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Криминал

Директора горного института СО РАН оставили в СИЗО

Андрей Кондратенко обвиняется в мошенничестве при закупках исследовательского оборудования

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Директора Института горного дела СО РАН Андрея Кондратенко подозревают в мошенничестве

Директора Института горного дела СО РАН Андрея Кондратенко подозревают в мошенничестве

Сегодня, 28 февраля, судья Заельцовского районного суда оставил под стражей директора Института горного дела СО РАН Андрея Кондратенко — он подавал апелляцию на изменение меры пресечения. Адвокаты Кондратенко намерены обжаловать решение Заельцовского суда в кассационном суде. 

— С решением суда мы в любом случае не согласны, — объяснил корреспонденту НГС адвокат Кондратенко Алексей Павицкий. — Суд не обосновано оставил меру пресечения. По факту мотивировочную часть не слушали, слушали только резолютивную и вводную часть. Соответственно, как только мы получим на руки постановление апелляционной инстанции, скорей всего, будем обжаловать в кассационном порядке в Кемерово. 

Обыски в Институте горного дела СО РАН в Новосибирске прошли 10 февраля, на месте работали сотрудники ФСБ и следственного комитета. Руководство организации заподозрили в мошенничестве, из-за которого бюджет института понёс ущерб. Ситуацию прокомментировал председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон.

Позже стало известно, что трёх сотрудников института подозревают в мошенничестве на 400 тысяч. По версии следствия, подозреваемые с помощью гранта приобрели измерительную систему по завышенной стоимости. А 11 февраля стало известно, что директора Института горного дела СО РАН отправили под арест до 22 марта

Подробный разбор эпизодов дела Андрея Кондратенко, а также почему адвокаты уверяют, что дело должно развалиться, а родственники Кондратенко считают, что его арест напрямую связан с попыткой забрать здание Института горного дела на Красном проспекте, вы можете прочитать здесь

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Андрей КондратенкоИнститут горного дела СО РАНсудСИЗО
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КОММЕНТАРИИ (41)

Давид
28 фев 2020 в 11:34

Молодые люди идут на работу, что бы набивать карманы деньгами. У молодых нет желания работать и быть чесными и порядочными людьми. Молодёж пошла вороватая и жадная. Нельзя брать молодых преступников на работу!

Qwerty
28 фев 2020 в 11:29

Пускай пока что думает над тем чем будет заниматься через 10 лет...

28 фев 2020 в 11:39

Иной вариант развития событий просто невозможен. Замочки на бюджетных тумбочках слабоваты, а охранники вороваты.