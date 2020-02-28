Директора горного института СО РАН оставили в СИЗО

Сегодня, 28 февраля, судья Заельцовского районного суда оставил под стражей директора Института горного дела СО РАН Андрея Кондратенко — он подавал апелляцию на изменение меры пресечения. Адвокаты Кондратенко намерены обжаловать решение Заельцовского суда в кассационном суде.
— С решением суда мы в любом случае не согласны, — объяснил корреспонденту НГС адвокат Кондратенко Алексей Павицкий. — Суд не обосновано оставил меру пресечения. По факту мотивировочную часть не слушали, слушали только резолютивную и вводную часть. Соответственно, как только мы получим на руки постановление апелляционной инстанции, скорей всего, будем обжаловать в кассационном порядке в Кемерово.
Обыски в Институте горного дела СО РАН в Новосибирске прошли 10 февраля, на месте работали сотрудники ФСБ и следственного комитета. Руководство организации заподозрили в мошенничестве, из-за которого бюджет института понёс ущерб. Ситуацию прокомментировал председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон.
Позже стало известно, что трёх сотрудников института подозревают в мошенничестве на 400 тысяч. По версии следствия, подозреваемые с помощью гранта приобрели измерительную систему по завышенной стоимости. А 11 февраля стало известно, что директора Института горного дела СО РАН отправили под арест до 22 марта.
Подробный разбор эпизодов дела Андрея Кондратенко, а также почему адвокаты уверяют, что дело должно развалиться, а родственники Кондратенко считают, что его арест напрямую связан с попыткой забрать здание Института горного дела на Красном проспекте, вы можете прочитать здесь.