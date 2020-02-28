В России выпустили игру-тетрис с панельными домами. Там есть «панельки» из Новосибирска

В России выпустили мобильную игру PNLK — тетрис, где вместо привычных геометрических фигур нужно составить один из типовых панельных домов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Припяти, Ташкента и других городов бывшего СССР.
— Настоящий облик России — это не только купола, балалайки и матрешки, но и «панельки», которые в большом количестве строились на всем постсоветском пространстве. Фигуры в PNLK состоят из 3-мерных блоков с окнами и балконами, которые хочется не только быстрее составить в линию, но и расставить красиво, построив свою панельку-многоэтажку, — говорится в описании игры.
Каждый уровень PNLK — новый город. Чтобы перейти на следующий уровень, нужно набрать 3000 очков. Как пишут создатели игры, в ней «нет привычного ускорения, чтобы можно было спокойно поностальгировать по 90-м и детству, проведенному в спальных районах». Саундтрек к игре написала группа «Наукоград».
Игра доступна для смартфонов в PlayMarket и App Store.
Многие российские города действительно похожи друг на друга. Недавно мы выпускали тест, в котором нужно по фотографии отличить Новосибирск от Искитима. Оказалось, это не так просто! Попробуйте — это можно сделать тут.