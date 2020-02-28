Мажор заплатит вдвойне: штрафы россиян предложили привязать к цене автомобиля

Россия может пойти по пути Финляндии Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов

Размер штрафов за нарушения ПДД должен зависеть от стоимости автомобиля. С таким заявлением выступил зампред комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов, пишет РИА «Новости». По словам чиновника, иными путями невозможно поставить всех водителей на место. Одна и та же сумма штрафа для одних граждан может быть очень существенной, а другие ее даже не заметят. Поэтому за одинаковое нарушение водитель условных «Жигулей» должен заплатить, например, тысячу рублей, а водитель Ferrari — все 50 тысяч .

— Если мы хотим действительно воспитать людей, то мы должны понимать, что у одних водителей доход один, у других — доход другой, — объясняет Старовойтов. — Если он зарабатывает миллиарды, то для него этот штраф в 3 тысячи рублей, он не будет носить никакой воспитательной меры и не будет никаким сдерживающим фактором.

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При этом он отметил, что повышать штрафы можно только после решения проблем с дорожными камерами. Как считает Старовойтов, они должны устанавливаться только в аварийных местах, а граждане должны понимать, что комплексы используются для повышения безопасности, а не зарабатывания денег. Похожий подход к наказанию нарушителей ПДД используют в Финляндии. В этой стране размер штрафа зависит от годового дохода водителя, и время от времени в СМИ всплывают новости о серьезных наказаниях для местных миллионеров. Например, в 2015 году бизнесмена Рейма Куйсла оштрафовали на 54 тысячи евро (почти 4 миллиона рублей по текущему курсу) за превышение скорости на 23 км/ч , и это далеко не предел.