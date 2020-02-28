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Министр здравоохранения России выбрал нового директора клиники Мешалкина

Александр Чернявский официально назначен на новую должность

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Александр Чернявский исполнял обязанности директора&nbsp;НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина с мая 2019 года

Александр Чернявский исполнял обязанности директора НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина с мая 2019 года

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко официально назначил нового директора клиники Мешалкина — почти год обязанности исполнял Александр Чернявский. Он же и стал теперь полноправным руководителем медучреждения.

— А.М. Чернявский назначен директором НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина 28 февраля 2020 г. приказом Министра здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко, — сообщили в пресс-службе клиники.

Александр Чернявский исполнял обязанности директора НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина с мая 2019 года, когда с должности был снят Александр Караськов из-за уголовного дела

— Выявленные в результате плановой проверки в начале весны 2019 г. Минздравом России нарушения финансово-хозяйственной деятельности, в том числе связанные с конфликтом интересов работников и в значительной мере определившие развитие событий в мае 2019 г., новым руководством устранены, — добавили в пресс-службе.

Сейчас бывший директор клиники Караськов и его жена до сих пор находятся под следствием. Перед избранием этой меры пресечения Александр Караськов написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором заявил о своей невиновности и поделился мыслями, с чем связано задержание.

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Клиника Мешалкинаназначенияминздрав
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КОММЕНТАРИИ (8)

Нинок
28 фев 2020 в 09:33

Раз человек в медицине разбирается, то долго привыкать к новому месту не будет. Быстро вольётся.

Фото пользователя
28 фев 2020 в 09:32

Увы, не знаю такого. Ну раз есть опыт работы, то должен справиться.

Qwerty
28 фев 2020 в 09:28

Надеюсь поставили теперь нужного человека. Чтобы пилить было удобнее...