«Газель» слетела в кювет на новосибирской трассе: погибла 12-летняя девочка

Автоинспекторы пока не знают из-за чего «Газель» съехала с дороги

В Красноозёрском районе Новосибирской области сегодня в 10:30 в ДТП погибла 12-летняя девочка. На 271 километре трассы К-17Р с дороги съехала «Газель», в которой был ребёнок.

— Водитель при неустановленных обстоятельствах совершил съезд в правый кювет. По предварительным данным, в результате ДТП погибла 12-летняя девочка-пассажирка, две женщины госпитализированы с травмами различной степени тяжести, — рассказали в отделении пропаганды областного ГИБДД.

Сейчас проводится доследственная проверка. Автоинспекторы попросили водителей сегодня быть аккуратнее на дороге.