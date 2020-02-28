28 февраля пятница
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 6/10
usd 65.61
eur 71.65
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 6/10
usd 65.61
eur 71.65

Все новости

Все новости
Происшествия

Погибла пассажирка: под Новосибирском столкнулись «Жигули» и два грузовика

Водитель и другой пассажир ВАЗ

2 660
9 Обсудить

Поделиться

Женщина погибла на месте аварии

Женщина погибла на месте аварии

Под Новосибирском на трассе Р-256 Чуйский тракт на 87-м километре около 4 часов утра сегодня столкнулись три автомобиля — ВАЗ-2104, МАЗ и КАМАЗ. В ДТП погибла пассажирка «Жигулей».

— Водитель ВАЗ-2104 совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль МАЗ, который находился на обочине в попутном направлении. После этого автомобиль ВАЗ столкнулся с КАМАЗом, — рассказали 

58-летняя пассажирка ВАЗ погибла на месте. Травмы получили и 61-летний водитель, и другая 38-летняя пассажирка автомобиля.

В Новосибирске с начала года в три раза выросло количество ДТП с грузовиками — автоинспекторы сравнили показатели двух первых месяцев 2020 года с первыми месяцами 2019 года.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

ДТПДТП с погибшейДТП на трассе
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (9)

яяяя
28 фев 2020 в 10:11

Дорожники с ГИБДДшниками совсем одурели со своим соботажем в погоне за увеличением финансирования... Гибнут граждане РФ на ровном месте. ФУАД СИБИРЬ с этим Бандуриным совсем развалили работу... народ массово уволился и набрали "прохожих/времянщиков"((((

Нонамеузер
28 фев 2020 в 10:15

Водитель явно находился в состоянии опьянения. Не смог увидеть МАЗ на обочине!

Фото пользователя
28 фев 2020 в 10:08

совковые легковушки не предназначены для трасс- ввиду низкой скорости резко увеличивается по сравнению с иномарками время в пути, водители засыпают за рулем и как результат, бьются.