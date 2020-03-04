«После 2050 года»: мэрия Новосибирска рассказала о строительстве метродепо на улице Петухова

Мэрия запланировала строительство нового электродепо на улице Петухова в Кировском районе, этот проект реализуют не раньше 2050 года.



Новое метродепо должно стать четвёртым в городе.

— Электродепо метрополитена на ул. Петухова предусмотрено Генеральным планом — четвёртым по очереди — при перспективном продлении второй (Дзержинской) линии метрополитена в Кировский район (после Ельцовского, Волочаевского, Ключ-Камышенского электродепо) с реализацией в период после 2050 года, — сообщили НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.