«Газель» слетела в кювет на новосибирской трассе: погибла 12-летняя девочка

В Красноозёрском районе Новосибирской области сегодня в 10:30 в ДТП погибла 12-летняя девочка. На 271 километре трассы К-17Р с дороги съехала «Газель», в которой был ребёнок.
— Водитель при неустановленных обстоятельствах совершил съезд в правый кювет. По предварительным данным, в результате ДТП погибла 12-летняя девочка-пассажирка, две женщины госпитализированы с травмами различной степени тяжести, — рассказали в отделении пропаганды областного ГИБДД.
Сейчас проводится доследственная проверка. Автоинспекторы попросили водителей сегодня быть аккуратнее на дороге.
— Ввиду неблагоприятных погодных условий и возросшего автомобильного трафика на трассах Госавтоинспекция Новосибирской области обращается к автовладельцам с просьбой быть предельно осторожными за рулем и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, — обратились к водителям автоинспекторы.
В Новосибирске с начала года в три раза выросло количество ДТП с грузовиками — автоинспекторы сравнили показатели двух первых месяцев 2020 года с первыми месяцами 2019 года.