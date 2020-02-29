«Мама, мне больно дышать»: 9-летняя девочка сломала позвоночник на батутах, её семья требует 1 млн рублей

Из-за перелома девочке пришлось целый год носить корсет Фото: sashatask, yandex.ru/maps; читательница НГС

В Новосибирске 9-летняя девочка сломала спину после посещения батутного парка. Мама школьницы утверждает, что представители компании никак не отреагировали на жалобу о том, что ребенок неудачно приземлился после прыжка с высокого аттракциона и получил компрессионный перелом позвоночника. В самом батутном парке уверяют, что узнали об инциденте только на суде. Корреспондент НГС выслушала обе стороны конфликта.

Год провела в корсете Ирина Юрьева привела 9-летнюю дочь Настю вместе с подругой в батутный парк «Огонь» 4 ноября 2018 года.



— Девочки прыгали там. Настя неудачно прыгнула с двухметровой вышки. Она сразу позвонила и сказала: «Мама, мне больно спину, дышать». Я не могла подумать, что это именно перелом, поэтому не сразу обратились в больницу. Настя ещё три дня ходила в школу. Потом сказала, что на самом деле больно, — рассказывает мама девочки. В больнице выяснилось, что у ребёнка компрессионный перелом позвоночника — повреждён один из позвонков грудного отдела. Настя год провела в корсете на домашнем обучении. На реабилитацию ребёнка, по словам Ирины Юрьевой, уходит много средств: — И до сих восстанавливается. Сейчас уже ходит в школу, немного полегче. «Кто оказывает услуги — должен нести ответственность» Ирина подала в суд на батутный парк «Огонь», чтобы взыскать моральный вред. Сумма иска — 1 миллион рублей — Тот, кто оказывает услуги, в любом случае должен нести ответственность и следить, чтобы дети спину не ломали. Не на всех же батутах спину ломают. Любому потребителю нужно знать, что должен быть обязательно либо сертификат, либо декларация соответствия на любой аттракцион. У этого батута нет ни сертификата, ни декларации. Никто никакие риски там не считал. У них есть сертификаты на отдельные компоненты — это какая-то часть. А целиком сертификата нет, — объясняет юрист, президент Новосибирской региональной общественной организации «Сибирский правовой центр защиты прав потребителей» Евгений Митрофанов.

Он советует всем родителям перед тем, как отпускать детей развлекаться, проверить сертификаты аттракциона, которые должны быть на видном месте или в свободном доступе. И при любом инциденте сразу же подходить к администратору. — Желательно сразу же включать видео и записывать все переговоры, потому что потом начинается стандартное: «Никто к нам не подходил, никто не обращался, ничего не знаем, первый раз этих лиц видим, они отзанимались и ушли, ничего она у нас не ломала». Это публичное место, они не имеют права запрещать видеосъемку. И нужно вызвать скорую именно в батутный центр, — советует Евгений Митрофанов. Сейчас дело по иску мамы девочки рассматривается в Центральном районном районе. «Наша цель — разобраться в причинах» В батутном парке «Огонь» утверждают, что узнали об инциденте только в суде. — О получении травмы 04.11.2018 Анастасией Юрьевой батутный парк «Огонь» узнал в судебном заседании. Сейчас администрацией и сотрудниками парка устанавливаются все обстоятельства вышеуказанного инцидента, предпринимаются меры в полном объеме разобраться в ситуации, в том числе и для решения вопроса о добровольной компенсации вреда здоровью. Согласно журнала обращений посетителей, книги отзывов и предложений, расположенной на уголке потребителя обращения Юрьевой И. В. (мамы) отсутствуют. Проводится внутренняя служебная проверка, наша цель разобраться в причинах и факторах произошедшего ЧП, — ответил на запрос НГС директор батутного парка «Огонь» Александр Таскаев.