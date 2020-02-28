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Мажор заплатит вдвойне: штрафы россиян предложили привязать к цене автомобиля

Такая практика действует в странах Европы

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Россия может пойти по пути Финляндии

Россия может пойти по пути Финляндии

Размер штрафов за нарушения ПДД должен зависеть от стоимости автомобиля. С таким заявлением выступил зампред комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов, пишет РИА «Новости».

По словам чиновника, иными путями невозможно поставить всех водителей на место. Одна и та же сумма штрафа для одних граждан может быть очень существенной, а другие ее даже не заметят. Поэтому за одинаковое нарушение водитель условных «Жигулей» должен заплатить, например, тысячу рублей, а водитель Ferrari — все 50 тысяч.

— Если мы хотим действительно воспитать людей, то мы должны понимать, что у одних водителей доход один, у других — доход другой, — объясняет Старовойтов. — Если он зарабатывает миллиарды, то для него этот штраф в 3 тысячи рублей, он не будет носить никакой воспитательной меры и не будет никаким сдерживающим фактором.

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    При этом он отметил, что повышать штрафы можно только после решения проблем с дорожными камерами. Как считает Старовойтов, они должны устанавливаться только в аварийных местах, а граждане должны понимать, что комплексы используются для повышения безопасности, а не зарабатывания денег.

    Похожий подход к наказанию нарушителей ПДД используют в Финляндии. В этой стране размер штрафа зависит от годового дохода водителя, и время от времени в СМИ всплывают новости о серьезных наказаниях для местных миллионеров. Например, в 2015 году бизнесмена Рейма Куйсла оштрафовали на 54 тысячи евро (почти 4 миллиона рублей по текущему курсу) за превышение скорости на 23 км/ч, и это далеко не предел.

    Уровень благосостояния водителя также учитывается в Швейцарии. В 2010 году обеспеченного шведского туриста оштрафовали на 1 миллион долларов за то, что он разогнался на «Мерседесе» до 290 км/ч.

    А в России до этой инициативы говорили только об общем ужесточении наказаний. В конце января Минюст РФ разработал проект нового КоАП, в котором предлагается серьезно повысить штрафы для российских водителей.

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    штрафПДДзакон
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    КОММЕНТАРИИ (43)

    Давид
    28 фев 2020 в 13:41

    Штрафы для прулей должны быть в пять раз больше, чем для нормальных водителей

    Фото пользователя
    28 фев 2020 в 13:43

    Это противоречит Конституции Российской Федерации, где русским по белому написано, что все граждане перед законом равны вне зависимости от социального статуса.

    Qwerty
    28 фев 2020 в 13:42

    Нужно штраф для прулек ввести соразмерно стоимости этих ржавых корыт: и на дороге спокойно и столбы целы будут.