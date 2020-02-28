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«Газель» слетела в кювет на новосибирской трассе: погибла 12-летняя девочка

Также в ДТП пострадали две женщины

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Автоинспекторы пока не знают из-за чего «Газель» съехала с дороги&nbsp;

Автоинспекторы пока не знают из-за чего «Газель» съехала с дороги 

В Красноозёрском районе Новосибирской области сегодня в 10:30 в ДТП погибла 12-летняя девочка. На 271 километре трассы К-17Р с дороги съехала «Газель», в которой был ребёнок.

— Водитель при неустановленных обстоятельствах совершил съезд в правый кювет. По предварительным данным, в результате ДТП погибла 12-летняя девочка-пассажирка, две женщины госпитализированы с травмами различной степени тяжести, — рассказали в отделении пропаганды областного ГИБДД.

Сейчас проводится доследственная проверка. Автоинспекторы попросили водителей сегодня быть аккуратнее на дороге.

— Ввиду неблагоприятных погодных условий и возросшего автомобильного трафика на трассах Госавтоинспекция Новосибирской области обращается к автовладельцам с просьбой быть предельно осторожными за рулем и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, — обратились к водителям автоинспекторы.

В Новосибирске с начала года в три раза выросло количество ДТП с грузовиками — автоинспекторы сравнили показатели двух первых месяцев 2020 года с первыми месяцами 2019 года.

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ДТПДТП с погибшим
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КОММЕНТАРИИ (4)

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28 фев 2020 в 12:52

так мне никто и не может ответить в чем сложность установки кресел с ремнями во всех этих "газелях"? а то при любом даже мелком дтп летаешь по салону как овощ в миксере.

28 фев 2020 в 12:51

Вот к чему приводит не использование или отсутствие ремней безопасности. Кузов газели без видимых повреждений.

28 фев 2020 в 12:52

Девочка, скорее всего, как и все остальные в этой ГАЗели, была непристёгнута. Её смерть на совести взрослых.