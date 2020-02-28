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Дороги и транспорт Подробности

В Новосибирске уволился главный по парковкам — он ушёл сразу после отпуска

Андрей Романцов при этом опроверг информацию о том, что ему выдвигали претензии из-за задержки зарплат

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Официально Андрея Романцова, курировавшего дороги и парковки, уволили по собственному желанию

Официально Андрея Романцова, курировавшего дороги и парковки, уволили по собственному желанию

В мэрии Новосибирска официально подтвердили увольнение директора МБУ «Городской центр организации дорожного движения» Андрей Романцова. 

— Андрей Романцов ушел с должности директора МБУ «Городской центр организации дорожного движения» 14 февраля 2020 года по инициативе работника — пункт 3 статьи 77 Трудового кодекса РФ «Расторжение трудового договора по инициативе работника». Исполнение обязанностей директора возложены на заместителя директора Константина Анакина. Информацией о новом месте работы Андрея Романцова департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса не располагает, — пояснили в мэрии.

Напомним, о готовящемся увольнении чиновника НГС рассказал 9 февраля, но тогда ни сам Андрей Романцов, ни пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов не смогли подтвердить или опровергнуть данную информацию. А сам чиновник уточнил корреспонденту НГС, что 13 февраля выходит из отпуска на работу.

Источник НГС в ГЦОДД сообщил, что Романцова в мэрии попросили уволиться, а причиной указали задержку зарплат работникам.

— Никаких претензий мне департамент не выдвигал. И всё, — опроверг информацию источника Андрей Романцов.

Бывший руководитель ГЦОДД отказался сообщить, чем он сейчас собирается заниматься и остаётся ли в структуре муниципалитета, заметив, что «это никого не интересует».

О том, что зарплату задерживают парковщикам, НГС рассказал 6 февраля в статье про расследование оборота неучтённых наличных денег на муниципальных платных парковках.

Андрей Романцов возглавил МБУ «Центр организации дорожного движения» 9 октября 2018 года, сменив на посту Игоря Зимина, к которому было очень много претензий по поводу организации платных парковок в городе.

При Романцове Новосибирск прославился на всю страну двойными заборами и столкнулся с серьёзной проблемой выделенной полосы на улице Ватутина.

В ноябре 2019 года НГС опубликовал большое интервью с Андреем Романцовым, который честно рассказал о парковках, городских дорогах, освещении районов и заборах вдоль дорог. 

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увольнениепарковки
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КОММЕНТАРИИ (52)

Гость
28 фев 2020 в 12:15

Что то мне подсказывает, раз уволился из мэрии, то он всплывает в облправительстве.

28 фев 2020 в 12:31

Парковки для инвалидов были бесплатно заняты на длительное время сугробами.

Горыныч
28 фев 2020 в 12:27

С парковками беда в городе, про дороги вообще молчу. Зато в мэрии тишь да гладь. Прям поражает их дзен (читай - пофигизм)