Директора горного института СО РАН оставили в СИЗО

Сегодня, 28 февраля, судья Заельцовского районного суда оставил под стражей директора Института горного дела СО РАН Андрея Кондратенко — он подавал апелляцию на изменение меры пресечения. Адвокаты Кондратенко намерены обжаловать решение Заельцовского суда в кассационном суде.

— С решением суда мы в любом случае не согласны, — объяснил корреспонденту НГС адвокат Кондратенко Алексей Павицкий. — Суд не обосновано оставил меру пресечения. По факту мотивировочную часть не слушали, слушали только резолютивную и вводную часть. Соответственно, как только мы получим на руки постановление апелляционной инстанции, скорей всего, будем обжаловать в кассационном порядке в Кемерово.

