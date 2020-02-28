Погибла пассажирка: под Новосибирском столкнулись «Жигули» и два грузовика

Под Новосибирском на трассе Р-256 Чуйский тракт на 87-м километре около 4 часов утра сегодня столкнулись три автомобиля — ВАЗ-2104, МАЗ и КАМАЗ. В ДТП погибла пассажирка «Жигулей».

— Водитель ВАЗ-2104 совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль МАЗ, который находился на обочине в попутном направлении. После этого автомобиль ВАЗ столкнулся с КАМАЗом, — рассказали

58-летняя пассажирка ВАЗ погибла на месте. Травмы получили и 61-летний водитель, и другая 38-летняя пассажирка автомобиля.

В Новосибирске с начала года в три раза выросло количество ДТП с грузовиками — автоинспекторы сравнили показатели двух первых месяцев 2020 года с первыми месяцами 2019 года.