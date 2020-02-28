В Новосибирске уволился главный по парковкам — он ушёл сразу после отпуска

— Андрей Романцов ушел с должности директора МБУ «Городской центр организации дорожного движения» 14 февраля 2020 года по инициативе работника — пункт 3 статьи 77 Трудового кодекса РФ «Расторжение трудового договора по инициативе работника». Исполнение обязанностей директора возложены на заместителя директора Константина Анакина. Информацией о новом месте работы Андрея Романцова департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса не располагает, — пояснили в мэрии.

Напомним, о готовящемся увольнении чиновника НГС рассказал 9 февраля, но тогда ни сам Андрей Романцов, ни пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов не смогли подтвердить или опровергнуть данную информацию. А сам чиновник уточнил корреспонденту НГС, что 13 февраля выходит из отпуска на работу.



Источник НГС в ГЦОДД сообщил, что Романцова в мэрии попросили уволиться, а причиной указали задержку зарплат работникам.



— Никаких претензий мне департамент не выдвигал. И всё, — опроверг информацию источника Андрей Романцов.



Бывший руководитель ГЦОДД отказался сообщить, чем он сейчас собирается заниматься и остаётся ли в структуре муниципалитета, заметив, что «это никого не интересует».



О том, что зарплату задерживают парковщикам, НГС рассказал 6 февраля в статье про расследование оборота неучтённых наличных денег на муниципальных платных парковках.



Андрей Романцов возглавил МБУ «Центр организации дорожного движения» 9 октября 2018 года, сменив на посту Игоря Зимина, к которому было очень много претензий по поводу организации платных парковок в городе.

