Министр здравоохранения России выбрал нового директора клиники Мешалкина

Александр Чернявский исполнял обязанности директора НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина с мая 2019 года

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко официально назначил нового директора клиники Мешалкина — почти год обязанности исполнял Александр Чернявский. Он же и стал теперь полноправным руководителем медучреждения.



— А.М. Чернявский назначен директором НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина 28 февраля 2020 г. приказом Министра здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко, — сообщили в пресс-службе клиники.



Александр Чернявский исполнял обязанности директора НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина с мая 2019 года, когда с должности был снят Александр Караськов из-за уголовного дела.