3 км лыжной трассы, которую сейчас облагораживают.



— Летом, скорее всего, мы там будем делать трассу для скандинавской ходьбы, а также для беговой дорожки, — рассказала вице-мэр.



В начале февраля НГС рассказывал о массовом забеге «Лыжня России» — в нём принял участие даже губернатор.