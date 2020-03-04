«После 2050 года»: мэрия Новосибирска рассказала о строительстве метродепо на улице Петухова

Мэрия запланировала строительство нового электродепо на улице Петухова в Кировском районе, этот проект реализуют не раньше 2050 года.
Новое метродепо должно стать четвёртым в городе.
— Электродепо метрополитена на ул. Петухова предусмотрено Генеральным планом — четвёртым по очереди — при перспективном продлении второй (Дзержинской) линии метрополитена в Кировский район (после Ельцовского, Волочаевского, Ключ-Камышенского электродепо) с реализацией в период после 2050 года, — сообщили НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.
Участок под новое метродепо уже зарезервировали. Соответствующее постановление подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть 21 февраля.
— Зарезервировать для муниципальных нужд города Новосибирска на три года со дня издания постановления земли площадью 165 125 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства местного значения — электродепо метрополитена по ул. Петухова в Кировском районе, — говорится в тексте постановления.
Сейчас на территории Новосибирска работает одно электродепо — Ельцовское.
— Второе электродепо Новосибирского метрополитена (Волочаевское) запланировано при продлении Дзержинской линии метро на Гусинобродском шоссе. Стоимость строительства второго электродепо будет определена по итогам выполнения проектно-изыскательских работ. Строительство электродепо, как и продление Дзержинской линии метрополитена, возможно только при участии федерального бюджета, — объяснили в департаменте мэрии.
Ранее НГС писал о том, как в Новосибирске планируют развивать транспорт на левом берегу.