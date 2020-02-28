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Развлечения

В России выпустили игру-тетрис с панельными домами. Там есть «панельки» из Новосибирска

Вместо привычных геометрических фигур в ней нужно составлять типовые дома

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В игре есть дома из новосибирского Академгородка

В игре есть дома из новосибирского Академгородка

В России выпустили мобильную игру PNLK — тет­рис, где вместо привычных гео­мет­ри­че­ских фигур нужно составить один из типовых панельных домов Москвы, Санкт-Пе­тер­бур­га, Но­во­си­бир­ска, Ека­те­рин­бур­га, При­пя­ти, Таш­кен­та и дру­гих го­ро­дов быв­ше­го СССР.

— Настоящий облик России — это не только купола, балалайки и матрешки, но и «панельки», которые в большом количестве строились на всем постсоветском пространстве. Фигуры в PNLK состоят из 3-мерных блоков с окнами и балконами, которые хочется не только быстрее составить в линию, но и расставить красиво, построив свою панельку-многоэтажку, — говорится в описании игры.

Каждый уровень PNLK — новый город. Чтобы перейти на следующий уровень, нужно набрать 3000 очков. Как пишут создатели игры, в ней «нет привычного ускорения, чтобы можно было спокойно поностальгировать по 90-м и детству, проведенному в спальных районах». Саундтрек к игре написала группа «Наукоград».

Игра доступна для смартфонов в PlayMarket и App Store.

Чтобы перейти на следующий уровень, нужно набрать 3000 очков

Чтобы перейти на следующий уровень, нужно набрать 3000 очков

Так выглядит уровень с домами Санкт-Петербурга

Так выглядит уровень с домами Санкт-Петербурга

А так с московскими

А так с московскими

Многие российские города действительно похожи друг на друга. Недавно мы выпускали тест, в котором нужно по фотографии отличить Новосибирск от Искитима. Оказалось, это не так просто! Попробуйте — это можно сделать тут.

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приложениеигратетрисРоссия
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КОММЕНТАРИИ (8)

Фото пользователя
28 фев 2020 в 20:48

Горжусь тем, что именно в Новосибирске разработали лучшие панельки в мире.

Фото пользователя
28 фев 2020 в 20:51

Некогда играться - работать надо!

с богаткова
28 фев 2020 в 20:49

на Богаткова много панельных домов...