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Дороги и транспорт

«После 2050 года»: мэрия Новосибирска рассказала о строительстве метродепо на улице Петухова

Новое электродепо должно стать четвёртым в городе

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Новое метродепо планируют открыть на левом берегу

Новое метродепо планируют открыть на левом берегу

Мэрия запланировала строительство нового электродепо на улице Петухова в Кировском районе, этот проект реализуют не раньше 2050 года.

Новое метродепо должно стать четвёртым в городе.

— Электродепо метрополитена на ул. Петухова предусмотрено Генеральным планом — четвёртым по очереди — при перспективном продлении второй (Дзержинской) линии метрополитена в Кировский район (после Ельцовского, Волочаевского, Ключ-Камышенского электродепо) с реализацией в период после 2050 года, — сообщили НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

Участок под новое метродепо уже зарезервировали. Соответствующее постановление подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть 21 февраля.

— Зарезервировать для муниципальных нужд города Новосибирска на три года со дня издания постановления земли площадью 165 125 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства местного значения — электродепо метрополитена по ул. Петухова в Кировском районе, — говорится в тексте постановления.

Сейчас на территории Новосибирска работает одно электродепо — Ельцовское.

— Второе электродепо Новосибирского метрополитена (Волочаевское) запланировано при продлении Дзержинской линии метро на Гусинобродском шоссе. Стоимость строительства второго электродепо будет определена по итогам выполнения проектно-изыскательских работ. Строительство электродепо, как и продление Дзержинской линии метрополитена, возможно только при участии федерального бюджета, — объяснили в департаменте мэрии.

Ранее НГС писал о том, как в Новосибирске планируют развивать транспорт на левом берегу.

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метролевый берегКировский район
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КОММЕНТАРИИ (40)

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4 мар 2020 в 10:05

Ахххха-ха-ха-ха!😂😂😂
Я прочитал заголовок и закатился под стол. Дальше читать не смог😂😂😂😂😂😂

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4 мар 2020 в 10:07

В этой стране всё хорошее будет в следующей жизни.

алексус
4 мар 2020 в 10:09

С таким же успехом на Петухах можно было строить завод по ремонту океанских лайнеров))