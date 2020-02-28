В России выпустили игру-тетрис с панельными домами. Там есть «панельки» из Новосибирска

В России выпустили мобильную игру PNLK — тет­рис, где вместо привычных гео­мет­ри­че­ских фигур нужно составить один из типовых панельных домов Москвы, Санкт-Пе­тер­бур­га, Но­во­си­бир­ска, Ека­те­рин­бур­га, При­пя­ти, Таш­кен­та и дру­гих го­ро­дов быв­ше­го СССР.



— Настоящий облик России — это не только купола, балалайки и матрешки, но и «панельки», которые в большом количестве строились на всем постсоветском пространстве. Фигуры в PNLK состоят из 3-мерных блоков с окнами и балконами, которые хочется не только быстрее составить в линию, но и расставить красиво, построив свою панельку-многоэтажку, — говорится в описании игры.

